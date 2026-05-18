Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 28): Создание гармонического паттерна "Летучая мышь" на основе Price Action с визуальной обратной связью

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 27) мы создали систему паттерна "Краб" в MetaQuotes Language 5 (MQL5). В ней используются гармонические паттерны для выявления точек разворота с высокой вероятностью с помощью точных коэффициентов Фибоначчи. Она автоматизирует сделки и визуализирует паттерны с помощью графических объектов. В Части 28 мы создадим систему паттерна "Летучая мышь", которая определяет бычьи и медвежьи гармонические паттерны "летучая мышь" с использованием пивотных точек и уровней коррекции Фибоначчи. Программа открывает сделки с расчетными точками входа, стоп-лосса и многоуровневого тейк-профита. Она дополнена визуальными треугольниками, линиями тренда и метками для четкого отображения паттернов. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет стабильная стратегия в MQL5 для торговли на основе гармонических паттернов "Летучая мышь", готовая к настройке. Перейдём к реализации!





Изучение структуры гармонического паттерна "Летучая мышь"

Паттерн "Летучая мышь" — это гармоническая торговая формация, определяемая пятью ключевыми точками колебания цены — X, A, B, C и D - и существующая в двух формах: бычий паттерн и медвежий паттерн. Обе разновидности используются для выявления потенциальных разворотов рынка по Фибоначчи. При бычьем паттерне "Летучая мышь" структура образует последовательность "минимум-максимум-минимум-максимум-минимум", где точка X - свинг-лоу, точка A - свинг-хай, точка B - свинг-лоу (коррекция приблизительно 0,5 от XA), точка C - свинг-хай (расширение в диапазоне 0,382–0,886 от AB) и точка D — свинг-лоу (на уровне 0,886 от XA, выше точки X). Напротив, медвежий паттерн "Летучая мышь" формирует последовательность "максимум-минимум-максимум-минимум-максимум", где точка X является свинг-хай, точка A — свинг-лоу, точка B — свинг-хай, точка C — свинг-лоу, а точка D — свинг-хай (расширение 0,886 от XA и располагается ниже X). Ниже представлены визуализированные типы паттернов.

Бычий гармонический паттерн "Летучая мышь":

Медвежий гармонический паттерн "Летучая мышь":

Для выявления паттернов ниже приведен наш подход:

Определение волны XA: Первоначальное движение из точки X в точку A устанавливает направление паттерна (вверх для бычьего тренда, вниз - для медвежьего) и служит основным ориентиром для расчётов по уровням Фибоначчи.

Первоначальное движение из точки X в точку A устанавливает направление паттерна (вверх для бычьего тренда, вниз - для медвежьего) и служит основным ориентиром для расчётов по уровням Фибоначчи. Создание волны "AB": Точка B должна откатиться примерно на 0,5 волны XA, указывая на умеренную коррекцию первоначального импульса.

Точка B должна откатиться примерно на 0,5 волны XA, указывая на умеренную коррекцию первоначального импульса. Анализ волны "BC": Эта волна должна находиться в диапазоне от 0,382 до 0,886 волны AB, создавая контрдвижение, которое подготавливает финальную зону разворота.

Эта волна должна находиться в диапазоне от 0,382 до 0,886 волны AB, создавая контрдвижение, которое подготавливает финальную зону разворота. Настройка волны "CD": Заключительная волна должна продолжаться на 0,886 волны XA, отмечая потенциальную зону разворота в точке D, где паттерн завершается и генерируется торговый сигнал.

Применяя эти геометрические критерии и критерии, основанные на коэффициентах Фибоначчи, наша торговая система будет систематически выявлять достоверные паттерны "Летучая мышь" в ценовых данных. Как только паттерн будет подтвержден, советник визуализирует образование на графике с помощью треугольников, линий тренда и меток для точек X, A, B, C и D, а также уровней сделок для входа и тейк-профитов. Это позволяет автоматически открывать сделки в точке D с рассчитанным стоп-лоссом и многоуровневыми зонами тейк-профита, используя прогностическую способность паттерна для выявления рыночных разворотов. Приступим к реализации!





Реализация средствами MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку «Индикаторы» (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования нам нужно будет объявить некоторые глобальные переменные, которые будем использовать во всей программе.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on Bat Strategy" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; input int PivotLeft = 5 ; input int PivotRight = 5 ; input double Tolerance = 0.10 ; input double LotSize = 0.01 ; input bool AllowTrading = true ; struct Pivot { datetime time; double price; bool isHigh; }; Pivot pivots[]; int g_patternFormationBar = - 1 ; datetime g_lockedPatternX = 0 ; bool g_tradeTaken = false ;

Чтобы заложить основу для того, чтобы система паттерна "Летучая мышь" автоматизировала торговлю на основе гармонического паттерна "Летучая мышь", сначала подключим библиотеку "<Trade\Trade.mqh>" и создадим экземпляр объекта CTrade под названием "obj_Trade" для управления торговыми операциями, такими как открытие сделок на покупку и продажу. Затем перейдём к определению пяти входных параметров для обеспечения пользовательской настройки: Параметры "PivotLeft" и "PivotRight" задаются равными 5 барам каждый, чтобы установить диапазон ретроспективного анализа для определения пивотов, "Tolerance" равно 0,10 для допустимого отклонения от уровней Фибоначчи, "LotSize" равно 0,01 для объема торговли, а значение "AllowTrading" равное true, чтобы включить автоматическую торговлю.

Далее определим структуру "Pivot" с параметрами "time" (datetime), "price" (double) и "isHigh" (bool) для хранения точек разворота цены, объявим "pivots" как динамический массив для хранения этих точек и инициализируем глобальные переменные "g_patternFormationBar" значением -1 для отслеживания формирования паттернов, "g_lockedPatternX" значением 0 для сохранения времени пивота X и установим значение параметра "g_tradeTaken" в false, чтобы предотвратить множественные сделки по одному и тому же паттерну. Тем самым закладываем основу советника для обнаружения и торговли на паттернах "Летучая мышь". Для визуализации можно использовать функции для рисования линий, меток и треугольников.

void DrawTriangle( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, datetime t3, double p3, color cl, int width, bool fill, bool back) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TRIANGLE , 0 , t1, p1, t2, p2, t3, p3)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FILL , fill); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , back); } } void DrawTrendLine( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color cl, int width, int style) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p1, t2, p2)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); } } void DrawDottedLine( string name, datetime t1, double p, datetime t2, color lineColor) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p, t2, p)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } } void DrawTextEx( string name, string text, datetime t, double p, color cl, int fontsize, bool isHigh) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TEXT , 0 , t, p)) { ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontsize); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); if (isHigh) ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM ); else ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); } }

Для создания наглядных графических представлений паттерна и его ключевых уровней мы создадим функцию "DrawTriangle", которая использует ObjectCreate для рисования заполненного треугольника (OBJ_TRIANGLE) с тремя точками, заданными временем ("t1", "t2", "t3") и ценами ("p1", "p2", "p3"). Установим OBJPROP_COLOR в указанный цвет, "OBJPROP_STYLE" в значение "STYLE_SOLID", "OBJPROP_WIDTH" в заданную ширину, "OBJPROP_FILL" для включения или выключения заливки и "OBJPROP_BACK" для установки положения фона или переднего плана с помощью ObjectSetInteger функции. Затем перейдём к реализации функции "DrawTrendLine", которая создает линию тренда ("OBJ_TREND") между двумя точками с помощью того же формата, что и для треугольников.

Далее реализуем функцию "DrawDottedLine", которая создает горизонтальную пунктирную линию и аналогичным образом определяет ее свойства. Наконец, разработаем функцию "DrawTextEx", которая создает текстовую метку (OBJ_TEXT) в координатах ("t", "p"), установим "OBJPROP_TEXT" в указанный текст, "OBJPROP_COLOR", "OBJPROP_FONTSIZE" и OBJPROP_FONT в "Arial Bold" с помощью ObjectSetString и "ObjectSetInteger". Закрепим текст выше для свинг-хай или ниже для свинг-лоу на основе "isHigh" с помощью "OBJPROP_ANCHOR" и центрируя текст с помощью свойства "OBJPROP_ALIGN". Теперь можно перейти к обработчику OnTick и попытаться найти пивоты, которые мы сможем использовать позже для идентификации паттернов. Вот логика, которую мы используем для достижения этой цели.

void OnTick () { static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if (currentBarTime == lastBarTime) return ; lastBarTime = currentBarTime; ArrayResize (pivots, 0 ); int barsCount = Bars ( _Symbol , _Period ); int start = PivotLeft; int end = barsCount - PivotRight; for ( int i = end - 1 ; i >= start; i--) { bool isPivotHigh = true ; bool isPivotLow = true ; double currentHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , i); double currentLow = iLow ( _Symbol , _Period , i); for ( int j = i - PivotLeft; j <= i + PivotRight; j++) { if (j < 0 || j >= barsCount) continue ; if (j == i) continue ; if ( iHigh ( _Symbol , _Period , j) > currentHigh) isPivotHigh = false ; if ( iLow ( _Symbol , _Period , j) < currentLow) isPivotLow = false ; } if (isPivotHigh || isPivotLow) { Pivot p; p.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); p.price = isPivotHigh ? currentHigh : currentLow; p.isHigh = isPivotHigh; int size = ArraySize (pivots); ArrayResize (pivots, size + 1 ); pivots[size] = p; } } }

Приступим к реализации начальной логики обработчика OnTick для того, чтобы система обнаруживала точки пивот, которые необходимы для идентификации гармонического паттерна "Летучая мышь". Сначала объявим статическую переменную "lastBarTime", инициализированную значением 0, чтобы отслеживать последний обработанный бар и сравнивать с "currentBarTime", полученной из iTime при сдвиге 1 для текущего символа и периода. Во избежание избыточной обработки, если значение не изменилось завершаем работу, также обновим "lastBarTime" при обнаружении нового бара. Затем очистим массив "pivots" с помощью ArrayResize для обеспечения нового анализа.

Далее получим общее количество баров с помощью Bars , установим диапазон определения пивотов с помощью "start" в качестве "PivotLeft" и "end" в качестве общего количества баров минус "PivotRight". Выполним перебор баров от "end - 1" до "start". Для каждого бара предположим, что это свинг-хай ("isPivotHigh" true) и свинг-лоу ("isPivotLow" true), получаем его максимальную и минимальную цены с помощью iHigh и "iLow". Затем подтвердим пивот путем проверки окружающих баров в пределах "PivotLeft" и "PivotRight" с помощью "iHigh" и "iLow". Аннулируем пивот, если у какого-либо соседнего бара более высокий максимум или более низкий минимум. Наконец, если бар квалифицирован как пивот, создадим структуру "Pivot", установим для нее "time" с помощью параметра "iTime", "price" на максимум или минимум на основе параметра "isPivotHigh" и флага "isHigh". Затем добавим ее в массив "pivots" с помощью ArrayResize и сохраним. При выводе массива на экран получим следующий результат.

С помощью этих данных мы можем выделить пивотные точки, и если у нас будет достаточно пивотов, сможем проанализировать и обнаружить паттерны. Вот логика, которую мы реализуем для достижения этой цели.

int pivotCount = ArraySize (pivots); if (pivotCount < 5 ) { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; g_tradeTaken = false ; return ; } Pivot X = pivots[pivotCount - 5 ]; Pivot A = pivots[pivotCount - 4 ]; Pivot B = pivots[pivotCount - 3 ]; Pivot C = pivots[pivotCount - 2 ]; Pivot D = pivots[pivotCount - 1 ]; bool patternFound = false ; if (X.isHigh && (!A.isHigh) && B.isHigh && (!C.isHigh) && D.isHigh) { double diff = X.price - A.price; if (diff > 0 ) { double idealB = A.price + 0.5 * diff; if ( MathAbs (B.price - idealB) <= Tolerance * diff) { double AB = B.price - A.price; double BC = B.price - C.price; if ((BC >= 0.382 * AB) && (BC <= 0.886 * AB)) { double extension = D.price - A.price; if ( MathAbs (extension - 0.886 * diff) <= Tolerance * diff && (D.price < X.price)) patternFound = true ; } } } } if ((!X.isHigh) && A.isHigh && (!B.isHigh) && C.isHigh && (!D.isHigh)) { double diff = A.price - X.price; if (diff > 0 ) { double idealB = A.price - 0.5 * diff; if ( MathAbs (B.price - idealB) <= Tolerance * diff) { double AB = A.price - B.price; double BC = C.price - B.price; if ((BC >= 0.382 * AB) && (BC <= 0.886 * AB)) { double extension = A.price - D.price; if ( MathAbs (extension - 0.886 * diff) <= Tolerance * diff && (D.price > X.price)) patternFound = true ; } } } }

Здесь мы продолжим выявлять бычьи и медвежьи паттерны, используя точные критерии, основанные на коэффициентах Фибоначчи. Сначала определим общее количество пивотов с помощью "ArraySize(pivots)", которые хранятся в "pivotCount". Выйдем, если найдено менее 5 пивотов, сбросив значения "g_patternFormationBar", "g_lockedPatternX" и "g_tradeTaken" на -1, 0 и false соответственно, поскольку для паттерна "Летучая мышь" требуются точки X, A, B, C и D. Затем извлечем последние пять пивотов из массива "pivots", присвоим "X" (самые ранние), "A", "B", "C" и "D" (самые поздние) для формирования структуры паттерна.

Затем проверим наличие медвежьего паттерна "Летучая мышь" (максимум X, минимум A, максимум B, минимум C, максимум D), вычислив разницу в волне XA ("X.price - A.price"). Убедимся, что она положительная, и вычислим идеальную точку B как "A.price + 0.5 * diff", и подтвердим, что B находится в пределах "Tolerance * diff" с помощью MathAbs. Затем проверим BC (от 0,382 до 0,886 волны AB) и подтвердим расширение AD (0,886 волны XA с D ниже X). Установим для параметра "patternFound" значение true, если все условия выполнены. Наконец проверим наличие бычьего паттерна "Летучая мышь" (минимум X, максимум A, минимум B, максимум C, минимум D), рассчитаем XA как "A.price - X.price", убедимся в его положительном значении. Проверим, что B находится на уровне коррекции 0,5, BC — в пределах от 0,382 до 0,886 от AB, а AD — на уровне 0,886 волны XA, при этом D находится выше X. Установим "patternFound" в значение true, если паттерн действителен. Это обеспечивает точное обнаружение паттернов "Летучая мышь" для дальнейшей визуализации и торговли. Если паттерн обнаружен, можно перейти к его визуализации на графике.

if (patternFound) { Print (patternType, " Bat pattern detected at " , TimeToString (D.time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); string signalPrefix = "BAT_" + IntegerToString (X.time); color triangleColor = (patternType== "Bullish" ) ? clrBlue : clrRed ; DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle1" , X.time, X.price, A.time, A.price, B.time, B.price, triangleColor, 2 , true , true ); DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle2" , B.time, B.price, C.time, C.price, D.time, D.price, triangleColor, 2 , true , true ); }

Во-первых, если обнаружен действительный паттерн ("patternFound" равно true), мы инициализируем "patternType" пустой строкой и установим его значение как "Bearish", если "D.price" меньше "X.price" (что указывает на сигнал к продаже), или "Bullish", если больше (что указывает на сигнал к покупке). Затем регистрируем обнаружение с помощью функции Print, выводя "patternType" и время пивота D, отформатированное с помощью TimeToString, включая дату, минуты и секунды. Далее создадим уникальный идентификатор "signalPrefix", объединяя "BAT_" с "X.time", преобразованным в строку с помощью IntegerToString функции. Наконец установим "triangleColor" в синий цвет для бычьих или красный для медвежьих паттернов и вызовем "DrawTriangle" дважды: сначала с целью нарисовать треугольник XAB, соединяющий X, A и B. Затем с целью нарисовать треугольник BCD, соединяющий B, C и D. Используем "signalPrefix" с суффиксами "_Triangle1" и "_Triangle2", соответствующие показатели времени и цен пивотов, "triangleColor", шириной 2. А также включим заливку и отображение фона с помощью флагов со значением true. Эта логика обеспечит наглядную визуализацию структуры паттерна "Летучая мышь", что поможет принимать обоснованные торговые решения. Ниже представлен результат.

На изображении видно, что мы можем корректно отобразить и визуализировать обнаруженный паттерн. Теперь нам нужно продолжить нанесение линий тренда на график, чтобы полностью отобразить паттерн в его границах, и добавить к ним метку для облегчения идентификации уровней.

DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_XA" , X.time, X.price, A.time, A.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_AB" , A.time, A.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BC" , B.time, B.price, C.time, C.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_CD" , C.time, C.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_XB" , X.time, X.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BD" , B.time, B.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double offset = 15 * point; double textY_X = (X.isHigh ? X.price + offset : X.price - offset); double textY_A = (A.isHigh ? A.price + offset : A.price - offset); double textY_B = (B.isHigh ? B.price + offset : B.price - offset); double textY_C = (C.isHigh ? C.price + offset : C.price - offset); double textY_D = (D.isHigh ? D.price + offset : D.price - offset); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_X" , "X" , X.time, textY_X, clrBlack , 11 , X.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_A" , "A" , A.time, textY_A, clrBlack , 11 , A.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_B" , "B" , B.time, textY_B, clrBlack , 11 , B.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_C" , "C" , C.time, textY_C, clrBlack , 11 , C.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_D" , "D" , D.time, textY_D, clrBlack , 11 , D.isHigh); datetime centralTime = (X.time + B.time) / 2 ; double centralPrice = D.price; if ( ObjectCreate ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJ_TEXT , 0 , centralTime, centralPrice)) { ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_TEXT , (patternType== "Bullish" ) ? "Bullish Bat" : "Bearish Bat" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONTSIZE , 11 ); ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); }

Для большей наглядности паттерна добавим подробные графические объекты, иллюстрирующие структуру паттерна. Сначала нарисуем шесть сплошных линий тренда, используя "DrawTrendLine" с уникальным "signalPrefix", чтобы соединить ключевые пивотные точки: XA, AB, BC, CD, XB и BD, каждый из которых использует значения времени и цены пивота (например, "X.time", "X.price"), установим OBJPROP_COLOR в значение "clrBlack", "OBJPROP_WIDTH" в значение 2 и "OBJPROP_STYLE" в значение "STYLE_SOLID" с помощью ObjectSetInteger для выделения волн паттерна. Затем мы получаем размер символа в пунктах с помощью функции "SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)" и вычисляем смещение в 15 пунктов для позиционирования меток. Определим Y-координаты ("textY_X", "textY_A", "textY_B", "textY_C", "textY_D") путем добавления или вычитания смещения на основе того, является ли каждый пивот максимумом ("isHigh" true) или минимумом свинга, чтобы разместить метки выше максимумов или ниже минимумов. Это можно изменить в зависимости от эстетики и инструмента, на котором вы торгуете.

Затем мы используем "DrawTextEx" для создания текстовых меток для пивотов X, A, B, C и D с "signalPrefix" и суффиксами типа "_Text_X", отображающие соответствующую букву, расположенную во времени пивота и скорректированную по координате Y. Для привязки используется "clrBlack", размер шрифта 11 и статус пивота "isHigh". Наконец вычислим центральную позицию метки в точке "centralTime" как середину между "X.time" и "B.time", а также "centralPrice" в точке "D.price", создавая текстовый объект с помощью ObjectCreate с именем "signalPrefix + '_Text_Center'". Установим "OBJPROP_TEXT" в значение "Bullish Bat" или "Bearish Bat" на основе "patternType", и настроим "OBJPROP_COLOR" в значение "clrBlack", "OBJPROP_FONTSIZE" - на 11, OBJPROP_FONT на "Arial Bold" и "OBJPROP_ALIGN" на "ALIGN_CENTER" с помощью ObjectSetString и "ObjectSetInteger". Эта логика обеспечивает полное визуальное представление структуры и типа паттерна на графике. При запуске программы получим следующий результат.

На изображении видно, что мы добавили края и метки на паттерн, сделав его более наглядным. Что нам нужно сделать дальше, так это определить торговые уровни для данного паттерна.

datetime lineStart = D.time; datetime lineEnd = D.time + PeriodSeconds ( _Period )* 2 ; double entryPriceLevel, TP1Level, TP2Level, TP3Level, tradeDiff; if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); TP3Level = C.price; tradeDiff = TP3Level - entryPriceLevel; TP1Level = entryPriceLevel + tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel + 2 *tradeDiff/ 3 ; } else { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); TP3Level = C.price; tradeDiff = entryPriceLevel - TP3Level; TP1Level = entryPriceLevel - tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel - 2 *tradeDiff/ 3 ; } DrawDottedLine(signalPrefix+ "_EntryLine" , lineStart, entryPriceLevel, lineEnd, clrMagenta ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP1Line" , lineStart, TP1Level, lineEnd, clrForestGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP2Line" , lineStart, TP2Level, lineEnd, clrGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP3Line" , lineStart, TP3Level, lineEnd, clrDarkGreen ); datetime labelTime = lineEnd + PeriodSeconds ( _Period )/ 2 ; string entryLabel = (patternType== "Bullish" ) ? "BUY (" : "SELL (" ; entryLabel += DoubleToString (entryPriceLevel, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_EntryLabel" , entryLabel, labelTime, entryPriceLevel, clrMagenta , 11 , true ); string tp1Label = "TP1 (" + DoubleToString (TP1Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP1Label" , tp1Label, labelTime, TP1Level, clrForestGreen , 11 , true ); string tp2Label = "TP2 (" + DoubleToString (TP2Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP2Label" , tp2Label, labelTime, TP2Level, clrGreen , 11 , true ); string tp3Label = "TP3 (" + DoubleToString (TP3Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP3Label" , tp3Label, labelTime, TP3Level, clrDarkGreen , 11 , true );

Чтобы определить и визуализировать торговые уровни для обнаруженного паттерна, сначала установим значение "lineStart" на время пивота D ("D.time"), а "lineEnd" - на два периода вперед, используя "PeriodSeconds(_Period) * 2". Объявим переменные "entryPriceLevel", "TP1Level", "TP2Level", "TP3Level" и "tradeDiff" для расчетов сделок. Затем, для бычьего паттерна ("patternType == 'Bullish'"), установим "entryPriceLevel" равным текущей цене Ask с помощью SymbolInfoDouble, "TP3Level" равным цене пивота C, вычислим "tradeDiff" как "TP3Level - entryPriceLevel", а "TP1Level" и "TP2Level" вычислим как одну треть и две трети от "tradeDiff", прибавленные к "entryPriceLevel". Для медвежьего паттерна используем цену Bid, установим "TP3Level" равным цене точки C, вычислим "tradeDiff" как "entryPriceLevel - TP3Level", а "TP1Level" и "TP2Level" вычислим, вычитая одну треть и две трети от разницы между ценами сделок.

Далее, используя функцию "DrawDottedLine", нарисуем четыре пунктирные горизонтальные линии: линию входа на уровне "entryPriceLevel" пурпурного цвета и линии тейк-профита на уровнях "TP1Level" (глубокий лесной зеленый), "TP2Level" (зеленый) и "TP3Level" (темно-зеленый), от "lineStart" до "lineEnd". Наконец, установим значение "labelTime" равным "lineEnd" плюс половина периода, создадим текстовые метки с ценами, отформатированными с помощью DoubleToString (например, "BUY (price)" или "SELL (price)" для входа, "TP1 (price)" и т. д.). Используем "DrawTextEx" для отрисовки этих меток в "labelTime" с соответствующими цветами, размером шрифта 11 и привязкой над уровнями цен. После компиляции получаем следующий результат.

Медвежий паттерн:

Бычий паттерн:

На изображениях видно, что мы корректно нанесли торговые уровни. Что нам нужно сделать сейчас, так это инициировать реальные торговые позиции, и это все.

int currentBarIndex = Bars ( _Symbol , _Period ) - 1 ; if (g_patternFormationBar == - 1 ) { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; Print ( "Pattern detected on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation on next bar." ); return ; } if (currentBarIndex == g_patternFormationBar) { Print ( "Pattern is repainting; still on locked formation bar " , currentBarIndex, ". No obj_Trade yet." ); return ; } if (currentBarIndex > g_patternFormationBar) { if (g_lockedPatternX == X.time) { Print ( "Confirmed pattern (locked on bar " , g_patternFormationBar, "). Opening obj_Trade on bar " , currentBarIndex, "." ); g_patternFormationBar = currentBarIndex; if (AllowTrading && ! PositionSelect ( _Symbol ) && !g_tradeTaken) { double entryPriceTrade = 0 , stopLoss = 0 , takeProfit = 0 ; point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); bool tradeResult = false ; if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double diffTrade = TP2Level - entryPriceTrade; stopLoss = entryPriceTrade - diffTrade * 3 ; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Bat Signal" ); if (tradeResult) { Print ( "Buy order opened successfully." ); g_tradeTaken = true ; } else Print ( "Buy order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } else if (patternType== "Bearish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double diffTrade = entryPriceTrade - TP2Level; stopLoss = entryPriceTrade + diffTrade * 3 ; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Bat Signal" ); if (tradeResult) { Print ( "Sell order opened successfully." ); g_tradeTaken = true ; } else Print ( "Sell order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } else { Print ( "A position is already open for " , _Symbol , ". No new obj_Trade executed." ); } } else { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; g_tradeTaken = false ; Print ( "Pattern has changed; updating lock on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation." ); return ; } } else { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; g_tradeTaken = false ; }

На этом этапе мы завершаем реализацию логики в обработчике OnTick, управляя открытием сделок и подтверждением паттерна для этого паттерна. Сначала получим индекс текущего бара с помощью функции "Bars(_Symbol, _Period) - 1" и сохраним его в "currentBarIndex". Затем, если ни один паттерн не заблокирован ("g_patternFormationBar == -1"), установим "g_patternFormationBar" в "currentBarIndex", сохраняем время пивота X в "g_lockedPatternX" с помощью "X.time", регистрируем обнаружение, указывающее на ожидание подтверждения. Завершаем работу. Далее, если паттерн все еще находится на формирующем баре ("currentBarIndex == g_patternFormationBar"), фиксируем перерисовку и выходим, чтобы избежать преждевременной торговли.

Наконец, если сформировался новый бар ("currentBarIndex > g_patternFormationBar") и пивот X совпадает с "g_lockedPatternX", подтверждаем паттерн, выводим в лог, обновляем "g_patternFormationBar" и проверяем, разрешена ли торговля с помощью "AllowTrading" и нет ли открытых позиций с помощью PositionSelect, а также ни одна сделка не была совершена ("g_tradeTaken" false). Для бычьего паттерна установим "entryPriceTrade" равным цене Ask, рассчитаем "diffTrade" как "TP2Level - entryPriceTrade", установим "stopLoss" в три раза больше этого значения расстояния ниже, установим "takeProfit" равным "TP2Level" и откроем сделку на покупку с помощью "obj_Trade.Buy", используя "LotSize" и "Bat Signal", регистрируем успешное или неудачное выполнение и установим "g_tradeTaken" в значение true. Для медвежьего паттерна используем цену Bid, установим "stopLoss" в три раза выше и откроем сделку на продажу с помощью "obj_Trade.Sell". Если торговля запрещена, позиция уже существует или сделка исполнена, в журнал выводится сообщение о том, что новая сделка не выполняется. Если паттерн меняется, обновим сохранение и ждем. Если паттерн не найден, сбросим глобальные переменные. После компиляции получаем следующий результат.

Медвежий сигнал:

Бычий сигнал:

На изображении видно, что мы графически отобразили гармонический паттерн и по-прежнему можем торговать им соответствующим образом, как только он будет подтвержден, тем самым достигая поставленной задачи по его идентификации, графическому представлению и торговле этим паттерном. Осталось провести тестирование программы на истории. Это будет выполнено в следующем разделе.





Тестирование на истории

После тщательного тестирования на истории мы получили следующие результаты.

График тестирования на истории:

Отчет о тестировании на истории:





Заключение

В заключение отметим, что нами разработана система паттерна "Летучая мышь" в MQL5. Она использует ценовое движение для выявления бычьих и медвежьих гармонических паттернов "Летучая мышь" с точными коэффициентами Фибоначчи, автоматизирует сделки с расчетными точками входа, стоп-лосса и многоуровневыми точками тейк-профита, а также визуализирует паттерны с помощью графических объектов, таких как треугольники и линии тренда.

Отказ от ответственности: Содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения. Торговля сопряжена со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Тщательное тестирование на истории и управление рисками имеют решающее значение перед внедрением этой программы в реальных условиях рынка.

Используя представленные концепции и методы реализации, можно адаптировать эту систему паттерна "Летучая мышь" к своему стилю торговли, улучшая свои алгоритмические стратегии. Удачной торговли!