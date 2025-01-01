Ошибки выполнения

В исполняющей подсистеме клиентского терминала существует возможность сохранения кода ошибки в случае ее возникновения при выполнении mql5-программы. Для каждой исполняемой mql5-программы предусмотрена предопределенная переменная _LastError.

Перед запуском функции OnInit переменная _LastError обнуляется. При возникновении ошибочной ситуации во время вычислений или в процессе вызова встроенной функции переменная _LastError принимает соответствующий код ошибки. Значение, сохраненное в этой переменной, можно получить при помощи функции GetLastError().

Существует ряд критических ошибок, при возникновении которых выполнение программы немедленно прерывается: