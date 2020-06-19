Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite - страница 9
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Ставка маржи По умолчанию всегда возвращается 0
нет никакого способа, чтобы прочитать начальную ставку маржи и обслуживание маржинальной ставки
оба находятся в SymbolsInfoDouble
и вы должны прочитать это с
но это всегда возвращает 0, на демо и на реальном счете.
я проверяю это с 2 брокерами, оба имеют это значение написано в
проблема в том, что он нужен для расчета, если у вас нет символов Форекс, а значение отличается от 1 или 0
https://www.mql5.com/de/docs/marketinformation/symbolinfomarginrate
https://www.mql5.com/de/docs/marketinformation/symbolinfomarginrate
там вы не получите эту ставку
Билд 2375.
Смотрите, что можно делать в редакторе MetaEditor, если нажать 'Ctrl' и покрутить колесико мышки
Билд 2375.
Смотрите, что можно делать в редакторе MetaEditor, если нажать 'Ctrl' и покрутить колесико мышки (для анимации кликнуть на изображение)
Так было всегда. Это примочки windows
Нет WRONG_VALUE?
Эта:
Создает это в журнале экспертов:
Я ожидаю WRONG_VALUE, но не -1
Нет WRONG_VALUE?
Эта:
Создает это в журнале экспертов:
Я ожидаю WRONG_VALUE, но не -1
WRONG_VALUE это и есть '-1' для перечисления
WRONG_VALUE
Константа может неявно приводиться к типу любого перечисления.
-1
Нет WRONG_VALUE?
Эта:
Создает это в журнале экспертов:
Я ожидаю WRONG_VALUE, но не -1
Если распечатать в журнале константы перечисления ENUM_ORDER_TYPE, то увидим, что они начинаются от 0, и не увидим в списке значения -1.
Поэтому при выводе в журнал и пишется, что пытаетесь вывести -1 как значение перечисления, в котором нет этой величины.
Это работает для любых перечислений.
Если распечатать в журнале константы перечисления ENUM_ORDER_TYPE, то увидим, что они начинаются от 0, и не увидим в списке значения -1.Это работает для любых перечислений.
Поэтому при выводе в журнал и пишется, что пытаетесь вывести -1 как значение перечисления, в котором нет этой величины.
С точки зрения программиста, я понимаю это, но с точки зрения пользователя, я бы этого не ожидал. WRONG_VALUE также является допустимым значением перечисления.
From the programmer's point of view, I understand that, but from the user's point of view, I would not expect that. WRONG_VALUE is also a valid value of the enumeration.
Нет WRONG_VALUE?
Эта:
Создает это в журнале экспертов:
Я ожидаю WRONG_VALUE, но не -1
Каким образом Вы получили такой результата? Где полный код, который можно воспроизвести?
Я запустил тест на оборудовании:
Код:
Результат:У меня всё правильно отработало.
Каким образом Вы получили такой результата? Где полный код, который можно воспроизвести?
Я запустил тест на оборудовании:
Код:
Результат:У меня всё правильно отработало.
У него отработало всё точно так же:
Вопрос был в другом: почему в журнал пишется "ENUM_ORDER_TYPE::-1", а не "WRONG_VALUE".
Ответ я уже дал.