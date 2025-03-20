Оптимизация нейробоидами — Neuroboids Optimization Algorithm (NOA)

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Введение

В процессе исследования алгоритмов оптимизации меня всегда привлекала идея создания максимально простых, но эффективных решений. Наблюдая за тем, как природа решает сложные задачи через взаимодействие простейших организмов, я разработал новый алгоритм оптимизации — Neuroboids Optimization Algorithm (NOA).

В основе алгоритма лежит концепция минималистичных нейронных агентов — нейробоидов. Каждый нейробоид представляет собой простейшую нейронную сеть с двумя слоями нейронов, которая обучается с помощью алгоритма Adam. Уникальность подхода заключается в том, что, несмотря на предельную простоту отдельных агентов, их коллективное поведение должно эффективно исследовать пространство решений сложных оптимизационных задач.

Вдохновением для создания NOA послужили процессы самоорганизации в природных системах, где простые единицы, следуя базовым правилам, формируют сложные адаптивные структуры. В данной статье я представляю теоретическое обоснование алгоритма, его математическую модель и результаты экспериментального исследования его эффективности на стандартных тестовых функциях оптимизации.





Реализация алгоритма

Представьте, что вы гуляете по саду после дождя. Повсюду дождевые черви — простейшие существа с примитивной нервной системой. Они не умеют думать в нашем понимании, но каким-то образом находят путь в сложной почве, избегают опасности, находят пищу и партнеров. Их крошечный мозг — всего несколько тысяч нейронов, и, тем не менее, они существуют миллионы лет. Так родилась идея нейробоидов.

Что если объединить простоту червячка с мощью коллективного интеллекта? В природе простейшие организмы достигают невероятных результатов, когда действуют сообща — муравьи строят сложные колонии, пчелы решают оптимизационные задачи при сборе нектара, стаи птиц формируют сложные динамические структуры без централизованного управления.

Мои нейробоиды подобны этим дождевым червям. У каждого своя небольшая нейронная сеть — не какая-то массивная архитектура с миллионами параметров, а всего несколько нейронов на входе и выходе. Они не знают всего пространства поиска, видят только своё локальное окружение. Когда один червячок находит плодородный участок почвы, богатый питательными веществами, другие постепенно стягиваются к этому месту. Но они не просто слепо следуют — каждый сохраняет свою индивидуальность, свою стратегию передвижения. Моим нейробоидам не нужно знать всю математику оптимизации. Они учатся самостоятельно, методом проб и ошибок. Когда один находит хорошее решение, остальные не просто копируют его координаты, а учатся понимать, почему это решение хорошее, и как туда добраться своим путём.

Помните закаты на море? Солнце отражается миллионами бликов на волнах, и каждый блик — своя маленькая история взаимодействия света с водой. Так и мои нейробоиды — каждый отражает частицу решения, а вместе они создают полную картину. Издалека их движение может показаться хаотичным. Но внутри этого кажущегося хаоса рождается порядок — самоорганизующаяся система поиска оптимальных решений.

У нейробоидов тоже нет центрального командира. Вместо этого, каждый использует свою маленькую нейросеть, чтобы решить: следовать ли к лучшему известному решению или исследовать новую территорию, копировать успешную стратегию соседа или рискнуть создать свою.

В мире, одержимом сложностью и масштабом, нейробоиды напоминают, что величайшие системы часто построены из простейших элементов. Как песчинки формируют пляжи и горы, как капли образуют океаны — так и мои маленькие цифровые червячки, каждый со своей крошечной нейросетью, вместе решают задачи, перед которыми пасуют гигантские монолитные алгоритмы.

Рисунок 1. Схема работы алгоритма NOA

Иллюстрация (рисунок 1) показывает основные компоненты и принцип работы алгоритма NOA. Пространство поиска — это область, в которой нейробоиды (синие круги) ищут оптимальное решение, нейробоиды — агенты оптимизации, каждый из которых имеет свою нейронную сеть. Лучшим решением является текущее наилучшее найденное решение (золотой круг), к которому стремятся нейробоиды, архитектура нейросети: каждый нейробоид использует собственную нейронную сеть для определения направления движения. Циклический процесс алгоритма, состоит из этапов: инициализация — случайное размещение нейробоидов, обучение нейросетей — обучение на основе лучшего найденного решения, перемещение нейробоидов под управлением обученных нейросетей и обновление лучшего решения, если найдено решение лучше текущего. Пунктирные линии показывают направления движения нейробоидов, которые определяются выходами их нейросетей и стремятся к лучшему решению с элементом случайности.

Термин "нейробоид" объединяет понятия нейронной сети и боида (от английского "boid" — искусственная "птица" в моделях коллективного поведения). Каждый агент-нейробоид представляет собой сочетание: позиции в пространстве решения

и персональной нейронной сети, определяющей стратегию перемещения.

В отличие от традиционных метаэвристических алгоритмов (как генетические алгоритмы или роевые методы), где поведение агентов определяется фиксированными правилами, в NOA: каждый нейробоид имеет собственную нейросеть, которая обучается в процессе оптимизации, нейросети постепенно учатся определять наиболее перспективные направления поиска и обучение происходит на основе лучшего найденного решения (целевой вектор). Получается, что алгоритм оптимизации включает в себя две стратегии поиска: первая — это собственно NOA, а вторая — это встроенный в нейросеть ADAM. Механизм обратного распространения ошибки позволяет использовать ADAM в контексте алгоритма NOA как независимый инструмент настройки весов нейронной сети каждого боида, соответственно общее количество весов всех нейробоидов может быть гораздо больше размерности задачи — не нужно оптимизировать веса нейронных сетей всей популяции, это происходит естественно и автоматически.

Поведение нейробоидов имеет определенные параллели с: социальным обучением в природе (наблюдение за успешными особями), нейропластичностью (способность нервной системы адаптироваться к изменяющимся условиям) и коллективным разумом (эмерджентная оптимизация через взаимодействие множества простых агентов).

Можно выделить основные технические особенности алгоритма NOA:

прямое и обратное распространение ошибки внутри оптимизационного процесса,

распределенное обучение множества нейросетей, каждая из которых формирует свою стратегию,

адаптивная корректировка поведения на основе текущего состояния поиска,

использование активационных функций нейросетей для создания нелинейной динамики поиска.

Эта комбинация делает NOA интересным гибридным подходом, объединяющим парадигмы машинного обучения и оптимизации. Вместо того чтобы использовать нейросети для аппроксимации целевой функции (как в суррогатных моделях), NOA использует их для косвенного управления самим процессом поиска, создавая своего рода "метаобучение" для решения задач оптимизации.

Теперь можем составить псевдокод алгоритма NOA:

Инициализация: Создать популяцию из N нейросетей (нейробоидов) Каждая нейросеть имеет структуру с количеством входов и выходов, равным размерности задачи оптимизации Установить параметры: popSize (размер популяции)

actFunc (функция активации нейронов)

dispScale (масштаб перемещений)

eliteProb (вероятность копирования элитных координат) Алгоритм: Если это первая итерация (revision = false): Для каждого нейробоида в популяции: Случайно инициализировать координаты в пространстве поиска Привести координаты к допустимым дискретным значениям

Установить revision = true и завершить текущую итерацию Для последующих итераций: Для большинства нейробоидов (все кроме 5 последних): Для каждой координаты: С вероятностью eliteProb заменить значение координаты на значение из лучшего найденного решения (cB)

Для каждого нейробоида в популяции: Масштабировать лучшее найденное решение (cB) и текущее положение нейробоида в диапазон [-1, 1] Выполнить прямое распространение через нейросеть текущего нейробоида Вычислить ошибку между целевым значением (масштабированным cB) и выходом нейросети Выполнить обратное распространение ошибки для обучения нейросети Обновить координаты нейробоида, смещая их в направлении, определяемом выходом нейросети Привести координаты к допустимым дискретным значениям

Оценка и обновление: Для каждого нейробоида в популяции: Вычислить значение целевой функции для текущих координат Если значение лучше, чем лучшее найденное (fB): Обновить лучшее найденное значение (fB) Сохранить текущие координаты как лучшие (cB)



Приступим к написанию кода алгоритма. Определим класс "C_AO_NOA", который является производным от класса "C_AO". Это означает, что он наследует свойства и методы "C_AO", а также добавляет свои собственные. Основные элементы класса:

Деструктор ~C_AO_NOA (): удаляет динамически выделенные объекты функции активации для каждого элемента массива "nn" - индивидуальной нейросети нейробоидов. Это помогает предотвратить утечки памяти.



Конструктор C_AO_NOA ():

Инициализирует параметры алгоритма оптимизации.

Устанавливает начальные значения для параметров: "popSize" - размер популяции, "actFunc" - функция активации нейрона, "dispScale" - масштаб перемещений, вероятность копирования элитных координат.

Резервирует массив "params" для хранения параметров.

Метод SetParams (): устанавливает параметры на основе значений, хранящихся в массиве "params".



Метод Init (): определен для инициализации класса с диапазонами значений rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP и количеством эпох "epochsP".



Moving () и Revision (): эти методы служат для перемещения особей в популяции и выполняют оценку и обновление решений.

Массив nn: представляет собой массив экземпляров класса нейронной сети каждого нейробоида.

Закрытые методы: ScaleInp () и ScaleOut () - методы для масштабирования входных и выходных данных, соответственно.

class C_AO_NOA : public C_AO { public : ~C_AO_NOA () { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (nn); i++) if (CheckPointer (nn [i].actFunc)) delete nn [i].actFunc; } C_AO_NOA () { ao_name = "NOA" ; ao_desc = "Neuroboids Optimization Algorithm (joo)" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/16992" ; popSize = 50 ; actFunc = 0 ; dispScale = 0.01 ; eliteProb = 0.1 ; ArrayResize ( params , 4 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "actFunc" ; params [ 1 ].val = actFunc; params [ 2 ].name = "dispScale" ; params [ 2 ].val = dispScale; params [ 3 ].name = "eliteProb" ; params [ 3 ].val = eliteProb; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; actFunc = ( int ) params [ 1 ].val; dispScale = params [ 2 ].val; eliteProb = params [ 3 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); int actFunc; double dispScale; double eliteProb; private : C_MLPa nn []; void ScaleInp ( double &inp [], double & out []); void ScaleOut ( double &inp [], double & out []); };

Метод "Init" предназначен для инициализации экземпляра класса "C_AO_NOA". Он принимает ряд параметров, которые задают диапазон значений и количество эпох, и выполняет необходимые операции для настройки алгоритма.

Сигнатура метода: указывает на успешность выполнения инициализации. Параметры:

MinP [] - минимальные значения для параметров.

MaxP [] - максимальные значения для параметров.

StepP [] - шаг изменения параметров.

epochsP - количество эпох.

Стандартная инициализация: первая строка метода вызывает функцию "StandardInit" с переданными диапазонами.

Настройка конфигурации нейронной сети:

Создается массив "nnConf", который содержит размеры входного и выходного слоев нейронной сети.

Вызывается "ArrayResize", чтобы изменить размер массива "nnConf" до 2 (входной и выходной слой).

Оба элемента массива инициализируются значением "coords", что соответствует размерности входных данных.

Объявление перечисления E_Act: создается перечисление, которое определяет разные функции активации нейронов (eActTanh, eActAlgSigm, eActRatSigm и т.д.).



Резервирование массива нейронов: изменяется размер массива "nn" (массив нейронов) до "popSize", который был ранее установлен в конструкторе.

Инициализация нейронов:

Переменная "cnt" инициализируется с нуля и используется для передачи уникального случайного зерна (seed) для инициализации каждого нейрона, гарантируя уникальность инициализации весов в каждой из нейронных сетей.

В цикле "for" происходит инициализация каждого нейрона. Метод "nn [i].Init ()" вызывается с конфигурацией "nnConf", функцией активации "actFunc" и зерном, основанным на текущем значении "cnt" и количества миллисекунд, прошедших с момента старта системы.

Значение "cnt" увеличивается с каждым проходом цикла, что позволяет создавать уникальные зерна для каждой инициализации нейрона.

Возврат результата: если все операции выполнены успешно, метод возвращает "true", инициализация была выполнена успешно.

Метод "Init" класса "С_AO_NOA" является ключевым для настройки алгоритма оптимизации, обеспечивая инициализацию нейронной сети и связанных параметров.

bool C_AO_NOA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; int nnConf []; ArrayResize (nnConf, 2 ); nnConf [ 0 ] = coords; nnConf [ 1 ] = coords; enum E_Act { eActTanh, eActAlgSigm, eActRatSigm, eActSoftPlus, eActBentIdent, eActSiLU, eActACON, eActSERF, eActSnake }; ArrayResize (nn, popSize); int cnt = 0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { nn [i].Init (nnConf, actFunc, ( int )GetTickCount64 () + cnt); cnt++; } return true ; }

Метод "Moving ()" реализует процесс перемещения особей в популяции в рамках нейробоидного алгоритма оптимизации. Давайте разберем его по этапам:

Инициализация начальных значений: если "revision" равно "false", метод выполняет первую инициализацию. Для каждого элемента в популяции "popSize" и для каждого измерения "coords", метод устанавливает начальные значения в массиве "a [i].c [c]", представляющего поисковых агентов:

u.RNDfromCI () - генерирует случайное значение в диапазоне "rangeMin[c]" и "rangeMax[c]".

u.SeInDiSp() - функция, использующая шаг изменения, чтобы скорректировать значение "a [i].c [c]" внутри допустимого диапазона.

После завершения инициализации "revision" устанавливается в "true", и управление возвращается из метода.

Обновление координат: происходит обновление координат особей на основе вероятности элитности. Для первых "popSize - 5" элементов популяции выполняется случайная проверка, и если случайное число оказалось меньше "eliteProb", координаты "a [i].c [c]" устанавливаются равными координатам элиты "cB [c]".

Обработка данных нейронной сети:создаются массивы для входных и выходных данных, целевых значений и ошибок и подготавливаются к размеру "coords". Для каждого элемента популяции:

ScaleInp () - масштабирует координаты цели "cB" и сохраняет их в "targVal".

ScaleInp () - масштабирует текущую координату из популяции и сохраняет ее в "inpData".

nn [i].ForwProp () - выполняет прямое распространение на нейронной сети для получения выходных данных.

Считается ошибка (разница между целевым и полученным значением) для каждой координаты.

nn [i].BackProp (err) - выполняет обратное распространение ошибки для корректировки весов.

Обновление координат "a [i].c [c]" происходит с учетом выхода нейронной сети, масштабирования и рандомного элемента выборки.

В конце значение "a [i].c [c] нормализуется функцией "u.SeInDiSp".

Таким образом, метод "Moving ()" отвечает за перемещение особей в модели, инициализируя их в начале и обновляя их положения на основе выходов нейронных сетей и вероятностного выбора.

void C_AO_NOA::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } double rnd = 0.0 ; double val = 0.0 ; int pair = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize - 5 ; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < eliteProb) { a [i].c [c] = cB [c]; } } } double inpData []; ArrayResize (inpData, coords); double outData []; ArrayResize (outData, coords); double targVal []; ArrayResize (targVal, coords); double err []; ArrayResize (err, coords); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { ScaleInp (cB, targVal); ScaleInp (a [i].c, inpData); nn [i].ForwProp (inpData, outData); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) err [c] = targVal [c] - outData [c]; nn [i].BackProp (err); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] += outData [c] * (rangeMax [c] - rangeMin [c]) * dispScale * u.RNDprobab (); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

Давайте разберем далее метод "Revision", который выполняет оценку и обновление текущего "лучшего" решения в популяции. Он сравнивает значения целевой функции для каждой особи с текущим "лучшим" значением и обновляет его, если находит лучшее. Таким образом, метод обеспечивает поддержание актуального наилучшего решения в популяции.

void C_AO_NOA::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c); } } }

Метод "ScaleInp" отвечает за масштабирование входных данных из диапазона, заданного "rangeMin" и "rangeMax", в интервал от -1 до 1. Каждое значение "inp [c]" масштабируется с использованием функции "u.Scale", которая выполняет линейное масштабирование, чтобы привести его в диапазон от -1 до 1. Метод "ScaleInp" подготавливает данные для дальнейших вычислений, обеспечивая их нормализацию в нужный диапазон.

void C_AO_NOA::ScaleInp ( double &inp [], double & out []) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) out [c] = u.Scale (inp [c], rangeMin [c], rangeMax [c], - 1 , 1 ); }

Аналогично "ScaleInp" работает и метод "ScaleOut", который производит обратное масштабирование из диапазона от -1 до 1 в интервал "rangeMin" и "rangeMax".

void C_AO_NOA::ScaleOut ( double &inp [], double & out []) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) out [c] = u.Scale (inp [c], - 1 , 1 , rangeMin [c], rangeMax [c]); }





Результаты тестов

Алгоритм показывает интересные результаты на функциях с малой и умеренной размерностью. При увеличении размерности задачи до 1000 переменных время вычислений становится неприемлемо большим, в следствие чего данные тесты не представлены. Производительность достигает около 45% (для 6-ти тестов из 9-ти) от оптимального значения по тестам.

NOA|Neuroboids Optimization Algorithm (joo)|50.0|0.0|0.01|0.1|

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5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7013521128826248

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.40128968110640306

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5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6222984295200933

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.30830340651626337

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5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.4523076923076924

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.20892307692307693

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All score: 2.69447 (44.91%)

Хотелось бы сказать несколько слов про визуализацию работы алгоритма NOA. Как можно заметить алгоритм формирует интересные веерообразные структуры. По сути эти структуры являются визуализацией результатов работы нейросетей в нейробоидах.

NOA на тестовой функции Hilly

NOA на тестовой функции Forest

NOA на тестовой функции Megacity

Алгоритм NOA после проведенных тестов помещен в отдельную строку (не имеет порядкового номера), так как не получены результаты тестирования на функциях высокой размерности. Таблицы ниже представлены для сравнительного анализа результатов с остальными алгоритмами - участниками рейтинговой таблицы.

Выводы

Создавая NOA, я стремился объединить два мира: нейронные сети и оптимизационные алгоритмы. Результат оказался одновременно и предсказуемым, и неожиданным.

Главное, что меня вдохновляет в этом алгоритме — его биологическая правдоподобность. Мы часто пытаемся создать сложные модели, когда природа уже миллионы лет демонстрирует эффективные решения через коллективный интеллект простых организмов. Нейробоиды — это попытка воплотить эту естественную мудрость в алгоритмической форме.

Тестирование на различных функциях показало многообещающие результаты. Около 45% эффективности — это достойный старт для концептуально нового подхода. Я вижу, что алгоритм хорошо проявляет себя в задачах средней сложности. Однако, есть и существенные ограничения. Проблемы масштабируемости становятся критическими при высокой размерности задачи. При 1000 переменных вычислительная нагрузка становится непрактичной, это связано с обучением множества нейронных сетей — процесс, который сам по себе требователен к ресурсам.

Что особенно привлекает меня в NOA — это его способность к самообучению стратегиям поиска. В отличие от классических метаэвристик с фиксированными правилами, нейробоиды адаптируют своё поведение через обучение.

Вариативность результатов между запусками, которую я наблюдал, имеет двоякую природу. С одной стороны, это недостаток предсказуемости. С другой – это признак разнообразия стратегий исследования, что может быть преимуществом в сложных ландшафтах оптимизации.

Я вижу несколько направлений для развития алгоритма NOA:

Оптимизация архитектуры нейросетей для снижения вычислительной нагрузки Внедрение механизмов переноса знаний между нейробоидами

В конечном счёте, NOA — это не просто ещё один оптимизационный метод. Это шаг к пониманию, как простые системы могут порождать сложное поведение. Это исследование грани между машинным обучением и метаэвристической оптимизацией, между индивидуальным и коллективным интеллектом.

Я верю, что этот подход имеет будущее не только в оптимизации функций, но и в более широких областях – от моделирования адаптивного поведения до поиска принципиально новых архитектур искусственного интеллекта. В мире, где сложность становится нормой, иногда простота с правильной организацией может дать неожиданно интересные решения.

В целом, алгоритм NOA следует воспринимать не как законченное решение для задач оптимизации, а как базовую платформу и отправную точку для множества направлений в исследовании и создания перспективных решений в области оптимизации вообще и машинного обучения в частности.

Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам

Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)

Плюсы и минусы алгоритма NOA:

Плюсы:

Простая реализация.

Интересные результаты.

Минусы:

В виду длительного выполнения не получены результаты для многомерных пространств.



К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.



Программы, используемые в статье