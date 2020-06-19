Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 20
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Ещё предложение, графики объединять в группы на одной вкладке.
К примеру создаём одну вкладку и называем её Indexes
В это пространство добавляем нужные нам графики, связанные по смыслу с индексами.
Создав несколько вкладок для групп, очень удобно сортировать инструменты по группам, и быстро по ним переключаться.
В данном примере на скрине, по факту должна быть одна вкладка с нашим названием, а внутри этой вкладки уже находится четыре графика.
Вкладка для групп не должна отображать рамку вообще.
Вкладки со своими названиями, которые могут поддерживать группы.
Тикер и его описание на графике в одном месте, с возможностью редактирования шрифта, и отключения лейбла.
Минимизированный заголовок окна, и отсутствие рамки вокруг графика.
С панельками СБ что-то непонятное. При переходе на другой график и возврате обратно, панель самопроизвольно сворачивается.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Почему панель сжимается при переключении графиков?
Vasiliy Pushkaryov, 2020.04.14 17:07
Интересно. Похоже на баг.
Этот код на 4-ке работает как нужно. Панель самостоятельно не сворачивается.
А вот на 5-ке - да. Билд 2380 от 2 апреля (64-бит). Сейчас кину ссылку с этой ветки в ветку сопровождения последнего билда.
С панельками СБ что-то непонятное. При переходе на другой график и возврате обратно, панель самопроизвольно сворачивается.
Это решение помогает убрать проблему
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Почему панель сжимается при переключении графиков?
Vladimir Karputov, 2020.04.15 08:37
Ответ кроется в кнопке . Сверните график и Вы увидите, что Ваш размер графика меньше размера панели. Поэтому панель сворачивается в полосу (срабатывает защита панели).
Однако, если это на текущем графике происходит, когда границы графика задевают пользовательскую панель, согласен, что сворачивание панели, приемлемый выход. Но когда работаешь в полноэкранных графиках, переключаешься с одного на другое окно и потом возвращаешься, а у тебя происходит сворачивание, то разобраться в причине такого поведения сходу не у всех получится. Лучше бы поправить это поведение.
MT5, последний релизный билд 2361. Есть несколько советников на разных графиках, которые дёргают Print. Print дёргается в каждом советнике 1 раз, но сам текст многострочный (строк 30-50). Может происходить гонка, и вывод строк в лог идёт не пачкой от 1 советника, потом пачкой от другого, а перемешиваются. Читать и разобрать становится сильно неудобно. По логике смешиваться бы не должно, вызов Print только 1 в каждом советнике. Просьба поправить. Спасибо.
Смотрите лог-файл. Скорее всего, там все нормально.
Смотрите лог-файл. Скорее всего, там все нормально.
Тоже вперемешку.
Тоже вперемешку.
Тогда снова лучше всего воспроизводимый искусственный код сделать.
Да повторить достаточно легко. Открыть 2 или более любых графиков. И повесить на каждый такой советник.
Не забыть им задать разные магики, чтоб отличать вывод можно было.
Ожидается, что будет 100 строк от одного, потом 100 от другого.
А реально часто бывает вот так
Да повторить достаточно легко. Открыть 2 или более любых графиков. И повесить на каждый такой советник.
Не забыть им задать разные магики, чтоб отличать вывод можно было.
Ожидается, что будет 100 строк от одного, потом 100 от другого.
А реально часто бывает вот так
всегда так МТ работал с принтами - "проглатывает" часть принтов если было много вывода на одном тике
можно паузу Sleep() поставить между итерациями цикла в Вашем коде
ну или смотрите в самом файле лога через правую КМ открыть, в файле пропусков принтов пока никто не замечал