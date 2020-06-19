Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 16
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Это верно для активного чарта. Когда несколько чартов на экране, это не работает.
Не вижу доказательств, ситуация ровно такая как я описал. Вместо 3 дублей даже если видите 2 дубля тикера и все равно мало?
Это поведение не будет изменяться.
А для кастомных символов совсем плохо:
Не понятно.К тому же, если нет расширенного описания символа, то показывается его тикер.
Ренат, ещё предлагаю удобную фичу для быстрого ручного выставления заявок.
Данная фича подсмотрена в одном из профессиональных терминалов.
Это очень удобно и быстро.
Если курсор навести в область ценовой шкалы, то появляется линия по этой цене где стоит курсор, с возможностью выставления заявок.
Если курсор перемещаем по вертикали шкалы, то линия следует за курсором с изменением цены.
Если курсор перемещаем обратно в область графика, то линия исчезает, как и возможность выставления заявок.
Это давно работает: с любого уровня цены открываете контекстное меню и в нем команды быстрой торговли.
Механику установки ордеров и весь его гуй будем кардинально менять.
Это давно работает: с любого уровня цены открываете контекстное меню и в нем команды быстрой торговли.Механику установки ордеров и весь его гуй будем кардинально менять.
Да, это я знаю, сама суть была в линии на графике, без контекстного меню, по ней явно видно уровень выставления заявки, это очень удобно для ручного трейдинга.
А выставление заявок с помощью клавиш мыши, без вызова дополнительных окон подтверждения, делает по сути скальперский функционал.
Контекстное меню это лишние не нужные движения, оно нужно только для одноразовой настройки параметров заявки.
Да, это я знаю, сама суть была в линии на графике, без контекстного меню, по ней явно видно уровень выставления заявки, это очень удобно для ручного трейдинга.
А выставление заявок с помощью клавиш мыши, без вызова дополнительных окон подтверждения, делает по сути скальперский функционал.
Контекстное меню это лишние не нужные движения, оно нужно только для одноразовой настройки параметров заявки.
Да, хорошая идея.
Подумаем.
Не вижу доказательств, ситуация ровно такая как я описал. Вместо 3 дублей даже если видите 2 дубля тикера и все равно мало?
Скрин средствами Терминала или MQL.
К тому же, если нет расширенного описания символа, то показывается его тикер.
Скрин средствами Терминала или MQL.
Забыли про показ заголовка программы, заголовка окна и таба.
Вы «забыли» все три места, что я указал.Кроме того, авторы кастомных символов теперь будут писать правильные имена в описание символа, а не рекламные тексты.
Забыли про показ заголовка программы, заголовка окна и таба.
Вы «забыли» все три места, что я указал.
Делаем.
Получаем.
Что это за символ?
Делаем.
Получаем.
Что это за символ?
Виноват тот, кто прописал рекламу вместо имени символа или описания.
Придется ему это переделать.
Виноват тот, кто прописал рекламу вместо имени символа или описания.
Придется ему это переделать.
Мне прислали этот скрин оригинального символа брокера.
Как мне понять, что это тикер NQ100? А теперь представим биржевые символы, где тикеров тысячи...
А еще бывают EURUSD.nm, EURUSD.min и подобные тикеры на одном счете, когда каждый является EURUSD, но из разных источников.
Да, хорошая идея.
Подумаем.
При появлении линии на графике, выводятся значки направления заявок, объём заявки и цена линии.
Цену для уровня желательно сделать по крупнее, чтобы визуально не присматриваться какая цена.
В принципе как то так и можно выводить параметры заявки, если представить что это линия на графике.
Левой кнопкой мыши на шкале цены, ставим Buy Limit, правой - Sell Stop.
Левая клавиша для лимиток, правая для стопов.
Это реально быстро и удобно.