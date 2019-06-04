Методы измерения скорости движения цены

Содержание

Введение

Существует множество различных подходов к исследованию и анализу рынков. Но основных обычно два: технический и фундаментальный. В первом случае происходит сбор, обработка и изучение каких-либо числовых данных и характеристик, связанных с рынком: цены, объемы и так далее. Во втором анализ событий, новостей, которые, в свою очередь, влияют прямо или косвенно на рынки. Если в случае с фундаментальным анализом встает вопрос интерпретации какого-либо события относительно его влияния на рынок — и оно может носить отпечаток, влияние или желание самого интерпретатора, то в случае с техническим анализом дело чаще всего обстоит с данными, не имеющими различных интерпретаций. Хотя и здесь есть доля человеческого фактора в оценке результатов технического анализа.





Проблема восприятия



Говоря о техническом анализе рынков, мы подразумеваем применение каких-либо оценочных систем из различных областей точных наук, будь то математика или физика. Насчет математики всё понятно: ее применение в теханализе необходимо. А вот использование различных физических явлений применительно к рынкам более интересно. Поэтому в данной статье рассмотрим такое известное физическое явление, как движение чего-либо за единицу времени, а именно — скорость. Для валютных и других рынков на любом графике невооруженным глазом, особенно в периоды высокой волатильности, видно не только изменение цены, куда она идет вверх или вниз, а также ее скорость. Любой человек, изучающий график визуально, способен оценить и сказать — быстро ли изменяется цена или нет. Но прийти к единогласному заключению о скорости движения при одном лишь наблюдении не удастся ввиду разницы восприятия людей.

Простым примером из реальной жизни служит такой визуальный обман, что автомобиль с небольшими размерами якобы движется со скоростью меньшей, чем есть на самом деле, и соответственно большой грузовик кажется движется с большей скоростью, чем на самом деле. Поэтому в этом и других случаях изменения скорости служат спидометры, которые показывают все в числах. А численные значения одинаковы абсолютно для любого человека.

Методы измерения скорости движения цены



Прежде чем рассмотреть различные подходы по измерению скорости движения цены и ее оценке, вспомним что такое скорость.

Определение скорости в Википедии:

Скорость — векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки относительно выбранной системы отсчета; по определению равна производной радиус-вектора точки по времени.

Как же применить данную характеристику к валютным рынкам? Самый простой способ — это заменить движение материальной точки на цену, а за систему отсчета выбрать время, за которое сформировался бар или свеча. С точки зрения ценового графика это выглядит так:

Рис.1 Отображение цены в виде японской свечи на часовом таймфрейме.

В данном случае простое измерение скорости будет:

Средняя скорость = (Цена закрытия — Цена открытия) / Час

Какие наблюдения и выводы относительно движения цены во времени мы можем сделать:

Мы определили среднее количество пунктов, которое цена проходит за час. Однако измерение проходит в рамках лишь одной свечи и общую картину тренда на данном таймфрейме мы не получим.

Тем не менее, если мы переведем скорость из количество пунктов в час в количество пунктов в минуту, 5 минут и так далее, мы получим получим более ценную информацию о движении цены внутри этой часовой свечи.

Поэтому очевидны два следующих момента: определение скорости на младших таймфреймах удобней делать на старших. Если же замерять среднюю скорость на текущем таймфрейме, измеряя движение цены, то делать это за несколько свечей.

Ну и главный момент при измерении скорости таким простым способом состоит в том, что для свечей вглубь истории она не дает никакой информации о динамике внутри самой свечи, а показывает лишь итоговый усредненный результат. Глядя на среднюю скорость часовой свечи, мы, к примеру, никогда не узнаем по значению средней скорости, что в начале она была большой, но под конец часа упала до низких значений.

Для наглядности приведу пример, которой отлично характеризует тезисы, сказанные чуть выше. На рис.2 представлена часовая свеча и внизу с помощью индикатора Average Speed посчитана ее средняя скорость в минуту. В данном случае она равна 2,53 пункта в минуту.

Рис. 2 Пример расчета средней скорости на валютной паре EURUSD часового таймфрейма

А теперь рассмотрим эту свечу развернуто на 15-минутном таймфрейме.





Рис. 3 Пример расчета средней скорости на валютной паре EURUSD 15-минутного таймфрейма

Как видно из рис.3 в первую 15-минутку выбранного нами часового промежутка было очень сильное движение(Average speed показывал 6,93), но вскоре оно существенно замедлилось. Само собой если сложить все 4 значения средней скорость, то получим те же 2,53 пукнта в минуту с часового таймфрейма. Но ведь разложив одну свечу на её составляющие, сколько нового о самой динамике движения мы узнали.

А разложив данный часовой период на минутные промежутки, увидим еще более подробную картинку.

Рис. 4 Пример расчета средней скорости на валютной паре EURUSD минутного таймфрейма

При рассмотрение вариантов замера скорости движения в пунктах для минутного таймфрейма не было сказано о еще одном способе измерения.

Это — мгновенная скорость цены, то есть в текущий момент времени. С одной стороны, ее значения всегда максимально свежи и актуальны, а с другой — пример работы индикатора, который работает с изменением цены на уровне тиков выглядит следующим образом:

Рис.5 Пример работы индикатора мгновенной скорости движения цены

Видно, что оценить столь хаотичные, хоть и максимально актуальные, данные с целью использования их в торговле на валютных рынках проблематично.

Как известно, подавляющая часть индикаторов — это те или иные производные цены или ее анализаторы. Вот пример некоторых хорошо известных, которые работают со скоростью движения цены:

Индикатор Momentum, который измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период. Крайне высокие или низкие значения индикатора Momentum предполагают продолжение текущей тенденции. Что говорит о том, что большие отклонения данного индикатора — это текущая большая скорость цены в заданном направлении.

Трендовый индикатор ADX. Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index) показывает силу текущего тренда. По сути — текущую среднюю скорость.





Создание торговых стратегий на основе методов измерения

Поэтому целью тестирования различных измерений скорости движения цены будут разбиты на три основные группы:

Прямое, классическое измерение средней скорости, посредством отношения количества пройденных пунктов за единицу времени.

Измерение скорости с использованием тиков как отношение количества пройденных пунктов к количеству тиков.

Косвенное измерение скорости с помощью трендовых и других индикаторов.

Торговая стратегия №1 Для того чтобы протестировать первый метод, в основе которого лежит измерение скорости как количество пройденных пунктов за единицу времени с помощью индикатора Average Speed, необходимо в стратегию для теста добавить фильтр, который бы показывал направление тренда. Потому что индикатор показывает число пунктов в единицу времени независимо от направления тренда.

В качестве такого фильтра было решено взять индикатор Coordinated ADX and MACD (CAM). И торговая стратегия будет выглядеть следующем образом:

Параметр Описание Используемый индикатор Average Speed Используемый индикатор Coordinated ADX and MACD (CAM) Таймфрейм Любой Условия на покупку Цвет свечи окрашен в зеленый цвет, а значение Average Speed выше порогового (изначально заданного в настройках) Условия на продажу Цвет свечи окрашен в красный цвет, а значение Average Speed выше порогового (изначально заданного в настройках) Условия выхода Тейк-профит/Стоп-лосс

На рис.6 ниже представлена визуальная ситуация при открытии позиций на покупку и продажу:

Рис.6 Условия входа по торговой стратегии.

Реализация данной стратегии выглядит следующим образом:

input string InpEaComment = "Strategy #1" ; input int InpMagicNum = 1111 ; input double InpLot = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 400 ; input uint InpTakeProfit = 500 ; input uint InpSlippage = 0 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe = PERIOD_H1 ; input int InpBars = 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpPrice = PRICE_CLOSE ; input double InpTrendLev = 2 ; input uint InpPeriodADX = 10 ; input uint InpPeriodFast = 12 ; input uint InpPeriodSlow = 26 ; CEngine engine; CTrade trade; double lot; ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint slippage; int InpInd_Handle1,InpInd_Handle2; double avr_speed[],cam_up[],cam_dn[]; int OnInit () { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { Print (InpEaComment, ": Trade is not allowed!" ); return ( INIT_FAILED ); } if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { Print (InpEaComment, ": No Connection!" ); return ( INIT_FAILED ); } InpInd_Handle1= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "Speed Price\\average_speed" , InpBars, InpPrice ); if (InpInd_Handle1== INVALID_HANDLE ) { Print (InpEaComment, ": Failed to get average_speed handle" ); Print ( "Handle = " ,InpInd_Handle1, " error = " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } InpInd_Handle2= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "Speed Price\\CAM" , InpPeriodADX, InpPeriodFast, InpPeriodSlow ); if (InpInd_Handle2== INVALID_HANDLE ) { Print (InpEaComment, ": Failed to get average_speed handle" ); Print ( "Handle = " ,InpInd_Handle2, " error = " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } ArrayInitialize (avr_speed, 0.0 ); ArrayInitialize (cam_up, 0.0 ); ArrayInitialize (cam_dn, 0.0 ); ArraySetAsSeries (avr_speed, true ); ArraySetAsSeries (cam_up, true ); ArraySetAsSeries (cam_dn, true ); lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLot,MinimumLots( Symbol ()))); magic_number=InpMagicNum; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; slippage=InpSlippage; trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); } void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); if (!IsOpenedByMagic(InpMagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); trade.Buy(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (SellSignal()) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,takeprofit); trade.Sell(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } } } bool BuySignal() { return (avr_speed[ 0 ]>=InpTrendLev && cam_up[ 0 ]!= EMPTY_VALUE )? true : false ; } bool SellSignal() { return (avr_speed[ 0 ]>=InpTrendLev && cam_dn[ 0 ]!= EMPTY_VALUE )? true : false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 1 ,cam_up)< 1 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 1 , 0 , 1 ,cam_dn)< 1 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 1 ,avr_speed)< 1 )? false : true ; } bool IsOpenedByMagic( int MagicNumber) { int pos= 0 ; uint total= PositionsTotal (); for ( uint i= 0 ; i<total; i++) { if (SelectByIndex(i)) if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )==MagicNumber) pos++; } return ((pos> 0 )? true : false ); } bool SelectByIndex( const int index) { ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE margin_mode=( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); if (margin_mode== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { ulong ticket= PositionGetTicket (index); if (ticket== 0 ) return ( false ); } else { string name= PositionGetSymbol (index); if (name== "" ) return ( false ); } return ( true ); }

Торговая стратегия №2

Для реализации торговой стратегии второго способа измерения скорость движения цены за основу была взята идея из советника Price Impulse. Основная суть которой состоит в открытии торговых позиции при изменении цены на определенное количество пунктов, учитывая затраченное на это заданное количество тиков.

Параметр Описание Таймфрейм Любой Условия на покупку Количество пунктов цены, пройденных за определенное количество тиков. Условия на продажу Количество пунктов цены, пройденных за определенное количество тиков. Условия выхода Тейк-профит/Стоп-лосс

Реализация этой стратегии в листинге ниже. Как видно, в настройках есть два параметра, которые отвечают за оценку скорости движения цены:

input string InpEaComment = "Strategy #2" ; input int InpMagicNum = 1111 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 400 ; input uint InpTakeProfit = 500 ; input ENUM_COPY_TICKS tick_flags = TICKS_INFO; input int InpPoints = 15 ; input uchar InpTicks = 15 ; MqlTick tick_array_curr[]; MqlTick tick_array_prev[]; ulong tick_from= 0 ; uint tick_count= 15 ; double ExtStopLoss= 0.0 ; double ExtTakeProfit= 0.0 ; double ExtPoints= 0.0 ; bool first_start= false ; long last_trade_time= 0 ; int OnInit () { if (!m_symbol.Name( Symbol ())) return ( INIT_FAILED ); tick_count+=InpTicks; ExtStopLoss=InpStopLoss* Point (); ExtTakeProfit=InpTakeProfit* Point (); ExtPoints=InpPoints* Point (); first_start= false ; int copied= CopyTicks ( Symbol (),tick_array_curr,tick_flags,tick_from,tick_count); if (copied!=tick_count) first_start= false ; else { first_start= true ; ArrayCopy (tick_array_prev,tick_array_curr); } m_trade.SetExpertMagicNumber(InpMagicNum); m_trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); m_trade.SetMarginMode(); m_trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { int copied=- 1 ; if (!first_start) { copied= CopyTicks ( Symbol (),tick_array_curr,tick_flags,tick_from,tick_count); if (copied!=tick_count) first_start= false ; else { first_start= true ; ArrayCopy (tick_array_prev,tick_array_curr); } } copied= CopyTicks ( Symbol (),tick_array_curr,tick_flags,tick_from,tick_count); if (copied!=tick_count) return ; int index_new=- 1 ; long last_time_msc=tick_array_prev[tick_count- 1 ].time_msc; for ( int i=( int )tick_count- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (last_time_msc==tick_array_curr[i].time_msc) { index_new=i; break ; } } if (index_new!=- 1 && !IsOpenedByMagic(InpMagicNum)) { int shift=( int )tick_count- 1 -index_new-InpTicks; shift=(shift< 0 )? 0 :shift; if (tick_array_curr[tick_count- 1 ].ask-tick_array_curr[shift].ask>ExtPoints) { double sl=(InpStopLoss== 0 )? 0.0 :tick_array_curr[tick_count- 1 ].ask-ExtStopLoss; double tp=(InpTakeProfit== 0 )? 0.0 :tick_array_curr[tick_count- 1 ].ask+ExtTakeProfit; m_trade.Buy(InpLots,m_symbol.Name(),tick_array_curr[tick_count- 1 ].ask, m_symbol.NormalizePrice(sl), m_symbol.NormalizePrice(tp)); last_trade_time=tick_array_curr[tick_count- 1 ].time_msc; } else if (tick_array_curr[shift].bid-tick_array_curr[tick_count- 1 ].bid>ExtPoints) { double sl=(InpStopLoss== 0 )? 0.0 :tick_array_curr[tick_count- 1 ].bid-ExtStopLoss; double tp=(InpTakeProfit== 0 )? 0.0 :tick_array_curr[tick_count- 1 ].bid+ExtTakeProfit; m_trade.Sell(InpLots,m_symbol.Name(),tick_array_curr[tick_count- 1 ].bid, m_symbol.NormalizePrice(sl), m_symbol.NormalizePrice(tp)); last_trade_time=tick_array_curr[tick_count- 1 ].time_msc; } } ArrayCopy (tick_array_prev,tick_array_curr); } bool IsOpenedByMagic( int MagicNumber) { int pos= 0 ; uint total= PositionsTotal (); for ( uint i= 0 ; i<total; i++) { if (SelectByIndex(i)) if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )==MagicNumber) pos++; } return ((pos> 0 )? true : false ); } bool SelectByIndex( const int index) { ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE margin_mode=( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); if (margin_mode== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { ulong ticket= PositionGetTicket (index); if (ticket== 0 ) return ( false ); } else { string name= PositionGetSymbol (index); if (name== "" ) return ( false ); } return ( true ); }

Торговая стратегия №3

Для создания торговой стратегии, которая бы косвенно измеряла скорость движения цены, необходимо выбрать трендовый индикатор, а также фильтр, который бы подтверждал его возможные сигналы. Для этих целей было решено выбрать трендовый индикатор Trend direction and force, а в качестве фильтра взять скользящую среднюю Халла HMA Color. На рис.7 ниже показаны сигналы входа на продажу и покупку.

Рис.7 Условия входа по торговой стратегии

Параметр Описание Используемый индикатор Trend direction and force Используемый индикатор HMA Color Таймфрейм M30 и выше Условия на покупку Значение Trend direction and fast выше порогового(линия окрашивается в синий цвет), а скользящая средняя Халла растет и окрашивается в синий цвет. Условия на продажу Значение Trend direction and fast ниже порогового(линия окрашивается в красный цвет), а скользящая средняя Халла падает и окрашивается в красный цвет. Условия выхода Тейк-профит/Стоп-лосс





Тестирование методов измерения скорости движения цен



Для тестирования выбранных трех стратегий нужно определиться с условиями, на которых они будут проверяться. Интервал: Последний год .( На момент написания статьи это 01.01.2019 — 26.05.2019 )

.( На момент написания статьи это ) Валютная пара: EURUSD .

. Режим торговли: Без задержки ( Представленные стратегии не относятся к высокочастотным, поэтому влияние задержек было бы очень мало).



Представленные стратегии не относятся к высокочастотным, поэтому влияние задержек было бы очень мало). Тестирование: OHLC на М1 (Предварительное тестирование на реальных тиках оказалось почти неотличимо от этого режима).



(Предварительное тестирование на реальных тиках оказалось почти неотличимо от этого режима). Начальный депозит: 1000 USD.

Плечо: 1:500.

Сервер: MetaQuotes-Demo.

Котировки: 5-значные. Целью тестирования будет не найти лучший подгон на истории, а выяснить общую тенденцию и успешность различных подходов в расчете и обработке скорости движения цены. Поэтому для каждой из торговых стратегий будет предоставлены лучшие результаты оптимизации и их оценка с помощью параметров отчета. Торговая стратегия №1. Протестировав первую стратегию, основанную на классическом измерении скорости цены, получили следующие результаты, из которых я выделил лучшую первую двадцатку: Рис.8 Двадцать лучших результатов оптимизации торговой стратегии №1 Из этих результатов можно сделать вывод, что в данных условиях тестирования торговая стратегия показывает лучшие результаты на малых таймфреймах с небольшими значениями тейк-профит и стоп-лосс. То есть при нахождении сигнала, его потенциал движения невелик. При этом значение коэффициента Шарпа(о нем и других показателях можно узнать из статьи Математика в трейдинге. оценка результатов торговых сделок) низкое, что не очень хорошо. Далее я запустил в тестере лучший результат и получил такой отчет.

Рис.9 Результат тестирования лучшего результата оптимизации торговой стратегии №1 При тестировании неизменным лотом в 0.1 видно, что прирост почти в 100%, однако коэффициент Шарпа всего 0.33 и значение Z-Score равное -0.16, а это означает, что стройности в торговле нет, и она в текущем тесте была больше случайна, чем подвержена системному подходу. Торговая стратегия №2. Для тестирования следующей стратегии, в силу ее особенностей, необходимо изменить одно условие тестирования: Тестирование: заменить OHLC на М1 (Предварительное тестирование на реальных тиках оказалось почти неотличимо от этого режима) на "Every ticks based on real ticks". Итак, лучшие двадцать вариантов оптимизации данной стратегии выглядят следующим образом: Рис.10 Двадцать лучших результатов оптимизации торговой стратегии №2 Здесь в среднем значения коэффициента Шарпа выше, нежели в первой стратегии и при этом лучшие результаты получены при умеренном количестве пунктов за минимальное количество тиков. Также заметно, что система оказалась достаточно избирательна, на что указывает очень небольшое количество сделок. Проведем тест лучшего результата оптимизации и посмотрим его отчет.

Рис.11 Результат тестирования лучшего результата оптимизации торговой стратегии №2 Да, здесь неплохой коэффициент Шарпа, потому как прибыль в более чем 30% достигнута лишь за 10 сделок. Торговая стратегия №3. В этой стратегии мы вернемся к первоначальным условиям тестирования. И здесь мы будем проверять торговлю с помощью индикаторов, которые косвенно определяют движение цены и ее скорость. Также посмотрим лучшие варианты оптимизации текущей стратегии: Рис.12 Двадцать лучших результатов оптимизации торговой стратегии №3 Большинство результатов очень похожи друг на друга, это говорит о том, что последние два параметра оптимизации большой роли на конечный результат не играют. При этом среднее значение коэффициента Шарпа находится в районе 0.2 и это не впечатляющий показатель. Лучший результат оптимизации, конечно, выбивается из общего порядка, но как и в предыдущих торговых стратегиях проведем на ним бэктест.

Рис.13 Результат тестирования лучшего результата оптимизации торговой стратегии №3 Несмотря на почти 100%-й прирост депозита и выделяющийся коэффициент Шарпа (это еще заметно по тому, что на достижение текущего уровня прибыли потребовалось 52 сделки, а ближайшие результаты почти в два раза меньше).А Z-Score показывает отрицательную зависимость между сделками. Отрицательная зависимость, в свою очередь, означает, что после профитной сделки с большой вероятностью последует проигрыш, а после проигрыша последует выигрыш. Выводы

Протестировав три подхода к измерению скорости движения цены и изучив результаты, как бэктестов лучших результатов, так и других оптимизаций, было выявлено что в первом методе лучший результат оптимизации не показал стройности в торговой стратегии. Когда как два других метода показали лучшие результаты : выше коэффициент Шарпа, а также наличие отрицательной зависимости между сделками. Очевидно, что тестовые стратегии не охватывают всего многообразия приемов или подходов измерения скорости цены, но в данной статье были приведены одни из самых очевидных и простых в понимании методов торговли по использованию самой идеи использования в технического анализа.

Заключение

В конце статьи приложен архив со всеми перечисленными файлами, отсортированными по папкам. Поэтому для корректной работы достаточно положить папку MQL5 в корень терминала. Для того чтобы найти корень терминала, в котором находится папка MQL5, нужно в MetaTarder 5 нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+D или воспользоваться контекстным меню, как показано на рис.14 ниже.





Рис.14 Поиск папки MQL5 в корне терминала MetaTrader 5

Программы, используемые в статье:

#

Имя

Тип

Описание

1

Strategy_1.mq5 Эксперт Эксперт по торговой стратегии №1 2 Strategy_2.mq5 Эксперт Эксперт по торговой стратегии №2 3 Strategy_3.mq5 Эксперт Эксперт по торговой стратегии №3 4 Engine.mqh Библиотека Библиотека торговых функций. 5 Average Speed Индикатор Используется в торговой стратегии №1 6 CAM Индикатор Используется в торговой стратегии №1 7 Trend direction and force Индикатор Используется в торговой стратегии №3 8 HMA_color Индикатор Используется в торговой стратегии №3



