Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 28): Erstellen eines Price Action Bat Harmonic Patterns mit visuellem Feedback

Einführung

In unserem vorangegangenen Artikel (Teil 27) haben wir ein Harmonic-System für die Krabben-Muster (crab) in MetaQuotes Language 5 (MQL5) entwickelt, das Muster zur Identifizierung von Umkehrpunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit und präzisen Fibonacci-Verhältnissen nutzt, den Handel automatisiert und die Muster mit Chart-Objekten visualisiert. In Teil 28 erstellen wir das Harmonic-System der Fledermaus-Muster, die die Auf- und Abwärtsmuster der Fledermaus (bat) anhand von Umkehrpunkten (pivot points) und bestimmten Fibonacci-Retracements erkennen. Das Programm führt Handelsgeschäfte mit berechneten Einstiegs-, Stop-Loss- und mehrstufigen Take-Profit-Punkten aus, die durch visuelle Dreiecke, Trendlinien und Etiketten für eine klare Darstellung von Mustern ergänzt werden. Wir werden die folgenden Themen behandeln:

Am Ende haben Sie eine robuste MQL5-Strategie für den Handel mit harmonischen Fledermausmustern, die Sie nur noch anpassen müssen – legen wir los!





Verständnis des Systems der harmonische Fledermausmuster

Das Fledermausmuster ist eine harmonische Handelsformation, die durch fünf wichtige Umkehr-Punkte – X, A, B, C und D – definiert ist und in zwei Formen existiert: ein Aufwärtsmuster und ein Abwärtsmuster, die beide dazu dienen, potenzielle Marktumkehrungen mit präzisen Messungen durch Fibonacci-Verhältnisse zu identifizieren. Bei einem Aufwärtstrend bildet die Struktur eine Sequenz aus Tief-Hoch-Tief-Hoch-Tief, bei der Punkt X ein tiefer Umkehrpunkt, Punkt A ein hoher Umkehrpunkt, Punkt B ein tiefer Umkehrpunkt (das etwa 0,5 von XA zurückgeht), Punkt C ein hoher Umkehrpunkt (das sich von 0,382 bis 0,886 von AB erstreckt) und Punkt D ein tiefer Umkehrpunkt (das sich von 0,886 von XA erstreckt und über X liegt) ist. Umgekehrt bildet eine Abwärts-Fledermaus eine Sequenz aus Hoch-Tief-Hoch-Tief-Hoch, mit Punkt X als hoher Umkehrpunkt, Punkt A als tiefer Umkehrpunkt, Punkt B als hoher Umkehrpunkt, Punkt C als tiefer Umkehrpunkt und Punkt D als hoher Umkehrpunkt (das sich über 0,886 von XA erstreckt und unter X liegt). Nachfolgend sind die visualisierten Mustertypen aufgeführt.

Harmonisches Aufwärtsmuster der Fledermaus:

Harmonisches Abwärtsmuster der Fledermaus:

Um die Muster zu erkennen, gehen wir wie folgt strukturiert vor:

Die Definition der XA-Strecke: Die erste Bewegung von Punkt X zu Punkt A gibt die Richtung des Musters vor (steigend für ein Aufwärtsmuster, fallend für ein Abwärtsmuster) und dient als primäre Referenz für Fibonacci-Berechnungen.

Die erste Bewegung von Punkt X zu Punkt A gibt die Richtung des Musters vor (steigend für ein Aufwärtsmuster, fallend für ein Abwärtsmuster) und dient als primäre Referenz für Fibonacci-Berechnungen. Die Einrichtung der Strecke AB: Punkt B sollte etwa 0,5 der XA-Strecke zurückgehen, was auf eine moderate Korrektur des anfänglichen Impulses hindeutet.

Punkt B sollte etwa 0,5 der XA-Strecke zurückgehen, was auf eine moderate Korrektur des anfänglichen Impulses hindeutet. Analyse der BC-Strecke: Diese Strecke dürfte sich zwischen 0,382 und 0,886 des AB-Schenkels erstrecken und eine Gegenbewegung auslösen, die die endgültige Umkehrzone einleitet.

Diese Strecke dürfte sich zwischen 0,382 und 0,886 des AB-Schenkels erstrecken und eine Gegenbewegung auslösen, die die endgültige Umkehrzone einleitet. Einstellung der CD-Strecke: Die letzte Strecke sollte sich über 0,886 des XA-Schenkels erstrecken und die potenzielle Umkehrzone bei Punkt D markieren, wo sich das Muster vervollständigt und ein Handelssignal erzeugt wird.

Durch die Anwendung dieser geometrischen und Fibonacci-basierten Kriterien wird unser Handelssystem systematisch gültige Fledermaus-Muster in den Preisdaten erkennen. Sobald ein Muster bestätigt wird, visualisiert der EA die Formation auf dem Chart mit Dreiecken, Trendlinien und Beschriftungen für die Punkte X, A, B, C und D sowie Handelsstufen für Einstieg und Gewinnmitnahme. Dieses Setup ermöglicht die automatische Ausführung von Handelsgeschäften am D-Punkt mit berechneten Stop-Loss- und mehrstufigen Take-Profit-Zonen, wobei die Vorhersagekraft des Musters für Marktumkehrungen genutzt wird. Kommen wir nun zur Umsetzung!





Implementation in MQL5

Um das Programm in MQL5 zu erstellen, öffnen wir den MetaEditor, gehen zum Navigator, suchen den Ordner der Indikatoren, klicken auf die Registerkarte „Neu“ und folgen den Anweisungen, um die Datei zu erstellen. Sobald das erledigt ist, müssen wir in der Programmierumgebung einige globale Variablen deklarieren, die wir im gesamten Programm verwenden werden.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on Bat Strategy" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; input int PivotLeft = 5 ; input int PivotRight = 5 ; input double Tolerance = 0.10 ; input double LotSize = 0.01 ; input bool AllowTrading = true ; struct Pivot { datetime time; double price; bool isHigh; }; Pivot pivots[]; int g_patternFormationBar = - 1 ; datetime g_lockedPatternX = 0 ; bool g_tradeTaken = false ;

Um die Grundlage für das Systems der Fledermaus-Muster zu schaffen, das den Handel auf der Grundlage des harmonischen Fledermaus-Musters automatisiert, binden wir zunächst die Bibliothek „<Trade\Trade.mqh>“ ein und instanziieren „obj_Trade“ als CTrade-Objekt, um Handelsoperationen wie die Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu verwalten. Anschließend definieren wir die Eingabeparameter für die Nutzeranpassung: „PivotLeft“ und „PivotRight“ auf jeweils 5 Balken, um den Rückblickbereich für die Erkennung der Umkehrpunkte festzulegen, „Tolerance“ auf 0,10 für die Fibonacci-Abweichung, „LotSize“ auf 0,01 für das Handelsvolumen und „AllowTrading“ auf true, um den automatischen Handel zu aktivieren.

Als Nächstes definieren wir die Struktur „Pivot“ mit „time“ (datetime), „price“ (double) und „isHigh“ (bool), um Umkehrpunkte zu speichern, deklarieren „Pivots“ als dynamisches Array, um diese Punkte zu halten, und initialisieren die Globals „g_patternFormationBar“ mit -1, um die Musterbildung zu verfolgen, „g_lockedPatternX“ mit 0, um die Zeit des Umkehrpunkts von X zu sperren, und „g_tradetaken“ auf false zu setzen, um mehrere Handelsgeschäfte desselben Musters zu verhindern, wodurch die Grundlage des EA für das Erkennen und den Handel mit Fledermausmustern geschaffen wird. Zur Visualisierung können wir Funktionen zum Zeichnen von Linien, Texten und Dreiecken verwenden.

void DrawTriangle( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, datetime t3, double p3, color cl, int width, bool fill, bool back) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TRIANGLE , 0 , t1, p1, t2, p2, t3, p3)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FILL , fill); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , back); } } void DrawTrendLine( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color cl, int width, int style) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p1, t2, p2)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); } } void DrawDottedLine( string name, datetime t1, double p, datetime t2, color lineColor) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p, t2, p)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } } void DrawTextEx( string name, string text, datetime t, double p, color cl, int fontsize, bool isHigh) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TEXT , 0 , t, p)) { ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontsize); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); if (isHigh) ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM ); else ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); } }

Um eine übersichtliche Darstellung des Musters und seiner Schlüsselebenen zu erstellen, entwickeln wir die Funktion „DrawTriangle“, die ObjectCreate verwendet, um ein gefülltes Dreieck (OBJ_TRIANGLE) mit drei Punkten zu zeichnen, die durch Zeiten („t1“, „t2“, „t3“) und Preise („p1“, „p2“, „p3“), wobei OBJPROP_COLOR auf die angegebene Farbe, „OBJPROP_STYLE“ auf „STYLE_SOLID“, „OBJPROP_WIDTH“ auf die angegebene Breite, „OBJPROP_FILL“ zum Aktivieren oder Deaktivieren der Füllung und „OBJPROP_BACK“ zum Einstellen der Hintergrund- oder Vordergrundplatzierung mit der Funktion ObjectSetInteger gesetzt werden. Anschließend erstellen wir die Funktion „DrawTrendLine“, die eine Trendlinie („OBJ_TREND“) zwischen zwei Punkten im gleichen Format wie für Dreiecke zeichnet.

Als Nächstes implementieren wir die Funktion „DrawDottedLine“, die eine horizontale gepunktete Linie erzeugt und deren Eigenschaften ebenfalls definiert. Zuletzt entwickeln wir die Funktion „DrawTextEx“, die eine Kennzeichnung (OBJ_TEXT) an den Koordinaten („t“, „p“) erstellt, wobei „OBJPROP_TEXT“ der angegebenen Text zugewiesen wird, „OBJPROP_COLOR“, „OBJPROP_FONTSIZE“ und der OBJPROP_FONT auf „Arial Bold“ eingestellt wird und mit Hilfe von ObjectSetString und „ObjectSetInteger“, Verankerung nach oben für Hochs oder nach unten für Tiefs basierend auf „isHigh“ mit „OBJPROP_ANCHOR“ und Zentrierung mit der Eigenschaft „OBJPROP_ALIGN“. Wir können nun mit OnTick fortfahren und versuchen, die Umkehrpunkte zu finden, die wir später zur Identifizierung von Mustern verwenden können. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.

void OnTick () { static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if (currentBarTime == lastBarTime) return ; lastBarTime = currentBarTime; ArrayResize (pivots, 0 ); int barsCount = Bars ( _Symbol , _Period ); int start = PivotLeft; int end = barsCount - PivotRight; for ( int i = end - 1 ; i >= start; i--) { bool isPivotHigh = true ; bool isPivotLow = true ; double currentHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , i); double currentLow = iLow ( _Symbol , _Period , i); for ( int j = i - PivotLeft; j <= i + PivotRight; j++) { if (j < 0 || j >= barsCount) continue ; if (j == i) continue ; if ( iHigh ( _Symbol , _Period , j) > currentHigh) isPivotHigh = false ; if ( iLow ( _Symbol , _Period , j) < currentLow) isPivotLow = false ; } if (isPivotHigh || isPivotLow) { Pivot p; p.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); p.price = isPivotHigh ? currentHigh : currentLow; p.isHigh = isPivotHigh; int size = ArraySize (pivots); ArrayResize (pivots, size + 1 ); pivots[size] = p; } } }

Wir fahren damit fort, die anfängliche Logik der Ereignisbehandlung von OnTick für das System zu implementieren, um Umkehrpunkte zu erkennen, die für die Identifizierung des harmonischen Fledermausmusters unerlässlich sind. Zunächst deklarieren wir ein statische Variable „lastBarTime“, die auf 0 initialisiert wird, um den letzten verarbeiteten Balken zu verfolgen und ihn mit der „currentBarTime“ zu vergleichen, die von iTime bei Shift 1 für das aktuelle Symbol und die aktuelle Periode erhalten wird, wobei wir den Vorgang beenden, wenn er unverändert bleibt, um redundante Verarbeitung zu vermeiden, und die „lastBarTime“ aktualisieren, wenn ein neuer Balken entdeckt wird. Dann leeren wir das Array „Pivots“ mit ArrayResize, um eine neue Analyse zu gewährleisten.

Als Nächstes rufen wir die Gesamtzahl der Balken mit der Funktion Bars ab, legen den Bereich für die Erkennung der Umkehrpunkte fest, wobei „start“ als „PivotLeft“ und „end“ als Gesamtzahl der Balken minus „PivotRight“ definiert ist, und durchlaufen die Balken von „end - 1“ bis „start“. Für jeden Balken nehmen wir an, dass es sich um einen hohen („isPivotHigh“ true) und tiefen („isPivotLow“ true) Umkehrpunkt handelt, ermitteln seine Hoch- und Tiefstpreise mit iHigh und iLow und validieren den Pivot, indem wir die umliegenden Balken innerhalb von „PivotLeft“ und „PivotRight“ mit „iHigh“ und „iLow“ überprüfen und den Pivot ungültig machen, wenn ein benachbarter Balken ein höheres Hoch oder ein tieferes Tief aufweist. Wenn sich der Balken als Umkehrpunkt qualifiziert, erstellen wir die Struktur „Pivot“, setzen die „Zeit“ mit „iTime“, den „Preis“ auf den Höchst- oder Tiefstwert auf der Grundlage von „isPivotHigh“ und dem „isHigh“-Flag, fügen ihn dann mit ArrayResize an das Array „pivots“ an und speichern ihn. Wenn wir das Array ausdrucken, erhalten wir das folgende Ergebnis.

Aus den Daten können wir die Umkehrpunkte extrahieren, und wenn wir genügend Umkehrpunkte haben, können wir die Muster analysieren und erkennen. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.

int pivotCount = ArraySize (pivots); if (pivotCount < 5 ) { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; g_tradeTaken = false ; return ; } Pivot X = pivots[pivotCount - 5 ]; Pivot A = pivots[pivotCount - 4 ]; Pivot B = pivots[pivotCount - 3 ]; Pivot C = pivots[pivotCount - 2 ]; Pivot D = pivots[pivotCount - 1 ]; bool patternFound = false ; if (X.isHigh && (!A.isHigh) && B.isHigh && (!C.isHigh) && D.isHigh) { double diff = X.price - A.price; if (diff > 0 ) { double idealB = A.price + 0.5 * diff; if ( MathAbs (B.price - idealB) <= Tolerance * diff) { double AB = B.price - A.price; double BC = B.price - C.price; if ((BC >= 0.382 * AB) && (BC <= 0.886 * AB)) { double extension = D.price - A.price; if ( MathAbs (extension - 0.886 * diff) <= Tolerance * diff && (D.price < X.price)) patternFound = true ; } } } } if ((!X.isHigh) && A.isHigh && (!B.isHigh) && C.isHigh && (!D.isHigh)) { double diff = A.price - X.price; if (diff > 0 ) { double idealB = A.price - 0.5 * diff; if ( MathAbs (B.price - idealB) <= Tolerance * diff) { double AB = A.price - B.price; double BC = C.price - B.price; if ((BC >= 0.382 * AB) && (BC <= 0.886 * AB)) { double extension = A.price - D.price; if ( MathAbs (extension - 0.886 * diff) <= Tolerance * diff && (D.price > X.price)) patternFound = true ; } } } }

Hier werden wir weiterhin die Auf- und Abwärtsmuster anhand präziser, auf Fibonacci basierender Kriterien identifizieren. Zunächst ermitteln wir die Gesamtzahl der Umkehrpunkte mit „ArraySize(pivots)“, die in „pivotCount“ gespeichert ist, und beenden den Vorgang, wenn weniger als 5 Umkehrpunkte gefunden werden, indem wir „g_patternFormationBar“, „g_lockedPatternX“ und „g_tradeTaken“ auf -1, 0 bzw. false zurücksetzen, da das Fledermaus-Muster die Punkte X, A, B, C und D erfordert. Dann extrahieren wir die letzten fünf Umkehrpunkte aus dem Array „pivots“ und ordnen „X“ (zuerst), „A“, „B“, „C“ und „D“ (zuletzt) zu, um die Musterstruktur zu bilden.

Als Nächstes überprüfen wir, ob eine Abwärts-Fledermausmuster (X hoch, A tief, B hoch, C tief, D hoch) vorliegt, indem wir die Differenz zwischen XA-Segment („X.price - A.price“) berechnen, sicherstellen, dass sie positiv ist, den idealen B-Punkt als „A.price + 0,5 * diff“ berechnen, mit MathAbs überprüfen, ob B innerhalb von „Tolerance * diff“ liegt, das BC-Strecke (0,382 bis 0,886 von AB) und die AD-Erweiterung (0,886 von XA mit D unter X) überprüft und „patternFound“ auf „true“ gesetzt, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Zuletzt prüfen wir, ob ein Aufwärtsmuster der Fledermaus vorliegt (X tief, A hoch, B tief, C hoch, D tief), indem wir XA als „A.price – X.price“ berechnen und sicherstellen, dass es positiv ist, B bei 0,5 Rückgang, BC innerhalb von 0,382 bis 0,886 von AB und AD bei 0,886 von XA mit D über X überprüfen und „patternFound“ auf true setzen, wenn es gültig ist, um eine genaue Erkennung von Fledermaus-Mustern für die weitere Visualisierung und den Handel sicherzustellen. Wenn das Muster gefunden wurde, können wir es im Chart visualisieren.

if (patternFound) { Print (patternType, " Bat pattern detected at " , TimeToString (D.time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); string signalPrefix = "BAT_" + IntegerToString (X.time); color triangleColor = (patternType== "Bullish" ) ? clrBlue : clrRed ; DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle1" , X.time, X.price, A.time, A.price, B.time, B.price, triangleColor, 2 , true , true ); DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle2" , B.time, B.price, C.time, C.price, D.time, D.price, triangleColor, 2 , true , true ); }

Wenn ein gültiges Muster erkannt wird („patternFound“ ist true), wird „patternType“ als leere Zeichenkette initialisiert und auf „Bearish“ gesetzt, wenn „D.price“ kleiner als „X.price“ ist (was ein Verkaufssignal anzeigt), oder auf „Bullish“, wenn es größer ist (was ein Kaufsignal anzeigt). Anschließend wird die Erkennung mit Print protokolliert, wobei der „patternType“ und die mit TimeToString formatierte Zeit des D-Umkehrpunktes, einschließlich Datum, Minuten und Sekunden, ausgegeben werden. Als Nächstes erstellen wir die eindeutige Kennung „signalPrefix“, indem wir „BAT_“ mit „X.time“ verknüpfen, das mithilfe der Funktion IntegerToString in eine Zeichenfolge umgewandelt wurde. Zuletzt setzen wir „triangleColor“ auf blau für Aufwärts- oder rot für Abwärtsmuster und rufen „DrawTriangle“ zweimal auf: zuerst, um das XAB-Dreieck zu zeichnen, das die Umkehrpunkte X, A und B verbindet, und dann, um das BCD-Dreieck zu zeichnen, das die Umkehrpunkte B, C und D verbindet, unter Verwendung von „signalPrefix“ mit den Suffixen „_Triangle1“ und „_Triangle2“, den jeweiligen Zeiten der Umkehrpunkte und -preise, „triangleColor“, einer Breite von 2 und der Aktivierung der Füllung und der Hintergrundanzeige mit Flags, gesetzt auf true. Diese Logik gewährleistet eine klare Visualisierung der Struktur des Fledermausmusters, um Handelsentscheidungen zu erleichtern. Hier ist das Ergebnis.

Anhand des Bildes können wir sehen, dass wir das erkannte Muster korrekt abbilden und visualisieren können. Jetzt müssen wir die Trendlinien weiter kartieren, um sie innerhalb der Grenzen vollständig sichtbar zu machen und eine Beschriftung hinzuzufügen, damit die Ebenen leichter zu identifizieren sind.

DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_XA" , X.time, X.price, A.time, A.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_AB" , A.time, A.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BC" , B.time, B.price, C.time, C.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_CD" , C.time, C.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_XB" , X.time, X.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BD" , B.time, B.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double offset = 15 * point; double textY_X = (X.isHigh ? X.price + offset : X.price - offset); double textY_A = (A.isHigh ? A.price + offset : A.price - offset); double textY_B = (B.isHigh ? B.price + offset : B.price - offset); double textY_C = (C.isHigh ? C.price + offset : C.price - offset); double textY_D = (D.isHigh ? D.price + offset : D.price - offset); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_X" , "X" , X.time, textY_X, clrBlack , 11 , X.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_A" , "A" , A.time, textY_A, clrBlack , 11 , A.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_B" , "B" , B.time, textY_B, clrBlack , 11 , B.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_C" , "C" , C.time, textY_C, clrBlack , 11 , C.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_D" , "D" , D.time, textY_D, clrBlack , 11 , D.isHigh); datetime centralTime = (X.time + B.time) / 2 ; double centralPrice = D.price; if ( ObjectCreate ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJ_TEXT , 0 , centralTime, centralPrice)) { ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_TEXT , (patternType== "Bullish" ) ? "Bullish Bat" : "Bearish Bat" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONTSIZE , 11 ); ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); }

Um das Muster noch anschaulicher zu machen, fügen wir detaillierte Chart-Objekte hinzu, um die Struktur des Musters darzustellen. Zunächst zeichnen wir mit „DrawTrendLine“ sechs durchgezogene Trendlinien mit dem eindeutigen „signalPrefix“, um wichtige Umkehrpunkte zu verbinden: XA, AB, BC, CD, XB und BD, jeweils mit dem Zeiten und Preisen der Umkehrpunkte (z. B., „X.time“, „X.price“), wobei OBJPROP_COLOR auf „clrBlack“, „OBJPROP_WIDTH“ auf 2 und „OBJPROP_STYLE“ auf „STYLE_SOLID“ mit ObjectSetInteger gesetzt wird, um die Kanten des Musters zu umreißen. Dann wird die Punktgröße des Symbols mit „SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)“ abgerufen und ein 15-Punkte-Offset für die Positionierung des Etiketts berechnet, wobei die Y-Koordinaten („textY_X“, „textY_A“, „textY_B“, „textY_C“, „textY_D“) durch Addieren oder Subtrahieren des Offsets, je nachdem, ob es sich bei dem jeweiligen Pivot um ein hoher Umkehrpunkt („isHigh“ true) oder -Tief handelt, um die Beschriftungen über den Hochs oder unter den Tiefs zu platzieren. Sie können dies je nach der Ästhetik und dem Symbol, mit dem Sie handeln, ändern.

Als Nächstes verwenden wir „DrawTextEx“, um die Kennzeichnungen für die Umkehrpunkte X, A, B, C und D mit „signalPrefix“ und Suffixen wie „_Text_X“ zu erstellen, die den jeweiligen Buchstaben anzeigen, an der Zeit des Umkehrpunkts und der eingestellten Y-Koordinate positioniert sind und „clrBlack“, Schriftgröße 11 und den „isHigh“-Status des Umkehrpunkts zur Verankerung verwenden. Zuletzt berechnen wir die Position des zentralen Etiketts bei „centralTime“ als Mittelpunkt von „X.time“ und „B.time“ und „centralPrice“ bei „D.price“, erstellen ein Textobjekt mit ObjectCreate mit dem Namen „signalPrefix + '_Text_Center'“, setzen „OBJPROP_TEXT“ auf „Bullish Bat“ oder „Bearish Bat“ basierend auf „patternType“ und konfigurieren „OBJPROP_COLOR“ auf „clrBlack“, „OBJPROP_FONTSIZE“ auf 11, OBJPROP_FONT auf „Arial Bold“ und „OBJPROP_ALIGN“ auf „ALIGN_CENTER“ mit den Funktionen ObjectSetString und „ObjectSetInteger“. Diese Logik gewährleistet eine umfassende visuelle Darstellung der Struktur und des Typs des Musters auf dem Chart. Wenn wir das Programm ausführen, erhalten wir die folgende Darstellung.

Auf dem Bild können wir sehen, dass wir die Kanten und die Kennzeichnung zum Muster hinzugefügt haben, um es aufschlussreicher und anschaulicher zu machen. Als Nächstes müssen wir die Handelsniveaus für dieses Muster bestimmen.

datetime lineStart = D.time; datetime lineEnd = D.time + PeriodSeconds ( _Period )* 2 ; double entryPriceLevel, TP1Level, TP2Level, TP3Level, tradeDiff; if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); TP3Level = C.price; tradeDiff = TP3Level - entryPriceLevel; TP1Level = entryPriceLevel + tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel + 2 *tradeDiff/ 3 ; } else { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); TP3Level = C.price; tradeDiff = entryPriceLevel - TP3Level; TP1Level = entryPriceLevel - tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel - 2 *tradeDiff/ 3 ; } DrawDottedLine(signalPrefix+ "_EntryLine" , lineStart, entryPriceLevel, lineEnd, clrMagenta ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP1Line" , lineStart, TP1Level, lineEnd, clrForestGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP2Line" , lineStart, TP2Level, lineEnd, clrGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP3Line" , lineStart, TP3Level, lineEnd, clrDarkGreen ); datetime labelTime = lineEnd + PeriodSeconds ( _Period )/ 2 ; string entryLabel = (patternType== "Bullish" ) ? "BUY (" : "SELL (" ; entryLabel += DoubleToString (entryPriceLevel, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_EntryLabel" , entryLabel, labelTime, entryPriceLevel, clrMagenta , 11 , true ); string tp1Label = "TP1 (" + DoubleToString (TP1Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP1Label" , tp1Label, labelTime, TP1Level, clrForestGreen , 11 , true ); string tp2Label = "TP2 (" + DoubleToString (TP2Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP2Label" , tp2Label, labelTime, TP2Level, clrGreen , 11 , true ); string tp3Label = "TP3 (" + DoubleToString (TP3Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP3Label" , tp3Label, labelTime, TP3Level, clrDarkGreen , 11 , true );

Um die Handelsstufen für das erkannte Muster zu definieren und zu visualisieren, setzen wir zunächst „lineStart“ auf die Zeit des Umkehrpunktes D („D.time“) und „lineEnd“ auf zwei Perioden im Voraus mit „PeriodSeconds(_Period) * 2“ und deklarieren die Variablen „entryPriceLevel“, „TP1Level“, „TP2Level“, „TP3Level“ und „tradeDiff“ für die Handelsberechnungen. Dann setzen wir für ein Aufwärtsmuster („patternType == 'Bullish'“) „entryPriceLevel“ auf den aktuellen Briefkurs (Ask) mit SymbolInfoDouble, „TP3Level“ auf den Preis des C-Umkehrpunktes, berechnen „tradeDiff“ als „TP3Level – entryPriceLevel“ und berechnen „TP1Level“ und „TP2Level“ als ein Drittel und zwei Drittel von „tradeDiff“, addiert zu „entryPriceLevel“; für ein Abwärtsmuster verwenden wir den Geldkurs (Bid), setzen „TP3Level“ auf den Preis von C, berechnen „tradeDiff“ als „entryPriceLevel – TP3Level“ und berechnen „TP1Level“ und „TP2Level“ durch Subtraktion von einem Drittel und zwei Dritteln der Handelsdifferenz.

Als Nächstes zeichnen wir mit „DrawDottedLine“ vier gepunktete horizontale Linien: eine Einstiegslinie bei „entryPriceLevel“ in Magenta und Take-Profit-Linien bei „TP1Level“ (forest green), „TP2Level“ (green) und „TP3Level“ (dark green), die sich von „lineStart“ bis „lineEnd“ erstrecken. Zuletzt setzen wir „labelTime“ auf „lineEnd“ plus eine halbe Periode, erstellen die Kennzeichnungen mit über DoubleToString formatierten Preisen (z.B., „BUY (price)“ oder „SELL (price)“ für die Eröffnung, „TP1 (price)“ usw.), und verwenden „DrawTextEx“, um diese Beschriftungen zum „labelTime“ mit entsprechenden Farben, Schriftgröße 11 und verankert über den Preisniveaus zu zeichnen. Nach der Kompilierung erhalten wir folgendes Ergebnis.

Abwärts-Muster:

Aufwärts-Muster:

Anhand der Bilder können wir sehen, dass wir die Handelsstufen richtig zugeordnet haben. Was wir jetzt tun müssen, ist, die eigentlichen Handelspositionen zu initiieren, und das ist alles.

int currentBarIndex = Bars ( _Symbol , _Period ) - 1 ; if (g_patternFormationBar == - 1 ) { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; Print ( "Pattern detected on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation on next bar." ); return ; } if (currentBarIndex == g_patternFormationBar) { Print ( "Pattern is repainting; still on locked formation bar " , currentBarIndex, ". No obj_Trade yet." ); return ; } if (currentBarIndex > g_patternFormationBar) { if (g_lockedPatternX == X.time) { Print ( "Confirmed pattern (locked on bar " , g_patternFormationBar, "). Opening obj_Trade on bar " , currentBarIndex, "." ); g_patternFormationBar = currentBarIndex; if (AllowTrading && ! PositionSelect ( _Symbol ) && !g_tradeTaken) { double entryPriceTrade = 0 , stopLoss = 0 , takeProfit = 0 ; point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); bool tradeResult = false ; if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double diffTrade = TP2Level - entryPriceTrade; stopLoss = entryPriceTrade - diffTrade * 3 ; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Bat Signal" ); if (tradeResult) { Print ( "Buy order opened successfully." ); g_tradeTaken = true ; } else Print ( "Buy order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } else if (patternType== "Bearish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double diffTrade = entryPriceTrade - TP2Level; stopLoss = entryPriceTrade + diffTrade * 3 ; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Bat Signal" ); if (tradeResult) { Print ( "Sell order opened successfully." ); g_tradeTaken = true ; } else Print ( "Sell order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } else { Print ( "A position is already open for " , _Symbol , ". No new obj_Trade executed." ); } } else { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; g_tradeTaken = false ; Print ( "Pattern has changed; updating lock on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation." ); return ; } } else { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; g_tradeTaken = false ; }

Hier schließen wir die Tick-Implementierung für das System ab, indem wir die Handelsausführung und die Musterbestätigung für das Muster verwalten. Zunächst wird der aktuelle Balken-Index mit „Bars(_Symbol, _Period) – 1“ ermittelt und in „currentBarIndex“ gespeichert. Wenn dann kein Muster gesperrt ist („g_patternFormationBar == -1“), setzen wir „g_patternFormationBar“ auf „currentBarIndex“, sperren dien Zeitpunkt des Umkehrpunkts X in „g_lockedPatternX“ mit „X.time“, protokollieren die Erkennung mit dem Hinweis, dass auf eine Bestätigung gewartet wird, und beenden das Programm. Wenn wir uns dann immer noch auf dem Formationsbalken befinden („currentBarIndex == g_patternFormationBar“), protokollieren wir das Repainting und beenden den Handel, um ein vorzeitiges Handeln zu verhindern.

Zuletzt, wenn sich ein neuer Balken gebildet hat („currentBarIndex > g_patternFormationBar“) und der X-Pivot mit „g_lockedPatternX“ übereinstimmt, bestätigen wir das Muster, protokollieren es, aktualisieren „g_patternFormationBar“ und prüfen, ob „AllowTrading“ einen Handel zulässt ist, ob keine offenen Positionen über PositionSelect vorhanden sind und kein Handel getätigt wurde („g_tradeTaken“ false) . Bei einem Aufwärtsmuster setzen wir „entryPriceTrade“ auf den Briefkurs (Ask), berechnen „diffTrade“ als „TP2Level - entryPriceTrade“, setzen „stopLoss“ auf das Dreifache dieses Abstands nach unten, setzen „takeProfit“ auf „TP2Level“ und führen einen Kauf mit „obj_Trade. Buy” unter Verwendung von „LotSize” und „Bat Signal”, protokollieren Erfolg oder Misserfolg und setzen „g_tradeTaken” auf „true”; für ein Abwärtsmuster verwenden wir den Geldkurs (Bid), setzen „stopLoss” auf das Dreifache darüber und führen einen Verkauf mit „obj_Trade. Sell“ aus; wenn der Handel nicht zulässig ist, eine Position besteht oder ein Handel getätigt wurde, protokollieren wir keinen Handel; wenn sich das Muster ändert, aktualisieren wir die Sperre und warten; wenn kein Muster gefunden wird, setzen wir die globalen Variablen zurück. Nach der Kompilierung erhalten wir folgendes Ergebnis.

Abwärtssignal:

Aufwärtssignal:

Aus dem Bild können wir ersehen, dass wir das harmonische Muster zeichnen könnnen und in der Lage sind, es entsprechend zu handeln, sobald es bestätigt worden ist. Damit haben wir unser Ziel erreicht, das Muster zu identifizieren, aufzuzeichnen und zu handeln. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.





Backtests

Nach einem gründlichen Backtest erhalten wir folgende Ergebnisse.

Backtest-Grafik:

Bericht des Backtest:





Schlussfolgerung

Zusammenfassend haben wir das System des Fledermaus-Musters in MQL5 entwickelt, das die Preisaktion nutzt, um harmonische Aufwärts- oder Abwärtsmuster mit präzisen Fibonacci-Verhältnissen zu erkennen, den Handel mit berechneten Einstiegs-, Stop-Loss- und mehrstufigen Take-Profit-Punkten zu automatisieren und die Muster mit Chart-Objekten wie Dreiecken und Trendlinien zu visualisieren.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel ist nur für Bildungszwecke gedacht. Der Handel ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, und die Volatilität der Märkte kann zu Verlusten führen. Gründliche Backtests und sorgfältiges Risikomanagement sind entscheidend, bevor Sie dieses Programm auf den Live-Märkten einsetzen.

Indem Sie die vorgestellten Konzepte und Implementierungen nutzen, können Sie dieses System der Fledermaus-Muster an Ihren Handelsstil anpassen und Ihre algorithmischen Strategien verbessern. Viel Spaß beim Handeln!