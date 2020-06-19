Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 12

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Renat Fatkhullin:

Отчет был послан брокеру, но ответа не последовало.

Такая ситуация со всеми MOEX-брокерами?

 
fxsaber:

Такая ситуация со всеми MOEX-брокерами?

А их всего два

Открывашка и БКС

 
fxsaber:

Такая ситуация со всеми MOEX-брокерами?

Мы не знаем.

У каждого брокера своя закрытая инфраструктура со своими администраторами.


Еще важно, что в платформе громадное количество ежеминутных замеров и графических отображений технических характеристик кластера:

  • цпу, потоки, хендлы
  • память
  • диски, включая скорость чтения/записи и дисковых очередей
  • трафик, включая пакеты и ретрансмиты
  • соединения
  • трейдинг, включая частотные и скоростные характеристики
Все это позволяет легко и удобно анализировать все процессы.
 
fxsaber:

Такая ситуация со всеми MOEX-брокерами?

Я, как кончится карантин, открою счёт в БКС, тогда будет видно что и как...

Счёт можно открыть он-лайн, но вот с переводом денег есть проблема...
 
Renat Fatkhullin:

Еще важно, что в платформе громадное количество ежеминутных замеров и графических отображений технических характеристик кластера:

  • цпу, потоки, хендлы
  • память
  • диски, включая скорость чтения/записи и дисковых очередей
  • трафик, включая пакеты и ретрансмиты
  • соединения
  • трейдинг, включая частотные и скоростные характеристики
Все это позволяет легко и удобно анализировать все процессы.

С таким набором данных отсутствие решения проблем на стороне брокера - человеческий фактор. 

 
fxsaber:

С таким набором данных отсутствие решения проблем на стороне брокера - человеческий фактор. 

Они сами рубят сук на котором сидят.

У них нет ФОРЕКС, поэтому их постоянные клиенты - источник заработка (я 7 лет в Открывашке).

Только в России может быть такое!

 

2375:

руками ввёл 0,07. при следующем обращении вижу:

если пытаться править, пустая ячейка:

другие числа (и целые и дробные) ведут себя нормально, т.е. результат нормализован и правка начинается с текущего значения, а не пустой ячейки.

было ещё такое: после двойного клика превращалось в 0.6 - но это не воспроизводится (но точно было :)  )

добавлено: сейчас было "превращение" в 0,8

 
Windows 7 x64   Терминал:  MetaTrader 5 build 2380 x64

Выполнение скрипта с таким кодом: 

void OnStart()
{
   int a = -5, b = 2;
   int c = MathAbs(a+b);
   Print(c);
}
приводит к вот такой ошибке 

2020.04.07 13:22:38.979 err (GBPUSD,H1) Illegal instruction [0x24,0x50,0xDB,0x44,0x24,0x50,0xD9,0xE1,0x41,0xDD,0x8F,0x5C,]
2020.04.07 13:22:38.979 err (GBPUSD,H1) Unhandled exception in 'C:\Users\Андрей\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\err.ex5'
2020.04.07 13:22:38.979 err (GBPUSD,H1)    crash -->  0000000002440062 41DD8F5C000000    fisttp     qword [r15+0x5c]
2020.04.07 13:22:38.979 err (GBPUSD,H1)               0000000002440069 418B875C000000    mov        eax, [r15+0x5c]
2020.04.07 13:22:38.979 err (GBPUSD,H1)               0000000002440070 8944245C          mov        [rsp+0x5c], eax
2020.04.07 13:22:38.979 err (GBPUSD,H1)               0000000002440074 8B44245C          mov        eax, [rsp+0x5c]
2020.04.07 13:22:38.979 err (GBPUSD,H1)               0000000002440078 4089442420        mov        [rsp+0x20], eax
2020.04.07 13:22:38.979 err (GBPUSD,H1)               000000000244007D 49B9040052000000  mov        r9, 0x520004
2020.04.07 13:22:38.979 err (GBPUSD,H1)                                0000
2020.04.07 13:22:38.979 err (GBPUSD,H1)               0000000002440087 41C7C001000000    mov        r8d, 0x1
2020.04.07 13:22:38.979 err (GBPUSD,H1) 
2020.04.07 13:22:38.979 err (GBPUSD,H1) 00: 0x0000000002440062
2020.04.07 13:22:38.979 err (GBPUSD,H1)
Причём, если сделать  
int c = MathAbs(double(a+b));
, то ошибки не возникает.

Запускалось это всё на процессоре Athlon 64. Конечно, он старый (SSE3 у него нет), это всё понятно. 
Но SSE2 у него есть, 64-битная ОС и MT5 x64 на нём работают нормально.
Если я правильно понимаю, инструкция fisttp появилась только в SSE3. То есть терминал требует уже SSE3?
В документации написано, что достаточно SSE2. Документация устарела?
 
Почему теперь при отображении сделок через меню "История-Показать на графиках-Добавить сделки по EURUSD" открывается новый график, а не показывает их на текущем и нет пункта "Добавить все сделки"? А при перезагрузке терминала они появляются на текущем, даже после их удаления.
 
antar:

Запускалось это всё на процессоре Athlon 64. Конечно, он старый (SSE3 у него нет), это всё понятно. 
Но SSE2 у него есть, 64-битная ОС и MT5 x64 на нём работают нормально.
Если я правильно понимаю, инструкция fisttp появилась только в SSE3. То есть терминал требует уже SSE3?
В документации написано, что достаточно SSE2. Документация устарела?

Разбираемся.

Мы явно проверяем наличие SSE3 перед его использованием.

Вы запускали код под отладчиком/дебаг сборкой или это реализная компиляция была?

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