Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 32
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Спасибо за новый диалог поиска и замены!
Если не затруднит, верните поведение фокуса при Ctrl+H — он должен переноситься на Replace with и делать выделенным весь текст в этом поле (чтобы сразу же, без Tab, написать или вставить слово, которым нужно заменить выделенное слово).
Уже привык, это действительно экономит время.
На текущий момент практически все брокеры игнорируют описания символов и не обращают на них внимание. Теперь начнут.
...
Спасибо за новый диалог поиска и замены!
Если не затруднит, верните поведение фокуса при Ctrl+H — он должен переноситься на Replace with и делать выделенным весь текст в этом поле (чтобы сразу же, без Tab, написать или вставить слово, которым нужно заменить выделенное слово).
Уже привык, это действительно экономит время.
I'd like to add the wish that instead of the checkbox "Backward direction" the search button is split into a forward and a backward search:
Я хотел бы добавить пожелание, чтобы вместо флажка "Назад" кнопка поиска была разделена на поиск вперед и назад:
From: C:
To: На:
2390, в новом столбце Change показываются значения в 10 раз ниже, чем не самом деле.
И не понятно, почему показыается не ноль в этом столбце для отложенных ордеров.
ЗЫ Интересно, что теперь можно убрать столбец Тикет. Для чего-то это нужно, видимо. К сожалению, столбца Magic нет.
Для отложенных ордеров тут показывается близость к исполнению.
Очень удобно для сортировки, можно легко увидеть среди десятков ордеров те, которые стоят далеко и бесполезно съедают маржу.
Поля Market Value, Profit Change и Magic включены во всех отчетах, включая историю во вчерашней бете 2396. Кроме того, увеличена управляемость колонками - теперь многое можно отключить для небольших экранов.
@Renat Fatkhullin
Ренат, если не сложно добавьте пожалуйста пункт контекстного меню «Сохранить как» на место синей линии на снимке.
Для отложенных ордеров тут показывается близость к исполнению.
Очень удобно для сортировки, можно легко увидеть среди десятков ордеров те, которые стоят далеко и бесполезно съедают маржу.
Поля Market Value, Profit Change и Magic включены во всех отчетах, включая историю во вчерашней бете 2396. Кроме того, увеличена управляемость колонками - теперь многое можно отключить для небольших экранов.
Открыл вручную позицию - поле Magic в истории пустое (ладно, я подумал, что пустое поле Magic означает ручное открытие). Затем открыли позицию при помощи скрипта и при помощи эксперта (в настройках обоих указал Magic '0' - ожидал, что в истории поле Magic отобразит '0' - но поле Magic в истории оказалось пустое.
Добавлено: пока спасает только наведение мышки и всплывающая подсказка, вроде:
Для отложенных ордеров тут показывается близость к исполнению.
Очень удобно для сортировки, можно легко увидеть среди десятков ордеров те, которые стоят далеко и бесполезно съедают маржу.
Понял, спасибо.
Поля Market Value, Profit Change и Magic включены во всех отчетах, включая историю во вчерашней бете 2396. Кроме того, увеличена управляемость колонками - теперь многое можно отключить для небольших экранов.
В режиме отчета "Позиции" нет. И по длительности данные отсутствуют.
Хотелось бы иметь возможность стандартными средствами (как в Журнале) выбирать строки из Истории, чтобы можно было копировать в виде текста в буфер обмена.
Открыл вручную позицию - поле Magic в истории пустое (ладно, я подумал, что пустое поле Magic означает ручное открытие). Затем открыли позицию при помощи скрипта и при помощи эксперта (в настройках обоих указал Magic '0' - ожидал, что в истории поле Magic отобразит '0' - но поле Magic в истории оказалось пустое.
Добавлено: пока спасает только наведение мышки и всплывающая подсказка, вроде:
0 = отсутствие magic.
Хотелось бы иметь возможность стандартными средствами (как в Журнале) выбирать строки из Истории, чтобы можно было копировать в виде текста в буфер обмена.
Поясню, где это нужно на практике. Допустим, нужно посмотреть, что происходило с каким-то ордером из истории. Для этого нужно делать поиск в Журнале по его Тикету.
Сейчас это происходит так. Заходим в Историю ордеров, находим нужный и ЗАПОМИНАЕМ/ЗАПИСЫВАЕМ его тикет, считывая его глазами с экрана. Другого способа вбить тикет в Журнал просто нет.
Копирование, как предложил, в этой ситуации (и других) напрашивается.
ЗЫ А так, конечно, было бы удобно иметь по ПКМ меню - показать историю ордера/сделки/позиции в Журнале. Фактически - это упоминание тикета в Журнале. С позициями сложнее - это надо по ID взять все тикеты и показать их все в Журнале. Такое решение позволяло бы очень подробно видеть историю всех модификаций, исполнений и т.д. по интересуемой записи.
Просьба добавить FileLogFlush и FileLogOpen. Первая - принудительное сбрасывание всех логов из памяти в файл. Вторая - открытие лог-файла в режиме read-only.
Задача автоматического анализа лога очень часто возникает. До сих пор ее решают через WinAPI костыльными методами.