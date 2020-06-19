Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 2

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А какие есть версии? Я проверю.
 
Andy:
А какие есть версии? Я проверю.

Проверьте доступные Вам исторические данные. В Вашем логе написано что сгенерировано 8 баров. 8 пятиминутных баров. Данных больше нет, поэтому тест и закончился.

 

Я вижу, что 8 баров, непонятна причина почему их столько. А как проверить данные?

Это в терминале от ДЦ на его счете. При тесте в этом же терминале на счете MQ и в терминале MQ на инвестор счете ДЦ - все ОК.

Может быть это потому, что у ДЦ 09.03.2020 не было торгов и графика по рублю (USDRUB и EURRUB) и их история синхронизируется до 06.03.2020 (тоже самое за 24.02.2020 - нет истории за этот день и тест не идет).

Хотя в терминале MQ, где есть счета и MQ и ДЦ - тесты за эти числа проходят нормально.

 
Как смотрите на возможность, отключения автоторговли на терминале, который является подписчиком сигнала? Чтобы не копировали и не распространяли.
 
Здравствуйте. Предлагаю сделать множественное наследование в языках MQL4 и MQL5: https://prog-cpp.ru/cpp-multichild/ . Это сделает ООП в данных языках программирования еще более гибким.
Множественное наследование : конструкторы и деструкторы
Множественное наследование : конструкторы и деструкторы
  • 2018.12.14
  • Елена Вставская
  • prog-cpp.ru
Если порожденный класс наследует элементы одного базового класса, то такое наследование называется . Однако, возможно и множественное наследование. позволяет порожденному классу наследовать элементы более, чем от одного базового класса. Синтаксис заголовков классов расширяется так, чтобы разрешить создание списка базовых классов и обозначения...
 

стабильная версия 5 билд 2360 наконец-то DatabaseImport выполняется

в документации написано: DatabaseImport() импортирует данные в указанную таблицу, если таблицы с указанным именем не существует, то она будет создана автоматически. 

да таблица создается но ни одной записи не импортируется тестовый пример проще уже куда да и файл такой же

void OnStart()
  {
  string filename="DOMdb.db";
  int database=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE  );
 
  DatabaseImport(database,             // хендл базы данных, полученный в DatabaseOpen
                     "DOMtb",             // имя таблицы для вставки данных
                     "AllDOM.csv",          // имя файла для импорта данных
                       0,             // комбинация флагов
                      ";",         // разделитель данных
                        0,         // сколько первых строк пропустить
                      "//"     // строка символов, которые определяют комментарии
   );
Файлы:
AllDOM.csv  1 kb
 
Какой смысл во вкладке Хранилище в Настройках Терминала?
 
IuriiPrugov:

стабильная версия 5 билд 2360 наконец-то DatabaseImport выполняется

в документации написано: DatabaseImport() импортирует данные в указанную таблицу, если таблицы с указанным именем не существует, то она будет создана автоматически. 

да таблица создается но ни одной записи не импортируется тестовый пример проще уже куда да и файл такой же

void OnStart()
  {
  string filename="DOMdb.db";
  int database=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE  );
 
  DatabaseImport(database,             // хендл базы данных, полученный в DatabaseOpen
                     "DOMtb",             // имя таблицы для вставки данных
                     "AllDOM.csv",          // имя файла для импорта данных
                       0,             // комбинация флагов
                      ";",         // разделитель данных
                        0,         // сколько первых строк пропустить
                      "//"     // строка символов, которые определяют комментарии
   );
Спасибо за сообщение

Действительно не работает DatabaseImport, если строка заканчивается на разделитель - исправлю
 

ФОРТС, реал, Открывашка, Билд 2361

Не отображается в стакане ордер


 
prostotrader:

Не отображается в стакане ордер

На другой платформе он есть?

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