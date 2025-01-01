Справочник MQL5Программы MQL5Ошибки выполнения
- Выполнение программ
- Разрешение на торговлю
- События клиентского терминала
- Ресурсы
- Вызов импортируемых функций
- Ошибки выполнения
- Тестирование торговых стратегий
Ошибки выполнения
В исполняющей подсистеме клиентского терминала существует возможность сохранения кода ошибки в случае ее возникновения при выполнении mql5-программы. Для каждой исполняемой mql5-программы предусмотрена предопределенная переменная _LastError.
Перед запуском функции OnInit переменная _LastError обнуляется. При возникновении ошибочной ситуации во время вычислений или в процессе вызова встроенной функции переменная _LastError принимает соответствующий код ошибки. Значение, сохраненное в этой переменной, можно получить при помощи функции GetLastError().
Существует ряд критических ошибок, при возникновении которых выполнение программы немедленно прерывается:
- деление на ноль;
- выход за пределы массива;
- использование некорректного указателя объекта;