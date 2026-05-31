Создание торговой системы (Часть 5): Управление прибылью с помощью структурированного выхода из позиций

Введение

В предыдущей статье мы рассмотрели, как различия в винрейте могут возникать при одном и том же подтверждении входа в сделку. Мы заметили, что даже когда трейдер определяет валидную точку входа, конечные результаты могут значительно отличаться в зависимости от того, как управляется сделка. Значительная часть этих различий возникает не из-за самого входа, а из-за стратегии выхода — из-за того, закрывается ли сделка досрочно, продолжается ли она без изменений или стоп-лосс автоматически подтягивается.

Это поднимает важный вопрос: в трейдинге разница между долгосрочной прибыльностью и долгосрочным разочарованием часто заключается не в качестве входов, а в дисциплине выхода.

Для многих начинающих и даже опытных трейдеров управление торговлей - это эмоциональное поле битвы. Типичные ситуации таковы:

Наблюдение, как сделка приближается к цели тейк-профита на несколько пунктов, но затем резко разворачивается и выставляется стоп-лосс.

Сделка закрывается в безубыток из-за слишком тесного трейлинг-стопа, а затем рынок всё же уходит в исходном направлении и превышает первоначальную цель. Трейдер выходит из сделки слишком рано из страха убытка и в итоге упускает более сильное движение, которое развивается позже.

Каждый из этих сценариев подчеркивает хаотическую природу финансовых рынков. В отличие от контролируемых лабораторных экспериментов, на результаты торговли сильно влияют всплески волатильности, внезапные изменения ликвидности, новостные события и случайные помехи.

“Рынки - это место, где вы можете делать все правильно и все равно проиграть, или делать все неправильно и все равно выиграть”.

Этот парадокс одновременно и заставляет задуматься, и просвещает. Это показывает нам, что задача трейдера состоит не в стремлении к идеальному прогнозированию, а в разработке структурированных систем, устойчивых к рыночному хаосу в долгосрочной перспективе.

Итак, как же нам разработать стратегию, которая позволит смягчить эти распространенные проблемы? В данной статье рассматривается использование нескольких позиций из одной точки входа с различным соотношением риска и прибыли (RRR) для систематического фиксирования прибыли и снижения общего уровня риска. Мы углубимся в математические основы этого подхода и разработаем план его проверки с помощью моделирования по методу Монте-Карло.





Как трейдеры обеспечивают свою прибыль

Итак, как же трейдерам избежать этого болезненного опыта, о котором мы говорили ранее? Как им гарантировать, что прибыль не просто появится, а действительно сохранится?

За прошедшие годы трейдеры придумали множество методик, но большинство из них делятся на три большие категории.

1. Трейлинг-стопы — дайте прибыли «дышать», а не ускользать

Трейлинг-стоп - это своего рода страховочная сетка, которая перемещается вместе с вашей сделкой. По мере того, как рынок движется в вашу пользу, устанавливается стоп—уровень, фиксирующий прибыль и в то же время оставляющий пространство для дальнейшего роста.

При правильном использовании это один из самых простых и эффективных способов защиты прибыли и автоматизации управления рисками. Но он не гарантирует полной защиты. Если установить слишком узкий диапазон трейлинга, вас выбьет из позиции до того, как у сделки появится пространство для развития. Если сделать его слишком широким, он потеряет свою защитную ценность.

Некоторые трейдеры совершенствуют этот метод, используя волатильностные трейлинг-стопы, например, мультипликаторы ATR, чтобы система могла адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Тем не менее, как мы видели в Части 4, это не исключает случайность полностью — результаты могут оставаться неоднородными.

2. Частичное сокращение позиции — фиксация части прибыли

Ещё один популярный подход — метод частичного закрытия, позволяющий «и рыбку съесть, и на елку влезть».

Вот как это работает: Трейдер открывает полный объём позиции, и как только рынок начинает двигаться в благоприятном направлении, закрывает часть её, чтобы зафиксировать некую прибыль. Например, после открытия 3 лотов они могут сократить объем торгов до 2 лотов, как только будет достигнут определенный целевой показатель.

Этот первоначальный успех приносит психологическое облегчение — ощущение, что сделка уже выигрышная, — а оставшаяся позиция позволяет им оставаться в игре и рассчитывать на дальнейший рост.

Ключевой вызов? Дисциплина. Без четкого плана того, когда и на сколько снижаться, трейдер рискует зафиксировать слишком мало или слишком много, превратив то, что могло бы стать сбалансированной стратегией, в догадки.

3. Несколько позиций из одной точки входа с различным соотношением риска и прибыли — Структурирование хаоса

Третий метод использует логику частичных закрытий и превращает ее в систематическую структуру. Вместо поэтапного закрытия одной позиции трейдер открывает сразу несколько позиций, каждая из которых имеет:

одинаковый стоп-лосс,

но разные целевые показатели прибыли, основанные на определенном соотношении риска и прибыли (RRR).

Представьте себе пять сделок, ориентированных на значения RRR в 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 и 1,7. По мере роста цены, каждая целевая точка поэтапно фиксирует прибыль, формируя многоуровневую структуру реализованных прибылей.

Этот метод распределяет риски между различными исходами, обеспечивает измеримую согласованность и соответствует вероятностному математическому ожиданию стратегии. Он не лишен требований — вам потребуется точный расчет размера позиции и дисциплина в распределении рисков, — но при правильном применении он может превратить рыночный шум в нечто структурированное, проверяемое и даже оптимизируемое.

Каждый из этих методов преследует одну и ту же цель — превращение потенциальной выгоды в фиксированный результат, — но делают они это совершенно разными способами. Независимо от того, предпочитаете ли вы автоматизацию трейлинг-стопов, гибкость частичного закрытия или структуру нескольких позиций из одной точки входа, ключ к успеху лежит в последовательности и дисциплине.

Потому что в трейдинге речь идет не только о получении прибыли, но и о ее сохранении.





Математическая структура



Проиллюстрируем это на четком примере. Предположим, мы открываем 5 сделок одновременно с одного входа. RRR первой сделки равен 1,3, а RRR каждой последующей сделки увеличивается на 0,1. Мы предполагаем фиксированный стоп-лосс в размере 50 пипсов для всех сделок.

Потенциальные результаты для этой корзины сделок следующие:

Сценарий

Прибыльные сделки

Убыточные сделки

Прибыльные сделки - Убыточные сделки Чистый результат

(в RRR)

Чистый результат

(в пипсах)

Худший сценарий

0 5 (0-5) -5 R -250 пипсов Плохой сценарий

1 4 (1.3- 4) -2.7 R

-135 пипсов

Сценарий, близкий к точке безубыточности

2

3 (1.3 + 1.4 - 3)

-0.3 R

-15 пипсов

Прибыльный сценарий

3 2 (1.3 + 1.4 + 1.5 - 2)

+2.2 R

+110 пипсов

Весьма прибыльный сценарий

4 1 (1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 - 1)

+4.8 R

+240 пипсов

Идеальный сценарий

5 0 (1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)

+7.5 R

+375 пипсов



Ключевой вывод: При такой последовательности значений RRR достаточно, чтобы всего 3 из 5 сделок были прибыльными. Однако даже при наличии всего двух выигрышных сделок общий убыток минимален (-15 пипсов) по сравнению с полным убытком в -250 пипсов, если бы была открыта всего одна позиция. Это демонстрирует существенное снижение уровня риска.





Моделирование по методу Монте-Карло: Объединение теории и реальности

Математика вносит ясность, но торговля никогда не бывает линейной. Случайные последовательности выигрышных и убыточных сделок создают неожиданные кривые эквити. Чтобы оценить, насколько этот метод с множественным входом эффективен в реальных условиях, обратимся к моделированию по методу Монте-Карло.

Методы Монте-Карло моделируют тысячи случайных последовательностей сделок, имитируя хаос реальных рынков. В ходе моделирования будут сравнены три сценария для торговой системы с фиксированным общим риском в 3% на каждую сделку:

Одна сделка: Одна сделка с фиксированным RRR.

Две сделки: Две одновременные сделки с разными RRR, каждая с риском 1,5% (в сумме 3%).

Три сделки: Три одновременные сделки с разными RRR, каждая с риском 1% (в сумме 3%).

Мы оценим их при различных винрейтах, таких как 43% (система с низкой точностью) с начальным RRR = 1,3 и 65% (система с высокой точностью) с начальным RRR = 0,9. Это позволяет нам сравнивать математическое ожидание стратегии, распределение рисков и просадки по различным стратегиям.





Примеры

Случай 1: Система с винрейтом в 43% при RRR=1.3

Мы провели моделирование по методу Монте-Карло, используя начальный капитал в размере 1000 долларов, систему с винрейтом в 43% и базовое RRR в 1,3.

Моделирование проводилось по трём торговым стратегиям:

Одна сделка на один торговый сигнал (RRR = 1,3)

Две сделки на один торговый сигнал (RRR = 1,3 и 1,5)

Три сделки на один торговый сигнал (RRR = 1,3, 1,5 и 1,7)

Для сценариев с двумя и тремя сделками мы ввели шаг приращения rstep = 0,2, что позволило постепенно масштабировать уровни RRR по мере входов в сделки. Для каждого сценария было выполнено 100 итераций по методу Монте-Карло. Результаты выявляют ключевые различия в росте эквити, просадках и распределении прибыли между тремя стратегиями.

Сценарий 1: Открытие одной сделки

Рисунок 1: Винрейт в 43% по одной сделке на один торговый сигнал

Таблица 1: Один вход с винрейтом в 43%

Показатели Значения Риск на сделку (%) 3% Средняя кривая эквити

$986.00 Медианная кривая эквити

$967.00 Медианная просадка (%)

30.23% Доля прибыльных прогонов

48.60%

Ключевая информация:

Подход с использованием одной сделки испытывает трудности при системе с винрейтом в 43%. Если средний размер эквити падает ниже начального баланса, математическое ожидание стратегии является отрицательным. Почти половина прогонов по методу Монте-Карло (48,6%) завершилась прибылью, но просадки в среднем превышали 30%, что свидетельствует о значительном риске для стабильности капитала.

Это подтверждает сложность работы системы с ограниченной точностью при фиксированном RRR: допустимая погрешность слишком мала, а вероятность обесценивания эквити возрастает.

Сценарий 2: Открытие двух сделок

Рисунок 2: Винрейт в 43% для двух сделок на один торговый сигнал







Показатели Значения Риск на сделку (%) 1,5% Средняя кривая эквити

$1026,00 Медианная кривая эквити

$1021,00 Медианная просадка (%)

22,50% Доля прибыльных прогонов

52,20%

Таблица 2: Двойной вход с винрейтом в 43%

Ключевая информация:

При разделении сделки на два входа с разными RRR (1,3 и 1,5) эффективность заметно повышается. Среднее и медианное значения эквити в настоящее время превышают 1000 долларов, что указывает на положительное математическое ожидание стратегии.

Просадки также сократились почти на треть по сравнению со сценарием 1 (22,5% по сравнению с 30,2%), а соотношение выигрышных сделок превысило 50%. Это показывает, что распределение выходов по двум уровням RRR защищает систему от череды убытков и обеспечивает более плавную кривую эквити.

Сценарий 3: Открытие трёх сделок

Рисунок 3: Винрейт в 43% для трёх сделок на один торговый сигнал

Показатели Значения Риск на сделку (%) 1% Средняя кривая эквити

$1071,00 Медианная кривая эквити

$1072,00 Медианная просадка (%)

17,14% Доля прибыльных прогонов

61,80%

Таблица 3: Тройной вход с винрейтом в 43%

Ключевая информация:

Стратегия трех сделок дает наилучшие результаты. Как средний, так и медианный уровни эквити значительно превышают начальный баланс, при этом средний прирост после моделирования составляет более 7%.

Самое главное, повышается стабильность рисков: средняя просадка составляет всего 17,1% (почти на 50% меньше, чем в сценарии 1). Вероятность получения прибыли также резко возрастает до 61,8%, что делает этот подход гораздо более устойчивым к случайностям.

Это демонстрирует, что распределение экспозиции по нескольким целевым показателям RRR не только увеличивает математическое ожидание стратегии, но и снижает волатильность доходности — двойное преимущество, которое повышает долгосрочную устойчивость.

Сравнительный анализ

Таблица 4: Анализ случаев при винрейте в 43%

Стратегия Среднее эквити Медианное эквити Медианная просадка Доля прибыльных прогонов Основные выводы 1 сделка (RRR=1,3) $986,00 $967,00 30,23% 48,60% Отрицательное математическое ожидание стратегии; высокие просадки 2 сделки (1,3, 1,5) $1026,00 $1021,00 22,50% 52,20% Положительное математическое ожидание стартегии; сниженная просадка 3 сделки (1,3, 1,5, 1,7) $1071,00 $1072,00 17,14% 61,80% Самые высокие результаты; более высокая прибыль при меньшем риске

Случай 2: Система с винрейтом в 65% при RRR=0,9

В данном сценарии мы рассмотрели торговую систему со сравнительно высоким винрейтом равным 65% при начальном RRR равном 0,9. В отличие от предыдущего сценария с более низкой вероятностью успеха, здесь высокий винрейт изменяет динамику контроля прибыльности и просадки. Чтобы полностью изучить эффективность системы, мы оценили её с помощью трех определенных стратегий:

Одна сделка на один торговый сигнал (RRR = 0,9)

Две сделки на один торговый сигнал (RRR = 0,9 и 1,1, rstep = 0.2)

Три сделки на один торговый сигнал (RRR = 0,9, 1,1 и 1,3, rstep = 0.2)

Каждая конфигурация была проверена в 100 независимых симуляциях, и были сопоставлены ключевые результаты: увеличение эквити, просадка и вероятность прибыльности.

Сценарий 4: Открытие одной сделки

Рисунок 4: Винрейт в 65% по одной сделке на каждое открытие

Таблица 5: Один вход с винрейтом в 65%

Показатели Значения Риск на сделку (%) 3% Средняя кривая эквити

$1716,00

Медианная кривая эквити

$1705,00

Медианная просадка (%)

10,24%

Доля прибыльных прогонов

99,80%



Ключевая информация:

Конфигурация с одной сделкой продемонстрировала надежную прибыльность во всех моделированиях, и почти каждый прогон заканчивался прибылью (99,8%). Медианный результат кривой эквити в размере 1705 долларов указывает на последовательный рост по сравнению с начальным балансом в 1000 долларов. Однако платой за это является относительно более высокая просадка в 10,24%, что является естественным следствием концентрации полноты риска на одной позиции. Хотя эта стратегия обеспечивает простоту, она подвергает счет более сильным колебаниям эквити.

Сценарий 5: Открытие двух сделок

Рисунок 5: Винрейт в 65% для двух сделок на один торговый сигнал

Таблица 6: Двойной вход с винрейтом в 65%

Показатели Значения Риск на сделку (%) 1,5% Средняя кривая эквити

$1834,00

Медианная кривая эквити

$1831,00

Медианная просадка (%)

5,69%

Доля прибыльных прогонов

100,00%



Ключевая информация:

Переход к двум сделкам одновременно изменил соотношение риска и доходности. Разделив общий риск в размере 3% на две меньшие позиции, система добилась лучшего баланса между получением прибыли и контролем просадки. Медианная кривая эквити значительно выросла до 1831 доллара, а медианная просадка снизилась почти вдвое, до 5,69%. Каждое отдельное моделирование завершилось с прибылью, что говорит о том, что диверсификация по двум уровням прибыли (RRR = 0,9 и 1,1) обеспечивает как стабильность, так и устойчивость к внешнему воздействию.

Это демонстрирует эффективность распределения рисков: один и тот же общий риск приводит к более высокому росту эквити с меньшей волатильностью при распределении по нескольким сделкам.

Сценарий 6: Открытие трёх сделок

Рисунок 6: Винрейт в 65% для трёх сделок на один торговый сигнал

Таблица 7: Тройной вход с винрейтом в 65%

Показатели Значения Риск на сделку (%) 1% Средняя кривая эквити

$1953,00 Медианная кривая эквити

$1959,00 Медианная просадка (%)

3,98% Доля прибыльных прогонов

100,00%

Ключевая информация:

Система трех сделок представляет собой наиболее сбалансированную и надежную конфигурацию. При распределении позиций по трем уровням прибыли (RRR = 0,9, 1,1 и 1,3) результаты показали явное превосходство как в росте, так и в стабильности. Медианная кривая эквити достигла 1 959 долларов, что является самым высоким показателем из всех стратегий, в то время как медианная просадка снизилась еще больше - до 3,98%, что является самым низким показателем риск-экспозиции.

Самое главное, что вероятность рентабельности достигла 100%, что делает эту конфигурацию исключительно надежной при многократном моделировании. Сочетание диверсификации, высокого винрейта и прогрессивного масштабирования RRR обеспечивала стабильно положительные результаты при минимальном риске снижения.

Сравнительный анализ

Таблица 8: Анализ случаев при винрейте в 65%

Стратегия Среднее эквити Медианное эквити Медианная просадка Доля прибыльных прогонов Основные выводы 1 сделка (RRR=0,9) $1716,00 $1705,00

10,24% 99,80% Сильное математическое ожидание стратегии; низкие просадки 2 сделки (0,9, 1,1) $1834,00 $1831,00 5,69% 100,00% Улучшенная доходность; более плавная кривая эквити 3 сделки (0,9, 1,1, 1,3) $1953,00

$1959,00 3,98% 100,00% Наилучшая эффективность; самая высокая прибыль при самом низком риске





Чувствительность увеличения RRR (rstep)

Увеличение RRR (rstep) является важнейшим фактором, определяющим прибыльность или убыток в стратегиях со множеством сделок.

Если значение rstep установлено слишком высоким, расстояние между уровнями тейк-профита увеличивается. Хотя это может привести к более крупной прибыли при совершении сделок с более высоким RRR, часто это снижает вероятность достижения всех целевых показателей.

Если rstep установлен на слишком низком уровне, уровни прибыли группируются слишком тесно, ограничивая общую прибыль и снижая эффективность диверсификации.

Ключевой момент заключается в том, что rstep должен быть согласован с винрейтом системы и минимальным пороговым значением RRR для обеспечения прибыльности. Если винрейт системы находится выше порога безубыточности для данного RRR, корректировки rstep гарантируют, что уровень прибыли не упадет значительно ниже этого порога, сохраняя тем самым математическое ожидание стратегии.

Тест на чувствительность: Система с винрейтом в 43% (rstep = 0.3)

Мы повторно прогнали моделирование для системы с винрейтом в 43%, увеличив rstep с 0,2 до 0,3. Применялись те же базовые условия (начальное RRR = 1,3, общий риск = 3%).

Таблица 9: Тест на чувствительность rtsep с винрейтом в 43%

Стратегия Среднее эквити Медианное эквити Медианная просадка Доля прибыльных прогонов Основные выводы 2 сделки (1,3, 1,6) $1054,00 $1048,00 21,59% 56,60% Больший спред RRR незначительно улучшает математическое ожидание стратегии. 3 сделки (1,3, 1,6, 1,9) $1126,00

$1125,00 16,08% 71,20% Высокая прибыль и меньший риск; результат лучше, чем при rstep = 0,2

Ключевая информация:

Рост эквити – увеличение rstep до 0,3 привело к более высоким средним и медианным значениям эквити, чем при значении 0,2 (например, 3 сделки выросли с $1070,57 до $1125,83).

Управление рисками – медианная просадка немного улучшилась при увеличении значения rstep, снизившись до 16,08% при использовании системы из 3 сделок.

Вероятность прибыльности – более широкий шаг rstep увеличил вероятность прибыльных результатов до 71,20% по сравнению с 61,8% при rstep = 0,2.

Оптимальный диапазон – умеренное расширение rstep (0,3) оказалось прибыльным в данном случае, но чрезмерно большие шаги могут снизить надежность, если винрейт низок.





Код моделирования по методу Монте-Карло



Следующие параметры определяют структуру моделирования по методу Монте-Карло, позволяя трейдерам тестировать различные сценарии и наблюдать за диапазоном возможных исходов на основе статистики бэктестирования своей системы:

win_rate = 0.43 initial_rrr = 1.3 rrr_step = 0.2 risk_percent = 0.01 num_executions = 100 trades_per_execution = 3 simulations = 500 initial_balance = 1000

винрейт: Историческая вероятность того, что сделка закончится прибылью. В данном случае система выполняет 43% сделок с прибылью.

Историческая вероятность того, что сделка закончится прибылью. В данном случае система выполняет 43% сделок с прибылью. initial_rrr: Базовое RRR для первой сделки. Значение 1,3 означает, что целевой показатель прибыли в 1,3 раза превышает размер стоп-лосса.

Базовое RRR для первой сделки. Значение 1,3 означает, что целевой показатель прибыли в 1,3 раза превышает размер стоп-лосса. rrr_step: Постепенное увеличение RRR между сделками при использовании нескольких позиций из одной точки входа. Например, если при первой сделке RRR составляет 1,3, то при следующей целью будет значение 1,5, а при третьей - 1,7.

risk_percent: Доля эквити счета, подверженная риску на сделку. Здесь по каждой сделке риск составляет 1% от баланса.

Доля эквити счета, подверженная риску на сделку. Здесь по каждой сделке риск составляет 1% от баланса. num_executions: Количество раз, когда сигналы на вход (подтверждения сделки) исполняются за один прогон моделирования.

Количество раз, когда сигналы на вход (подтверждения сделки) исполняются за один прогон моделирования. trades_per_execution: Количество сделок, размещенных одновременно за одно открытие. В этом примере каждое исполнение открывает 3 сделки с разными целевыми показателями прибыли.

Количество сделок, размещенных одновременно за одно открытие. В этом примере каждое исполнение открывает 3 сделки с разными целевыми показателями прибыли. simulations: Общее количество выполненных прогонов по методу Монте-Карло. Проведение большого количества моделирований помогает охватить диапазон возможных исходов, сглаживая случайность.

initial_balance: Начальное эквити на счете. Все результаты (прибыль, убытки, просадки) измеряются относительно этого базового уровня.





Демонстрация: Открытие множества сделок при разных уровнях тейк-профита

Чтобы сделать стратегию открытия множества сделок практичной, мы предоставляем файл скрипта, предназначенный для автоматического открытия трейдерами нескольких ордеров на разных уровнях тейк-профита (TP). Этот скрипт избавляет от необходимости вручную рассчитывать и размещать несколько ордеров, гарантируя, что сделки будут открываться в соответствии с выбранными вами параметрами.

Объяснение настроек ввода

Скрипт идет с настраиваемыми входными параметрами. Это позволяет трейдерам настраивать свой стиль исполнения, как показано на рисунке 7.

Рисунок 7: Настройки входных параметров

Trade_Direction: Определяет, будет ли скрипт открывать сделки на покупку или продажу. Значение по умолчанию: Buy Lots: устанавливает размер лота по каждому ордеру. Все сделки, открытые пакетно, имеют одинаковый размер лота. Значение по умолчанию: 0,01 Stoploss: Определяет расстояние до стоп-лосса (в пунктах). Защищает капитал, ограничивая убытки по каждой сделке. Значение по умолчанию: 200 пунктов (20 пипсов) Соотношение риска и прибыли (RRR): Устанавливает целевой показатель прибыли как значение, кратное стоп-лоссу. Значение по умолчанию: 2 (т.е. целевой показатель прибыли равен 2× стоп-лосс) Increment Step (rstep): Определяет расстояние между одним уровнем тейк-профита и следующим. Большие приращения еще больше разнесут целевые показатели прибыли, в то время как меньшие приращения сгруппируют их ближе друг к другу. Number of Orders: Указывает, сколько сделок следует открывать за одно исполнение. Каждой сделке будет присвоен уникальный тейк-профит на основе шага увеличения. Значение по умолчанию: 1 сделка

Как это работает

Скрипт открывает сразу несколько сделок, у каждой из которых один и тот же стоп-лосс, но нацелены на постепенно повышающийся уровень прибыли. Разбивая сделку на несколько сегментов, трейдеры могут фиксировать часть прибыли на более ранних уровнях, сохраняя при этом часть активной позиции для получения большей прибыли. Такой подход обеспечивает как управление рисками (фиксацию прибыли на ранней стадии), так и потенциал роста (фиксацию длительных движений).

Рисунок 8: Демонстрация Multi_Sell

Рисунок 9: Демонстрация Multi_Buy





Рекомендация



Внедряйте структуры с множеством сделок

Для систем с более низким винрейтом (ниже 50%) разделите точки входа на 2–3 сделки с постепенно увеличивающимися уровнями RRR.

Это смягчает потери, улучшает математическое ожидание стратегии и снижает просадки по сравнению со стратегиями, основанными на совершении одной сделки.

Сохраняйте фиксированный общий риск

Установите бюджет общих рисков (например, 3% на каждую сделку) и перераспределите его между несколькими сделками, а не увеличивайте уровень риска.

Это обеспечивает стабильность и предотвращает размывание эквити во время череды убыточных сделок.

Оптимизируйте увеличение RRR (rstep)

Избегайте установки rstep слишком маленьким (целевые показатели прибыли группируются, ограничивая прибыль) или слишком большим (целевые показатели прибыли становятся нереалистичными).

Как показано ранее, умеренные приросты (например, 0,3 для системы с винрейтом в 43%) повышают прибыльность и стабильность.

Используйте инструменты моделирования

Используйте моделирование по методу Монте-Карло или системы бэктестинга для стресс-тестирования стратегий при различных винрейтах, уровнях RRR и rsteps.

Это помогает подтвердить надежность перед привлечением реального капитала.





Заключение

Это исследование подчеркивает, что структура открытия сделок и план фиксации прибыли так же важны, как и подтверждение входа. С помощью моделирования по методу Монте-Карло мы продемонстрировали, как различные винрейты, RRR и rstep влияют как на прибыльность, так и на уровень риска.

Для системы с винрейтом в 43% подход, основанный на одной сделке, неизменно оказывался неэффективным, приводя к отрицательному математическому ожиданию и высоким просадкам. Однако распределение риска по нескольким сделкам с постепенным повышением уровня RRR (стратегии с 2 или 3 сделками) значительно улучшило исходы — сократило просадки, улучшило кривые эквити и повысило вероятность прибыльности. Кроме того, тестирование чувствительности на rstep показало, что расширение уровней прибыли (с 0,2 до 0,3) повышает эффективность, особенно при конфигурации из 3 сделок.

Напротив, система с винрейтом в 65% продемонстрировала устойчивую прибыльность по всем стратегиям. Здесь модель с одной сделкой уже была сильна, но диверсификация на структуры с 2 и 3 сделками сгладила кривые эквити, снизила просадки до уровня ниже 4% и зафиксировала 100%-ную вероятность прибыльности.

Общее понимание заключается в том, что:

Системы с низким или средним винрейтом извлекают наибольшую выгоду из нескольких позиций из одной точки входа и тщательно настроенных значений rstep. Диверсификация помогает превратить незначительно отрицательное математическое ожидание стратегии в положительные результаты.

Системы с высоким винрейтом по своей сути прибыльны, но их можно сделать более стабильными, распределив риски по уровням.

Дисциплина распределения рисков является критически важной. Сохранение фиксированного общего риска (например, 3%) при одновременном перераспределении между несколькими сделками создает устойчивость без ущерба для потенциальной прибыли.

В конечном счете, результаты подчеркивают, что трейдеры должны не только сосредоточиться на поиске “идеальных входов”, но и разработать механизмы открытия, которые максимизируют математическое ожидание стратегии при минимизации нисходящей волатильности. Надежная система определяется не какой-то одной настройкой, а тем, насколько разумно сбалансированы риск, прибыль и вероятность в долгосрочной перспективе.





Заключительное примечание

Цель этой серии статей, посвященных построению торговых систем, состояла в том, чтобы показать, что для достижения успеха на рынках требуется нечто большее, чем просто поиск удачных входов — это требует структуры, дисциплины и адаптивности. Изучая винрейты, соотношение риска и прибыли, открытие нескольких сделок, моделирование по методу Монте-Карло и чувствительность к увеличению RRR, мы продемонстрировали практические способы создания более надежных и устойчивых систем.

Я надеюсь, что исследователи, трейдеры и системные разработчики получили ценную информацию, которая поможет им на пути к достижению согласованности. Хотя всегда есть чему поучиться и что усовершенствовать, изложенные здесь концепции закладывают основу, которая — в сочетании с практикой и тестированием — может укрепить уверенность и навыки в управлении хаосом рынков.

Торговля всегда сопряжена с неопределенностью, но при наличии четкой схемы вероятности начинают работать в вашу пользу. Продолжайте тестировать, совершенствовать и адаптировать свои стратегии и помните: цель - не совершенство, а долгосрочная устойчивость и устойчивый рост.

До встречи! Торгуйте разумно, соблюдайте дисциплину и получайте удовольствие от торговли!