Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 12
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Отчет был послан брокеру, но ответа не последовало.
Такая ситуация со всеми MOEX-брокерами?
Такая ситуация со всеми MOEX-брокерами?
А их всего два
Открывашка и БКС
Такая ситуация со всеми MOEX-брокерами?
Мы не знаем.
У каждого брокера своя закрытая инфраструктура со своими администраторами.
Еще важно, что в платформе громадное количество ежеминутных замеров и графических отображений технических характеристик кластера:
Такая ситуация со всеми MOEX-брокерами?
Я, как кончится карантин, открою счёт в БКС, тогда будет видно что и как...Счёт можно открыть он-лайн, но вот с переводом денег есть проблема...
Еще важно, что в платформе громадное количество ежеминутных замеров и графических отображений технических характеристик кластера:
С таким набором данных отсутствие решения проблем на стороне брокера - человеческий фактор.
С таким набором данных отсутствие решения проблем на стороне брокера - человеческий фактор.
Они сами рубят сук на котором сидят.
У них нет ФОРЕКС, поэтому их постоянные клиенты - источник заработка (я 7 лет в Открывашке).
Только в России может быть такое!
2375:
руками ввёл 0,07. при следующем обращении вижу:
если пытаться править, пустая ячейка:
другие числа (и целые и дробные) ведут себя нормально, т.е. результат нормализован и правка начинается с текущего значения, а не пустой ячейки.
было ещё такое: после двойного клика превращалось в 0.6 - но это не воспроизводится (но точно было :) )
добавлено: сейчас было "превращение" в 0,8
Выполнение скрипта с таким кодом:
Разбираемся.
Мы явно проверяем наличие SSE3 перед его использованием.
Вы запускали код под отладчиком/дебаг сборкой или это реализная компиляция была?