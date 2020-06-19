Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 3
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На другой платформе он есть?
Квик
Очередная НОВАЯ версия и снова терминал шлет запрещенные уведомления!!!
!!!
Квик
Скорее всего, стакан приходит после любого обновления. Здесь обновление пропустилось. А больше нечему приходить.
Скорее всего, нужно отписаться и подписаться снова. Либо перезагружать Терминал.
Скорее всего, стакан приходит после любого обновления. Здесь обновление пропустилось. А больше нечему приходить.
Скорее всего, нужно отписаться и подписаться снова. Либо перезагружать Терминал.
Не помогает
Не помогает
Тогда это отличная ситуация для воспроизведения. Пока еще существует, дать пощупать разработчикам.
Тогда это отличная ситуация для воспроизведения. Пока еще существует, дать пощупать разработчикам.
Что давать-то? Сами не могут отложенный ордер выставить?
Что давать-то?
Символ, на котором сейчас в Квике есть заявка в стакане, а в стакане MT5 - нет.Хотя, с учетом древнего билда Сервера, проблема, возможно, несколько лет, как решена.
Очередная НОВАЯ версия и снова терминал шлет запрещенные уведомления!!!
!!!
Посмотрите в логи этого терминала и если там нет сообщений о явной посылке сообщений, значит их однозначно посылает другая копия терминала.
Символ, на котором сейчас в Квике есть заявка в стакане, а в стакане MT5 - нет.Хотя, с учетом древнего билда Сервера, проблема, возможно, несколько лет, как решена.
Пока серверы не обновят, смысла обсуждать нет.Сессия уже закрыта, насколько я понимаю?
Пока серверы не обновят, смысла обсуждать нет.Сессия уже закрыта, насколько я понимаю?
Посмотреть, наверное, можно через MQ-Demo.