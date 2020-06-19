Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 47
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Алексей, если у вас установлен только один терминал, перед обновлением сохраните 3 файла
и если что-то не понравилось после обновления, просто замените новые на старые. Но я думаю что у вас как и у многих, даже у барабашки уже не один терминал установлен, то просто замените эти файлы из не обновлённого.
Если этим будут заниматься разработчики, они пойдут тем-же путём: Сохранят эти файлы и при желании откатиться просто заменят новые на старые. А вы не боитесь, что и в эту операцию может попасть баг? На мой взгляд лучше вручную всё это сделать. Надёжней.
Спасибо за совет. Буду знать. Да, конечно, не один, но если все так просто, почему разработчики до сих пор сами автоматом этого не сделали? Подобные манипуляции, как мне кажется, являются сдерживающим фактором для того, чтобы люди массово тестировали новые беты.
Никогда ранее не откатывался, потому беты тестирую крайне редко. Нет желания с багами воевать.
2410, зайти на форекс-счет, удалить из Обзора рынка мажоры, оставив только кроссы.
Запускаем этот скрипт
Для некоторых символов TickValue будет нулевой. Повторный запуск делает TickValue нормальным.
Просьба поправить. Сейчас легко нарваться на деление на ноль.
Для некоторых символов TickValue будет нулевой. Повторный запуск делает TickValue нормальным.
Так всегда было https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1786#comment_4068616
Так всегда было https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1786#comment_4068616
Не поздно поправить.
2402, критическая ошибка.
Чарты с барами не обновляются. Тики в Обзоре рынка идут. Чарт стоит замороженным.
Такое поведение на нескольких машинах было замечено, разные брокеры. При этом параллельно-работающий 2361 на тех же счетах все обновляет.
Заметил с новыми билдами еще на прошлой неделе. Контактировал с человеком, который ту же проблему обозначил, но у него 2361.
Переоткрытие чарта не помогает. Только перезагрузка Терминала.
Записал видео на 2410.
Чарты пустые, ничего не запущено на них. Оптимизатор пашет без фрейм-режима.
Я просто экспортировал результаты оптимизации в формате xml для загрузки в виде листа Excel. К сожалению, старшие таймфреймы, такие как (в моем случае) H6 и H1, отображаются так же на вкладке с оптимиз. результаты, но таблица Excel показывает их как 16390 (= H6) и 16385 (= H1), в то время как m4 декодируется просто как 4
Можно ли будет расшифровать все по имени перечисления (PERIOD_H6, PERIOD_H1, ..) - или хотя бы все за считанные минуты?
I just exported the results of an optimization as xml to be loaded as Excel sheet. Unfortunately the higher timeframes such as (in my case) H6 and H1 are shown like that in the tab with the optim. results but the excel sheet shows them as 16390 (=H6) and 16385 (=H1) while m4 is de-coded simply as 4
Would it be possible to de-code all by the name of the enum (PERIOD_H6,PERIOD_H1,..) - or at least all in minutes?
The tester:
The xml-sheet:
Beside that I recognised that if I try to sort the optim.-table by different keys like balance or balance & min. DD (drawdown) ONLY this column is changed but the rest of the tabel remains as it is so that the sorted column is not related any more to the other items of the table :(
Кроме того, я понял, что если я попытаюсь отсортировать таблицу Optim.C по различным ключам, таким как баланс или баланс и мин. DD (просадка) ТОЛЬКО этот столбец изменяется, но остальная часть таблицы остается такой, как она есть, так что отсортированный столбец больше не связан с другими элементами таблицы :(
the original (custom sorted):
sorted by balance:
sorted by balance + min DD
...............
Можно ли будет расшифровать все по имени перечисления (PERIOD_H6, PERIOD_H1, ..) - или хотя бы все за считанные минуты?
................
Would it be possible to de-code all by the name of the enum (PERIOD_H6,PERIOD_H1,..) - or at least all in minutes?
................
EnumToString(PERIOD_H4)
EnumToString( PERIOD_H4 )
2364. Несколько раз уже столкнулся со следующей ситуацией.
Обрывается связь с сервером. В логе connection lost.
Потом восстанавливается, но при этом Обзор рынка стоит на месте, чарты - аналогично.
В правом нижнем углу такое.
И теперь самое крутое! OnTradeTransaction идут. История торгов обновляется, на чарте, где бары давно стоят, появляются соответствующие стрелки закрытие/открытия позиций.
Если сделать пинг-рескан, то ничего не происходит. Если сделать ручной релогин, все нормализуется.
Данная ситуация одновременно произошла на двух разных серверах - терминалы запущены на одной машине. Т.е. какой-то сетевой сбой, но MT5 ведет себя таким чудесным образом.
Самое поганое, что он не делает принудительный релогин. Считая, что все в порядке. Однако, на картинке выше колесико крутится. Что это за гадость?
ЗЫ 24xx-беты не запускал. Там проблема эта.
как обновляется инфо в спецификациях.
столкнулся с сигналами в том что сигнал хочет открыть объём берет по максимуму в спецификации а по факту у брокера иные лимиты стоят а не те что в спецификации, поэтому позицию не открывает.
смысл тогда этих спецификаций?