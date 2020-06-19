Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 15
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Да, хорошая идея.
Будем добавлять.
И остальные колонки. В частности, номер и баланс. Они оказались очень востребованными во время быстрой работы с историей.
Будет в следующей бете через несколько дней.
Оффтоп, но уж очень нехороший.
Ренат, убедительно прошу, исправить значения для отображения спреда, и пунктов в линейке.
Сейчас не корректно считает в инструментах, у которых не стандартный TickSize.
Вот что, действительно, вызвало неприязнь, так это показ лотов в истории торгов и среди живых.
Один лот - "1". А было "1.00"
Половина - "0.5". А было "0.05".
В итоге вместо ровного отчета (после точки два знака), все в кривь и вкось. Понимаю, что есть крипта, где десятый знак после запятой у лотов. Но все же это исключение.
Ренат, убедительно прошу, исправить значения для отображения спреда, и пунктов в линейке.
Сейчас не корректно считает в инструментах, у которых не стандартный TickSize.
Такое изменение поломает очень многое. Это не GUI.
Такое изменение поломает очень многое. Это не GUI.
Ни чего не поломает, для форекс это тоже будет корректно, если все рынки привести к одной формуле расчёта.
В левом-верхнем углу больше нет названия символа. Есть его расшифровка. Добавьте, пожалуйста, название символа.
Тикер есть в заголовке программы, в заголовке окна и в табе. Это три копии.
Поэтому в чарте показано реальное описание.
Тикер есть в заголовке программы, в заголовке окна и в табе. Это три копии.
Поэтому в чарте показано реальное описание.
Это верно для активного чарта. Когда несколько чартов на экране, это не работает.
А для кастомных символов совсем плохо:
Ренат, ещё предлагаю удобную фичу для быстрого ручного выставления заявок.
Данная фича подсмотрена в одном из профессиональных терминалов.
Это очень удобно и быстро.
Если курсор навести в область ценовой шкалы, то появляется линия по этой цене где стоит курсор, с отображением информации предполагаемой заявки, с возможностью выставления заявок.
Если курсор перемещаем по вертикали шкалы, то линия следует за курсором с изменением цены.
Если курсор перемещаем обратно в область графика, то линия исчезает, как и возможность выставления заявок.
Если линия находится ниже текущей цены, (для форекс Bid, для биржи Last)
тогда
если левой кнопкой мыши(ЛКМ), то BUY LIMIT
если правой кнопкой мыши(ПКМ), то SELL STOP
Если линия находится выше текущей цены, (для форекс Bid, для биржи Last)
тогда
если левой кнопкой мыши(ЛКМ), то SELL LIMIT
если правой кнопкой мыши(ПКМ), то BUY STOP
В свойствах графика, добавляем чек бокс для вывода или невывода окна подтверждения и редактирования заявки, после нажатия клавиши мыши.
В окне ордера можно добавить ещё два поля для Тейк Профита. Чтоб получилось три уровня Тейк Профита, для каждого уровня своё поле для объема заявки.
При срабатывании первого Тейк Профита, автоматически перевыставляется объём Стоп Лосса, за вычетом исполненного объёма Тейк Профита.
После срабатывания второго Тейк Профита, снова автоматически перевыставляется объём Стоп Лосса, за вычетом исполненного объёма Тейк Профита.
После срабатывания третьего Тейк Профита, оставшийся объем Стоп Лосса отменяется.
Это полезно для частичного закрытия прибыли. Настройки должны сохранятся, если ордера выставляются без вызова подтверждающего этого окна.
Так же добавить поле с настройкой автоматического безубытка.
По сути в некоторых терминалах, реализован такой полуавтомат, для ручной торговли.