Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 44

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fxsaber:

Дело не в том, чтобы я или кто-то так не делал. Нарвался на ограничение - написал.

Вообще много разных ограничений существует... например такое:

char a[INT_MAX-1];
char b; //Error: internal error #80
 
A100:

Вообще много разных ограничений существует... например такое:

Вы хотите в стеке выделить 2 гб?

Используйте динамические массивы для больших объемов.

 
Renat Fatkhullin :

Вы хотите в стеке выделить 2 гб?

Используйте динамические массивы для больших объемов.

Конечно, но ошибка компилятора "internal error # 80" не очень очевидна или полезна.
 

Возможно ли как-то по ALT+M-списку понять, где статические методы, а где - нет?


 
Alain Verleyen:
Конечно, но ошибка компилятора "internal error # 80" не очень очевидна или полезна.

Уже исправили. Будет в вечерней бете.

 
fxsaber:

Возможно ли как-то по ALT+M-списку понять, где статические методы, а где - нет?


У нас впереди полная переделка интеллисенса и это тоже проапгредим.
 
Renat Fatkhullin:
У нас впереди полная переделка интеллисенса и это тоже проапгредим.

Просьба сделать маленькую правку в поиск. Сейчас при выделенном тексте в исходнике нажатие на CTRL+F выдает такое.


А нужно, чтобы было так.


Т.е. чтобы текст был выделен в строке поиска. Потому что хочется найти слово, нажимаешь CTRL+F, начинаешь его вводить, а оно сейчас дописывается к тому, что выделено в тексте.

Сейчас очень неудобно с этим.

 
fxsaber:

Просьба сделать маленькую правку в поиск. Сейчас при выделенном тексте в исходнике нажатие на CTRL+F выдает такое.

Выделение текста в строке поиска будет исправлено в следующем обновлении.

 
Denis:

Выделение текста в строке поиска будет исправлено в следующем обновлении.

Оперативно, Спасибо!

 
Renat Fatkhullin :

Уже исправили. Будет в вечерней бете.

Спасибо.
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