Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Баг компилятора. Неправильно определяет sizeof для приведённых типов:
А должно быть 1
Баг компилятора. Неправильно определяет sizeof для приведённых типов:
А должно быть 1
Нет
С помощью операции sizeof можно определить размер памяти которая соответствует идентификатору или типу.
Размер памяти, а не сам размер
Нет
С помощью операции sizeof можно определить размер памяти которая соответствует идентификатору или типу.
Размер памяти, а не сам размер
Ну про размер памяти и речь. Что значит "а не сам размер" - я не очень понял. Вы внимательно читали мой пост?
Дополню. Данный баг происходит даже в том случае, когда фактической конверсии типов нет:
Дополню. Данный баг происходит даже в том случае, когда фактической конверсии нет:
такое ощущение, что все преобразования типов идут через int , ну или, скорее всего, как в справке была картинка с приведением типов
даже такой код не корректно работает:
UPD: да, через int все что меньше 4-х байт приводится https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting
UPD: да, через int все что меньше 4-х байт приводится https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting
Эта диаграмма относится к бинарным операциям. А у нас явное приведение, которое должно возвращать именно тот тип, который мы хотим.
Блин, вот уж не думал, что даже такой примитив, как sizeof, придётся оборачивать в макрос )) MQL лёгких путей не любит.
Эта диаграмма относится к бинарным операциям. А у нас явное приведение, которое должно возвращать именно тот тип, который мы хотим.
Блин, вот уж не думал, что даже такой примитив, как sizeof, придётся оборачивать в макрос )) MQL лёгких путей не любит.
Вы сам себе выдумываете трудности и героически их преодолеваете.
Вы сам себе выдумываете трудности и героически их преодолеваете.
Что-то ваш код шибко сложный. Давайте ещё упростим:
Что-то ваш код шибко сложный. Давайте ещё упростим:
А на более сложные чего не хватает?
Явное преобразование типа переменной может только увеличить размер.
Явное преобразование типа переменной может только увеличить размер.
Зачем выдумываете что попало?
Интересно, а что здесь печатает (терминал не установлен)?
Ну про размер памяти и речь. Что значит "а не сам размер" - я не очень понял. Вы внимательно читали мой пост?
Дополню. Данный баг происходит даже в том случае, когда фактической конверсии типов нет:
Значит, при преобразовании типов резервируется 4 байта
Ведь
s_s =1
Если сделать так
то s_s = 1