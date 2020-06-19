Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 25
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Вы уже давно реализовали великолепный способ работы с настройками Тестера через CTRL+C/V.
Возможно ли подумать над абсолютно такой же реализацией задания/получения данных в диалоговом окне (F7 для советников) входных параметров MQL-программ Терминала?Строка для поиска: Uluchshenie 020.
Странные результаты тестера во время оптимизации!
Хочу оптимизировать на двух таймфреймах: медленном: m12 - m20 и быстро: m6 - m2:
Strange results of the tester during the optimization!
I want to optimize on two timeframes: slow: m12 - m20 and fast: m6 - m2:
Я выбираю генетическую оптимизацию и первый результат для быстрых ТФ показывает: m1, m10, m12,H6, ток (то есть m20), H1, MN1.
I choose the genetic optimization and the first result for the fast TF shows: m1, m10, m12,H6, current (which is m20), H1, MN1
Что это значит для результатов?
А кроме того, что предыдущая (генетическая) оптимизация, кажется, вычислит в сто раз одну и ту же установку с (лучшим) результатом ~360?
What does that mean for the results?
And beside that a previous (genetic) optimization seem to calculate hundred times the same setup with the (best) result of ~360?
когда идёт подгрузка данных (автоматическая), графики дёргаются - могут вглубь истории сдвинутся, могут вперёд (начало "прилипает" к левой стороне). это происходит не только при подгрузке текущего таймфрэйма, но и другого - например, у меня текущий M5, но по кнопке вызывается график-объект М30. При этом действии (очевидно, что при первом обращении подгружается история М30) текущий - дёргается и останавливается где-то в глубине истории.
автопозиционирование выключено.
Есть какие-нибудь способы быстрого поиска по времени исполнения в логе. Меня интересуют все случаи, где дольше секунды длилось исполнение.
Под каждую такую простую задачу парсер писать? Или же есть готовые решения в виде текстовых редакторов?
В журнале полно таких сообщений.
Есть какие-нибудь способы быстрого поиска по времени исполнения в логе. Меня интересуют все случаи, где дольше секунды длилось исполнение.
Под каждую такую простую задачу парсер писать? Или же есть готовые решения в виде текстовых редакторов?
Импортировать в excel с разбиением по пробелу, затем отсортировать по нужному столбцу
Разве это не возможно (больше)?
Isn't that possible (anymore)?
Creates:
Создает:
It should be false!
Это должно быть ложью!
This as well is always true(?)!
Это тоже всегда правда(?)!
Тут ругайте гугл, а именно так он переводит пост немецкого пользователя на рус и англ.
Просто не все в немецкой части форума знают русский язык.
Дело не в гугле. Нужно составить текст так, чтобы переводчик справился.
Он - программист, там в посте - код.
А осуждать китайских (они тут были) и немецких программистов за незнание рус языка и за неправильное составление текста для гугла - тут в ветку юмора пожалуйста (я не про вас, я про тот пост, который удалил).
Знаете немецкий - попросите на нем уточнить его пост.
Машинный перевод с англ - сейчас обсуждают -
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Основная проблема с MT5
николи шен , 2020.04.20 20:32Рассматривая CLEK20 (фьючерсный контракт на нефть @ AMP) на платформе MT5. Контракт в настоящее время торгуется на уровне -8,00 баррелей, однако платформа заморожена на уровне 0,01. Я подозреваю, что платформа не оборудована для обработки отрицательных цен?
Разве это не возможно (больше)?
Isn't that possible (anymore)?
Creates:
Создает:
It should be false!
Это должно быть ложью!
This as well is always true(?)!
Это тоже всегда правда(?)!
You used static. This is one time initialization!
Переменная - static, для неё выполнена однократная инициализация.