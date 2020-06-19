Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 5
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На тему ACCOUNT_LIMIT_ORDERS.
Предлагаю такой эксперимент. Для примера, пусть это значение равно 100.
Добрый день, Ренат!
Хочу попросить Вас о любезности.
Пожалуйста, запустите на Вашем демо-контуре Срочного рынка (н-р инструмент Si-6.20) приложенного
ниже советника. И выложить, после его работы, логи терминала и советника.
Спасибо.
Добавили в справку еще 3 новые функции, для каждой приводятся примеры использования:
Терминал по какой-то причине выбрал медленную торговую точку.
Пока вручную не сделал пересканирование, ничего не менялось. После пересканирования стало так.
По какой причине такое происходит?
Терминал по какой-то причине выбрал медленную торговую точку.
Пока вручную не сделал пересканирование, ничего не менялось. После пересканирования стало так.
По какой причине такое происходит?
У меня такое очень часто происходит. И пересканирование не помогает. Приходится выбирать вручную.UPD: Насколько я знаю, терминал сам не измеряет качество соединения, пользуется данными о пинге и проценте потери пакетов из винды. Но что-то надо менять. Непонятно, почему при улучшении соединения терминал не пересканирует и не выбирает лучший сервер, а держится до последнего, до ручного вмешательства или потери соединения.
Почему торговля XAUUSD на демо-счетах MQ отключена?
Why is the trading of XAUUSD on the MQ demo accounts disabled?
I am using the function OrderCalcMargin() with USDTRY on a Demo-Account of MQ:
n_margin всегда равен 0 с USDTRY (без ошибок), в то время как другие пары, такие как EURUSD, USDJPY,... не имеют проблем.
Спецификации для всех пар практически одинаковы: размер контракта 100'000, хеджевая маржа 100'000.
Почему это работает для EURUSD, GBPUSD, AUDJPY, но не для USDTRY?
n_margin is always 0 with USDTRY (no error) while other pairs like EURUSD,USDJPY,.. have no problems.
The specifications for all pairs are pretty much the same: Contract Size 100'000, Hedge Margin 100'000.
Why does it work for EURUSD, GBPUSD, AUDJPY but not for USDTRY?
Господа разработчики, добрый день!
Я уже писал о проблеме тестирования мултивалютных сов на новом билде - об отказе терминала подгружать данные символов, отличных от символа тестирования (он их "не видит") . Я протестировал советник на котировках с классическим названием (MQDemo) EURUSD, GBPUSD и тд - работает, в моем же случае, на парах с измененным названием EURUSDRfd и тд (скрин прилагаю), тест мультисовы невозможен тк не подгружаются котировки пар, отличных от пары выбранной в тестере. Не отправляйте к новичкам - это не вопрос кода и тд (все уже было перепробовано - и на одном брокере работает, на другом нет) Мой брокер достаточно крупный в России (не кухня - предвосхищаю уклон на экзотичность:))
Подскажите (если не будете решать проблему) где можно взять предыдущий билд? На нем все работало. Спасибо. Если есть желание удостовериться в проблеме самолично - пишите в личку - дам логин и пароль к демосчету
Снова при попытке добавления символа переноса строки появились кракозяблы и испортили код:
успел ввести "\ и сразу в строке ниже появились кракозяблы.
Оборудование: