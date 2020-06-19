Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 3

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fxsaber:

На другой платформе он есть?

Квик


 

Очередная НОВАЯ версия и снова терминал шлет запрещенные уведомления!!!

pushhhhh


!!!

 
prostotrader:

Квик

Скорее всего, стакан приходит после любого обновления. Здесь обновление пропустилось. А больше нечему приходить.

Скорее всего, нужно отписаться и подписаться снова. Либо перезагружать Терминал.

 
fxsaber:

Скорее всего, стакан приходит после любого обновления. Здесь обновление пропустилось. А больше нечему приходить.

Скорее всего, нужно отписаться и подписаться снова. Либо перезагружать Терминал.

Не помогает

 
prostotrader:

Не помогает

Тогда это отличная ситуация для воспроизведения. Пока еще существует, дать пощупать разработчикам.

 
fxsaber:

Тогда это отличная ситуация для воспроизведения. Пока еще существует, дать пощупать разработчикам.

Что давать-то? Сами не могут отложенный ордер выставить?

 
prostotrader:

Что давать-то?

Символ, на котором сейчас в Квике есть заявка в стакане, а в стакане MT5 - нет.

Хотя, с учетом древнего билда Сервера, проблема, возможно, несколько лет, как решена.
 
Andrej Nikitin:

Очередная НОВАЯ версия и снова терминал шлет запрещенные уведомления!!!


!!!

Посмотрите в логи этого терминала и если там нет сообщений о явной посылке сообщений, значит их однозначно посылает другая копия терминала.

 
fxsaber:

Символ, на котором сейчас в Квике есть заявка в стакане, а в стакане MT5 - нет.

Хотя, с учетом древнего билда Сервера, проблема, возможно, несколько лет, как решена.

Пока серверы не обновят, смысла обсуждать нет.

Сессия уже закрыта, насколько я понимаю?
 
Renat Fatkhullin:

Пока серверы не обновят, смысла обсуждать нет.

Сессия уже закрыта, насколько я понимаю?

Посмотреть, наверное, можно через MQ-Demo.

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