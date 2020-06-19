Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 2
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А какие есть версии? Я проверю.
Проверьте доступные Вам исторические данные. В Вашем логе написано что сгенерировано 8 баров. 8 пятиминутных баров. Данных больше нет, поэтому тест и закончился.
Я вижу, что 8 баров, непонятна причина почему их столько. А как проверить данные?
Это в терминале от ДЦ на его счете. При тесте в этом же терминале на счете MQ и в терминале MQ на инвестор счете ДЦ - все ОК.
Может быть это потому, что у ДЦ 09.03.2020 не было торгов и графика по рублю (USDRUB и EURRUB) и их история синхронизируется до 06.03.2020 (тоже самое за 24.02.2020 - нет истории за этот день и тест не идет).
Хотя в терминале MQ, где есть счета и MQ и ДЦ - тесты за эти числа проходят нормально.
стабильная версия 5 билд 2360 наконец-то DatabaseImport выполняется
в документации написано: DatabaseImport() импортирует данные в указанную таблицу, если таблицы с указанным именем не существует, то она будет создана автоматически.
да таблица создается но ни одной записи не импортируется тестовый пример проще уже куда да и файл такой жеvoid OnStart()
{
string filename="DOMdb.db";
int database=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE );
DatabaseImport(database, // хендл базы данных, полученный в DatabaseOpen
"DOMtb", // имя таблицы для вставки данных
"AllDOM.csv", // имя файла для импорта данных
0, // комбинация флагов
";", // разделитель данных
0, // сколько первых строк пропустить
"//" // строка символов, которые определяют комментарии
);
стабильная версия 5 билд 2360 наконец-то DatabaseImport выполняется
в документации написано: DatabaseImport() импортирует данные в указанную таблицу, если таблицы с указанным именем не существует, то она будет создана автоматически.
да таблица создается но ни одной записи не импортируется тестовый пример проще уже куда да и файл такой жеvoid OnStart()
{
string filename="DOMdb.db";
int database=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE );
DatabaseImport(database, // хендл базы данных, полученный в DatabaseOpen
"DOMtb", // имя таблицы для вставки данных
"AllDOM.csv", // имя файла для импорта данных
0, // комбинация флагов
";", // разделитель данных
0, // сколько первых строк пропустить
"//" // строка символов, которые определяют комментарии
);
Действительно не работает DatabaseImport, если строка заканчивается на разделитель - исправлю
ФОРТС, реал, Открывашка, Билд 2361
Не отображается в стакане ордер
Не отображается в стакане ордер
На другой платформе он есть?