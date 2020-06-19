Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 5

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На тему ACCOUNT_LIMIT_ORDERS.

Предлагаю такой эксперимент. Для примера, пусть это значение равно 100.

  • Выставляем 99 лимитников подальше от текущей цены.
  • Открываем позицию и ставим у нее тейк близко к текущей цене.
  • Наблюдаем, что происходит с тейком.
Ситуации разные наблюдал. Понятно, что тейк не закроется. Будет гореть желтым все время. Но там разные приколы бывают. В общем, баг торговой части MT5.
 

Добрый день, Ренат!

Хочу попросить Вас о любезности.

Пожалуйста, запустите на Вашем демо-контуре Срочного рынка (н-р инструмент Si-6.20) приложенного

ниже советника. И выложить, после его работы, логи терминала и советника.

Спасибо.

Файлы:
Delay_test.mq5  40 kb
 

Добавили в справку еще 3 новые функции, для каждой приводятся примеры использования:

Документация по MQL5: Работа с базами данных / DatabaseReset
Документация по MQL5: Работа с базами данных / DatabaseReset
  • www.mql5.com
//| Script program start function                                    | "PATH           TEXT            ," "SPREAD         INT             ," //| Возвращает спецификацию символа в виде JSON                      | //| Формирует отступ из пробелов                                     |...
 
2366: терминал забывает настройки календаря - снял галки у многих валют и важностей. закрыл терминал; открыл - про важность помнит, а валюты снова все активны (галочки напротив всех).
 

Терминал по какой-то причине выбрал медленную торговую точку.


Пока вручную не сделал пересканирование, ничего не менялось. После пересканирования стало так.


По какой причине такое происходит?

 
fxsaber:

Терминал по какой-то причине выбрал медленную торговую точку.


Пока вручную не сделал пересканирование, ничего не менялось. После пересканирования стало так.


По какой причине такое происходит?

У меня такое очень часто происходит. И пересканирование не помогает. Приходится выбирать вручную.

UPD: Насколько я знаю, терминал сам не измеряет качество соединения, пользуется данными о пинге и проценте потери пакетов из винды. Но что-то надо менять. Непонятно, почему при улучшении соединения терминал не пересканирует и не выбирает лучший сервер, а держится до последнего, до ручного вмешательства или потери соединения.
 

Почему торговля XAUUSD на демо-счетах MQ отключена?

Why is the trading of XAUUSD on the MQ demo accounts disabled?

 
Я использую функцию OrderCalcMargin() с USDTRY на Демо-счёте MQ:
I am using the function OrderCalcMargin() with USDTRY on a Demo-Account of MQ:

void OnStart()
  {
   
   double price,n_margin[5];
   SymbolInfoDouble("USDTRY",SYMBOL_ASK,price);
   OrderCalcMargin(ENUM_ORDER_TYPE(POSITION_TYPE_BUY),"USDTRY",1,price,n_margin[0]);
   OrderCalcMargin(ENUM_ORDER_TYPE(POSITION_TYPE_BUY),"USDTRY",0.5,price,n_margin[1]);
   OrderCalcMargin(ENUM_ORDER_TYPE(POSITION_TYPE_BUY),"USDTRY",0.1,price,n_margin[2]);
   OrderCalcMargin(ENUM_ORDER_TYPE(POSITION_TYPE_BUY),"USDTRY",0.05,price,n_margin[3]);
   OrderCalcMargin(ENUM_ORDER_TYPE(POSITION_TYPE_BUY),"USDTRY",0.01,price,n_margin[4]);
   Print("Buy: ",n_margin[0],"  ",n_margin[1],"  ",n_margin[2],"  ",n_margin[3],"  ",n_margin[4]);
   
   SymbolInfoDouble("USDTRY",SYMBOL_BID,price);
   OrderCalcMargin(ENUM_ORDER_TYPE(POSITION_TYPE_SELL),"USDTRY",1,price,n_margin[0]);
   OrderCalcMargin(ENUM_ORDER_TYPE(POSITION_TYPE_SELL),"USDTRY",0.5,price,n_margin[1]);
   OrderCalcMargin(ENUM_ORDER_TYPE(POSITION_TYPE_SELL),"USDTRY",0.1,price,n_margin[2]);
   OrderCalcMargin(ENUM_ORDER_TYPE(POSITION_TYPE_SELL),"USDTRY",0.05,price,n_margin[3]);
   OrderCalcMargin(ENUM_ORDER_TYPE(POSITION_TYPE_SELL),"USDTRY",0.01,price,n_margin[4]);
   Print("Sell: ",n_margin[0],"  ",n_margin[1],"  ",n_margin[2],"  ",n_margin[3],"  ",n_margin[4]);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


n_margin всегда равен 0 с USDTRY (без ошибок), в то время как другие пары, такие как EURUSD, USDJPY,... не имеют проблем.
Спецификации для всех пар практически одинаковы: размер контракта 100'000, хеджевая маржа 100'000.
Почему это работает для EURUSD, GBPUSD, AUDJPY, но не для USDTRY?

n_margin is always 0 with USDTRY (no error) while other pairs like EURUSD,USDJPY,.. have no problems.
The specifications for all pairs are pretty much the same: Contract Size 100'000, Hedge Margin 100'000.
Why does it work for EURUSD, GBPUSD, AUDJPY but not for USDTRY?
 

Господа разработчики, добрый день!

Я уже писал о проблеме тестирования мултивалютных сов на новом билде - об отказе терминала подгружать данные символов, отличных от символа тестирования (он их "не видит") . Я протестировал советник на котировках с классическим названием (MQDemo) EURUSD, GBPUSD и тд - работает, в моем же случае, на парах с измененным названием EURUSDRfd и тд (скрин прилагаю), тест мультисовы невозможен тк не подгружаются котировки пар, отличных от пары выбранной в тестере. Не отправляйте к новичкам - это не вопрос кода и тд (все уже было перепробовано - и на одном брокере работает, на другом нет) Мой брокер достаточно крупный в России (не кухня - предвосхищаю уклон на экзотичность:))

Подскажите  (если не будете решать проблему)  где можно взять предыдущий билд? На нем все работало. Спасибо. Если есть желание удостовериться в проблеме самолично - пишите в личку - дам логин и пароль к демосчету


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Снова при попытке добавления символа переноса строки появились кракозяблы и испортили код:

успел ввести "\ и сразу в строке ниже появились кракозяблы.


Оборудование:

2020.03.26 11:39:02.800 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2367 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.03.26 11:39:02.802 Terminal        Windows 10 build 19041, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, 4 / 7 Gb memory, 76 / 415 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2020.03.26 11:39:02.802 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
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