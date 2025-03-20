Оптимизация нейробоидами — Neuroboids Optimization Algorithm (NOA)
Содержание
Введение
В процессе исследования алгоритмов оптимизации меня всегда привлекала идея создания максимально простых, но эффективных решений. Наблюдая за тем, как природа решает сложные задачи через взаимодействие простейших организмов, я разработал новый алгоритм оптимизации — Neuroboids Optimization Algorithm (NOA).
В основе алгоритма лежит концепция минималистичных нейронных агентов — нейробоидов. Каждый нейробоид представляет собой простейшую нейронную сеть с двумя слоями нейронов, которая обучается с помощью алгоритма Adam. Уникальность подхода заключается в том, что, несмотря на предельную простоту отдельных агентов, их коллективное поведение должно эффективно исследовать пространство решений сложных оптимизационных задач.
Вдохновением для создания NOA послужили процессы самоорганизации в природных системах, где простые единицы, следуя базовым правилам, формируют сложные адаптивные структуры. В данной статье я представляю теоретическое обоснование алгоритма, его математическую модель и результаты экспериментального исследования его эффективности на стандартных тестовых функциях оптимизации.
Реализация алгоритма
Представьте, что вы гуляете по саду после дождя. Повсюду дождевые черви — простейшие существа с примитивной нервной системой. Они не умеют думать в нашем понимании, но каким-то образом находят путь в сложной почве, избегают опасности, находят пищу и партнеров. Их крошечный мозг — всего несколько тысяч нейронов, и, тем не менее, они существуют миллионы лет. Так родилась идея нейробоидов.
Что если объединить простоту червячка с мощью коллективного интеллекта? В природе простейшие организмы достигают невероятных результатов, когда действуют сообща — муравьи строят сложные колонии, пчелы решают оптимизационные задачи при сборе нектара, стаи птиц формируют сложные динамические структуры без централизованного управления.
Мои нейробоиды подобны этим дождевым червям. У каждого своя небольшая нейронная сеть — не какая-то массивная архитектура с миллионами параметров, а всего несколько нейронов на входе и выходе. Они не знают всего пространства поиска, видят только своё локальное окружение. Когда один червячок находит плодородный участок почвы, богатый питательными веществами, другие постепенно стягиваются к этому месту. Но они не просто слепо следуют — каждый сохраняет свою индивидуальность, свою стратегию передвижения. Моим нейробоидам не нужно знать всю математику оптимизации. Они учатся самостоятельно, методом проб и ошибок. Когда один находит хорошее решение, остальные не просто копируют его координаты, а учатся понимать, почему это решение хорошее, и как туда добраться своим путём.
Помните закаты на море? Солнце отражается миллионами бликов на волнах, и каждый блик — своя маленькая история взаимодействия света с водой. Так и мои нейробоиды — каждый отражает частицу решения, а вместе они создают полную картину. Издалека их движение может показаться хаотичным. Но внутри этого кажущегося хаоса рождается порядок — самоорганизующаяся система поиска оптимальных решений.
У нейробоидов тоже нет центрального командира. Вместо этого, каждый использует свою маленькую нейросеть, чтобы решить: следовать ли к лучшему известному решению или исследовать новую территорию, копировать успешную стратегию соседа или рискнуть создать свою.
В мире, одержимом сложностью и масштабом, нейробоиды напоминают, что величайшие системы часто построены из простейших элементов. Как песчинки формируют пляжи и горы, как капли образуют океаны — так и мои маленькие цифровые червячки, каждый со своей крошечной нейросетью, вместе решают задачи, перед которыми пасуют гигантские монолитные алгоритмы.
Рисунок 1. Схема работы алгоритма NOA
Иллюстрация (рисунок 1) показывает основные компоненты и принцип работы алгоритма NOA. Пространство поиска — это область, в которой нейробоиды (синие круги) ищут оптимальное решение, нейробоиды — агенты оптимизации, каждый из которых имеет свою нейронную сеть. Лучшим решением является текущее наилучшее найденное решение (золотой круг), к которому стремятся нейробоиды, архитектура нейросети: каждый нейробоид использует собственную нейронную сеть для определения направления движения. Циклический процесс алгоритма, состоит из этапов: инициализация — случайное размещение нейробоидов, обучение нейросетей — обучение на основе лучшего найденного решения, перемещение нейробоидов под управлением обученных нейросетей и обновление лучшего решения, если найдено решение лучше текущего. Пунктирные линии показывают направления движения нейробоидов, которые определяются выходами их нейросетей и стремятся к лучшему решению с элементом случайности.
Термин "нейробоид" объединяет понятия нейронной сети и боида (от английского "boid" — искусственная "птица" в моделях коллективного поведения). Каждый агент-нейробоид представляет собой сочетание: позиции в пространстве решения
и персональной нейронной сети, определяющей стратегию перемещения.
В отличие от традиционных метаэвристических алгоритмов (как генетические алгоритмы или роевые методы), где поведение агентов определяется фиксированными правилами, в NOA: каждый нейробоид имеет собственную нейросеть, которая обучается в процессе оптимизации, нейросети постепенно учатся определять наиболее перспективные направления поиска и обучение происходит на основе лучшего найденного решения (целевой вектор). Получается, что алгоритм оптимизации включает в себя две стратегии поиска: первая — это собственно NOA, а вторая — это встроенный в нейросеть ADAM. Механизм обратного распространения ошибки позволяет использовать ADAM в контексте алгоритма NOA как независимый инструмент настройки весов нейронной сети каждого боида, соответственно общее количество весов всех нейробоидов может быть гораздо больше размерности задачи — не нужно оптимизировать веса нейронных сетей всей популяции, это происходит естественно и автоматически.
Поведение нейробоидов имеет определенные параллели с: социальным обучением в природе (наблюдение за успешными особями), нейропластичностью (способность нервной системы адаптироваться к изменяющимся условиям) и коллективным разумом (эмерджентная оптимизация через взаимодействие множества простых агентов).
Можно выделить основные технические особенности алгоритма NOA:
- прямое и обратное распространение ошибки внутри оптимизационного процесса,
- распределенное обучение множества нейросетей, каждая из которых формирует свою стратегию,
- адаптивная корректировка поведения на основе текущего состояния поиска,
- использование активационных функций нейросетей для создания нелинейной динамики поиска.
Эта комбинация делает NOA интересным гибридным подходом, объединяющим парадигмы машинного обучения и оптимизации. Вместо того чтобы использовать нейросети для аппроксимации целевой функции (как в суррогатных моделях), NOA использует их для косвенного управления самим процессом поиска, создавая своего рода "метаобучение" для решения задач оптимизации.
Теперь можем составить псевдокод алгоритма NOA:
Инициализация:
- Создать популяцию из N нейросетей (нейробоидов)
- Каждая нейросеть имеет структуру с количеством входов и выходов, равным размерности задачи оптимизации
- Установить параметры:
- popSize (размер популяции)
- actFunc (функция активации нейронов)
- dispScale (масштаб перемещений)
- eliteProb (вероятность копирования элитных координат)
Алгоритм:
- Если это первая итерация (revision = false):
- Для каждого нейробоида в популяции:
- Случайно инициализировать координаты в пространстве поиска
- Привести координаты к допустимым дискретным значениям
- Установить revision = true и завершить текущую итерацию
- Для каждого нейробоида в популяции:
- Для последующих итераций:
- Для большинства нейробоидов (все кроме 5 последних):
- Для каждой координаты:
- С вероятностью eliteProb заменить значение координаты на значение из лучшего найденного решения (cB)
- Для каждой координаты:
- Для каждого нейробоида в популяции:
- Масштабировать лучшее найденное решение (cB) и текущее положение нейробоида в диапазон [-1, 1]
- Выполнить прямое распространение через нейросеть текущего нейробоида
- Вычислить ошибку между целевым значением (масштабированным cB) и выходом нейросети
- Выполнить обратное распространение ошибки для обучения нейросети
- Обновить координаты нейробоида, смещая их в направлении, определяемом выходом нейросети
- Привести координаты к допустимым дискретным значениям
- Для большинства нейробоидов (все кроме 5 последних):
- Оценка и обновление:
- Для каждого нейробоида в популяции:
- Вычислить значение целевой функции для текущих координат
- Если значение лучше, чем лучшее найденное (fB):
- Обновить лучшее найденное значение (fB)
- Сохранить текущие координаты как лучшие (cB)
- Для каждого нейробоида в популяции:
Приступим к написанию кода алгоритма. Определим класс "C_AO_NOA", который является производным от класса "C_AO". Это означает, что он наследует свойства и методы "C_AO", а также добавляет свои собственные. Основные элементы класса:
Деструктор ~C_AO_NOA (): удаляет динамически выделенные объекты функции активации для каждого элемента массива "nn" - индивидуальной нейросети нейробоидов. Это помогает предотвратить утечки памяти.
Конструктор C_AO_NOA ():
- Инициализирует параметры алгоритма оптимизации.
- Устанавливает начальные значения для параметров: "popSize" - размер популяции, "actFunc" - функция активации нейрона, "dispScale" - масштаб перемещений, вероятность копирования элитных координат.
- Резервирует массив "params" для хранения параметров.
Метод SetParams (): устанавливает параметры на основе значений, хранящихся в массиве "params".
Метод Init (): определен для инициализации класса с диапазонами значений rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP и количеством эпох "epochsP".
Moving () и Revision (): эти методы служат для перемещения особей в популяции и выполняют оценку и обновление решений.
Массив nn: представляет собой массив экземпляров класса нейронной сети каждого нейробоида.
Закрытые методы: ScaleInp () и ScaleOut () - методы для масштабирования входных и выходных данных, соответственно.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_NOA : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_NOA () { for (int i = 0; i < ArraySize (nn); i++) if (CheckPointer (nn [i].actFunc)) delete nn [i].actFunc; } C_AO_NOA () { ao_name = "NOA"; ao_desc = "Neuroboids Optimization Algorithm (joo)"; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/16992"; popSize = 50; // размер популяции actFunc = 0; // функция активации нейрона dispScale = 0.01; // масштаб перемещений eliteProb = 0.1; // вероятность копирования элитных координат ArrayResize (params, 4); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "actFunc"; params [1].val = actFunc; params [2].name = "dispScale"; params [2].val = dispScale; params [3].name = "eliteProb"; params [3].val = eliteProb; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; actFunc = (int)params [1].val; dispScale = params [2].val; eliteProb = params [3].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // минимальные значения const double &rangeMaxP [], // максимальные значения const double &rangeStepP [], // шаг изменения const int epochsP = 0); // количество эпох void Moving (); void Revision (); //---------------------------------------------------------------------------- int actFunc; // функция активации нейрона double dispScale; // масштаб перемещений double eliteProb; // вероятность копирования элитных координат private: //------------------------------------------------------------------- C_MLPa nn []; void ScaleInp (double &inp [], double &out []); void ScaleOut (double &inp [], double &out []); }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "Init" предназначен для инициализации экземпляра класса "C_AO_NOA". Он принимает ряд параметров, которые задают диапазон значений и количество эпох, и выполняет необходимые операции для настройки алгоритма.
Сигнатура метода: указывает на успешность выполнения инициализации. Параметры:
- MinP [] - минимальные значения для параметров.
- MaxP [] - максимальные значения для параметров.
- StepP [] - шаг изменения параметров.
- epochsP - количество эпох.
Стандартная инициализация: первая строка метода вызывает функцию "StandardInit" с переданными диапазонами.
Настройка конфигурации нейронной сети:
- Создается массив "nnConf", который содержит размеры входного и выходного слоев нейронной сети.
- Вызывается "ArrayResize", чтобы изменить размер массива "nnConf" до 2 (входной и выходной слой).
- Оба элемента массива инициализируются значением "coords", что соответствует размерности входных данных.
Объявление перечисления E_Act: создается перечисление, которое определяет разные функции активации нейронов (eActTanh, eActAlgSigm, eActRatSigm и т.д.).
Резервирование массива нейронов: изменяется размер массива "nn" (массив нейронов) до "popSize", который был ранее установлен в конструкторе.
Инициализация нейронов:
- Переменная "cnt" инициализируется с нуля и используется для передачи уникального случайного зерна (seed) для инициализации каждого нейрона, гарантируя уникальность инициализации весов в каждой из нейронных сетей.
- В цикле "for" происходит инициализация каждого нейрона. Метод "nn [i].Init ()" вызывается с конфигурацией "nnConf", функцией активации "actFunc" и зерном, основанным на текущем значении "cnt" и количества миллисекунд, прошедших с момента старта системы.
- Значение "cnt" увеличивается с каждым проходом цикла, что позволяет создавать уникальные зерна для каждой инициализации нейрона.
Возврат результата: если все операции выполнены успешно, метод возвращает "true", инициализация была выполнена успешно.
Метод "Init" класса "С_AO_NOA" является ключевым для настройки алгоритма оптимизации, обеспечивая инициализацию нейронной сети и связанных параметров.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_NOA::Init (const double &rangeMinP [], // минимальные значения const double &rangeMaxP [], // максимальные значения const double &rangeStepP [], // шаг изменения const int epochsP = 0) // количество эпох { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //---------------------------------------------------------------------------- int nnConf []; ArrayResize (nnConf, 2); nnConf [0] = coords; nnConf [1] = coords; enum E_Act { eActTanh, //0 eActAlgSigm, //1 eActRatSigm, //2 eActSoftPlus, //3 eActBentIdent, //4 eActSiLU, //5 eActACON, //6 eActSERF, //7 eActSnake //8 }; ArrayResize (nn, popSize); int cnt = 0; for (int i = 0; i < popSize; i++) { nn [i].Init (nnConf, actFunc, (int)GetTickCount64 () + cnt); cnt++; } return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "Moving ()" реализует процесс перемещения особей в популяции в рамках нейробоидного алгоритма оптимизации. Давайте разберем его по этапам:
Инициализация начальных значений: если "revision" равно "false", метод выполняет первую инициализацию. Для каждого элемента в популяции "popSize" и для каждого измерения "coords", метод устанавливает начальные значения в массиве "a [i].c [c]", представляющего поисковых агентов:
- u.RNDfromCI () - генерирует случайное значение в диапазоне "rangeMin[c]" и "rangeMax[c]".
- u.SeInDiSp() - функция, использующая шаг изменения, чтобы скорректировать значение "a [i].c [c]" внутри допустимого диапазона.
- После завершения инициализации "revision" устанавливается в "true", и управление возвращается из метода.
Обновление координат: происходит обновление координат особей на основе вероятности элитности. Для первых "popSize - 5" элементов популяции выполняется случайная проверка, и если случайное число оказалось меньше "eliteProb", координаты "a [i].c [c]" устанавливаются равными координатам элиты "cB [c]".
Обработка данных нейронной сети:создаются массивы для входных и выходных данных, целевых значений и ошибок и подготавливаются к размеру "coords". Для каждого элемента популяции:
- ScaleInp () - масштабирует координаты цели "cB" и сохраняет их в "targVal".
- ScaleInp () - масштабирует текущую координату из популяции и сохраняет ее в "inpData".
- nn [i].ForwProp () - выполняет прямое распространение на нейронной сети для получения выходных данных.
- Считается ошибка (разница между целевым и полученным значением) для каждой координаты.
- nn [i].BackProp (err) - выполняет обратное распространение ошибки для корректировки весов.
- Обновление координат "a [i].c [c]" происходит с учетом выхода нейронной сети, масштабирования и рандомного элемента выборки.
- В конце значение "a [i].c [c] нормализуется функцией "u.SeInDiSp".
Таким образом, метод "Moving ()" отвечает за перемещение особей в модели, инициализируя их в начале и обновляя их положения на основе выходов нейронных сетей и вероятностного выбора.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_NOA::Moving () { //---------------------------------------------------------------------------- if (!revision) { // Инициализация начальных значений якорей во всех параллельных вселенных for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true; return; } //---------------------------------------------------------------------------- double rnd = 0.0; double val = 0.0; int pair = 0.0; for (int i = 0; i < popSize - 5; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < eliteProb) { a [i].c [c] = cB [c]; } } } double inpData []; ArrayResize (inpData, coords); double outData []; ArrayResize (outData, coords); double targVal []; ArrayResize (targVal, coords); double err []; ArrayResize (err, coords); for (int i = 0; i < popSize; i++) { ScaleInp (cB, targVal); ScaleInp (a [i].c, inpData); nn [i].ForwProp (inpData, outData); for (int c = 0; c < coords; c++) err [c] = targVal [c] - outData [c]; nn [i].BackProp (err); for (int c = 0; c < coords; c++) { a [i].c [c] += outData [c] * (rangeMax [c] - rangeMin [c]) * dispScale * u.RNDprobab (); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Давайте разберем далее метод "Revision", который выполняет оценку и обновление текущего "лучшего" решения в популяции. Он сравнивает значения целевой функции для каждой особи с текущим "лучшим" значением и обновляет его, если находит лучшее. Таким образом, метод обеспечивает поддержание актуального наилучшего решения в популяции.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_NOA::Revision () { for (int i = 0; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "ScaleInp" отвечает за масштабирование входных данных из диапазона, заданного "rangeMin" и "rangeMax", в интервал от -1 до 1. Каждое значение "inp [c]" масштабируется с использованием функции "u.Scale", которая выполняет линейное масштабирование, чтобы привести его в диапазон от -1 до 1. Метод "ScaleInp" подготавливает данные для дальнейших вычислений, обеспечивая их нормализацию в нужный диапазон.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_NOA::ScaleInp (double &inp [], double &out []) { for (int c = 0; c < coords; c++) out [c] = u.Scale (inp [c], rangeMin [c], rangeMax [c], -1, 1); } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Аналогично "ScaleInp" работает и метод "ScaleOut", который производит обратное масштабирование из диапазона от -1 до 1 в интервал "rangeMin" и "rangeMax".
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_NOA::ScaleOut (double &inp [], double &out []) { for (int c = 0; c < coords; c++) out [c] = u.Scale (inp [c], -1, 1, rangeMin [c], rangeMax [c]); } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Результаты тестов
Алгоритм показывает интересные результаты на функциях с малой и умеренной размерностью. При увеличении размерности задачи до 1000 переменных время вычислений становится неприемлемо большим, в следствие чего данные тесты не представлены. Производительность достигает около 45% (для 6-ти тестов из 9-ти) от оптимального значения по тестам.
NOA|Neuroboids Optimization Algorithm (joo)|50.0|0.0|0.01|0.1|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7013521128826248
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.40128968110640306
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6222984295200933
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.30830340651626337
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.4523076923076924
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.20892307692307693
=============================
All score: 2.69447 (44.91%)
Хотелось бы сказать несколько слов про визуализацию работы алгоритма NOA. Как можно заметить алгоритм формирует интересные веерообразные структуры. По сути эти структуры являются визуализацией результатов работы нейросетей в нейробоидах.
NOA на тестовой функции Hilly
NOA на тестовой функции Forest
NOA на тестовой функции Megacity
Алгоритм NOA после проведенных тестов помещен в отдельную строку (не имеет порядкового номера), так как не получены результаты тестирования на функциях высокой размерности. Таблицы ниже представлены для сравнительного анализа результатов с остальными алгоритмами - участниками рейтинговой таблицы.
|№
|AO
|Description
|Hilly
|Hilly final
|Forest
|Forest final
|Megacity (discrete)
|Megacity final
|Final result
|% of MAX
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|across neighbourhood search
|0,94948
|0,84776
|0,43857
|2,23581
|1,00000
|0,92334
|0,39988
|2,32323
|0,70923
|0,63477
|0,23091
|1,57491
|6,134
|68,15
|2
|CLA
|code lock algorithm (joo)
|0,95345
|0,87107
|0,37590
|2,20042
|0,98942
|0,91709
|0,31642
|2,22294
|0,79692
|0,69385
|0,19303
|1,68380
|6,107
|67,86
|3
|AMOm
|animal migration ptimization M
|0,90358
|0,84317
|0,46284
|2,20959
|0,99001
|0,92436
|0,46598
|2,38034
|0,56769
|0,59132
|0,23773
|1,39675
|5,987
|66,52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) evolution strategies
|0,92256
|0,88101
|0,40021
|2,20379
|0,97750
|0,87490
|0,31945
|2,17185
|0,67385
|0,62985
|0,18634
|1,49003
|5,866
|65,17
|5
|CTA
|comet tail algorithm (joo)
|0,95346
|0,86319
|0,27770
|2,09435
|0,99794
|0,85740
|0,33949
|2,19484
|0,88769
|0,56431
|0,10512
|1,55712
|5,846
|64,96
|6
|TETA
|time evolution travel algorithm (joo)
|0,91362
|0,82349
|0,31990
|2,05701
|0,97096
|0,89532
|0,29324
|2,15952
|0,73462
|0,68569
|0,16021
|1,58052
|5,797
|64,41
|7
|SDSm
|stochastic diffusion search M
|0,93066
|0,85445
|0,39476
|2,17988
|0,99983
|0,89244
|0,19619
|2,08846
|0,72333
|0,61100
|0,10670
|1,44103
|5,709
|63,44
|8
|BOAm
|billiards optimization algorithm M
|0,95757
|0,82599
|0,25235
|2,03590
|1,00000
|0,90036
|0,30502
|2,20538
|0,73538
|0,52523
|0,09563
|1,35625
|5,598
|62,19
|9
|AAm
|archery algorithm M
|0,91744
|0,70876
|0,42160
|2,04780
|0,92527
|0,75802
|0,35328
|2,03657
|0,67385
|0,55200
|0,23738
|1,46323
|5,548
|61,64
|10
|ESG
|evolution of social groups (joo)
|0,99906
|0,79654
|0,35056
|2,14616
|1,00000
|0,82863
|0,13102
|1,95965
|0,82333
|0,55300
|0,04725
|1,42358
|5,529
|61,44
|11
|SIA
|simulated isotropic annealing (joo)
|0,95784
|0,84264
|0,41465
|2,21513
|0,98239
|0,79586
|0,20507
|1,98332
|0,68667
|0,49300
|0,09053
|1,27020
|5,469
|60,76
|12
|ACS
|artificial cooperative search
|0,75547
|0,74744
|0,30407
|1,80698
|1,00000
|0,88861
|0,22413
|2,11274
|0,69077
|0,48185
|0,13322
|1,30583
|5,226
|58,06
|13
|DA
|dialectical algorithm
|0,86183
|0,70033
|0,33724
|1,89940
|0,98163
|0,72772
|0,28718
|1,99653
|0,70308
|0,45292
|0,16367
|1,31967
|5,216
|57,95
|14
|BHAm
|black hole algorithm M
|0,75236
|0,76675
|0,34583
|1,86493
|0,93593
|0,80152
|0,27177
|2,00923
|0,65077
|0,51646
|0,15472
|1,32195
|5,196
|57,73
|15
|ASO
|anarchy society optimization
|0,84872
|0,74646
|0,31465
|1,90983
|0,96148
|0,79150
|0,23803
|1,99101
|0,57077
|0,54062
|0,16614
|1,27752
|5,178
|57,54
|16
|RFO
|royal flush optimization (joo)
|0,83361
|0,73742
|0,34629
|1,91733
|0,89424
|0,73824
|0,24098
|1,87346
|0,63154
|0,50292
|0,16421
|1,29867
|5,089
|56,55
|17
|AOSm
|atomic orbital search M
|0,80232
|0,70449
|0,31021
|1,81702
|0,85660
|0,69451
|0,21996
|1,77107
|0,74615
|0,52862
|0,14358
|1,41835
|5,006
|55,63
|18
|TSEA
|turtle shell evolution algorithm (joo)
|0,96798
|0,64480
|0,29672
|1,90949
|0,99449
|0,61981
|0,22708
|1,84139
|0,69077
|0,42646
|0,13598
|1,25322
|5,004
|55,60
|19
|DE
|differential evolution
|0,95044
|0,61674
|0,30308
|1,87026
|0,95317
|0,78896
|0,16652
|1,90865
|0,78667
|0,36033
|0,02953
|1,17653
|4,955
|55,06
|20
|SRA
|successful restaurateur algorithm (joo)
|0,96883
|0,63455
|0,29217
|1,89555
|0,94637
|0,55506
|0,19124
|1,69267
|0,74923
|0,44031
|0,12526
|1,31480
|4,903
|54,48
|21
|CRO
|chemical reaction optimisation
|0,94629
|0,66112
|0,29853
|1,90593
|0,87906
|0,58422
|0,21146
|1,67473
|0,75846
|0,42646
|0,12686
|1,31178
|4,892
|54,36
|22
|BIO
|blood inheritance optimization (joo)
|0,81568
|0,65336
|0,30877
|1,77781
|0,89937
|0,65319
|0,21760
|1,77016
|0,67846
|0,47631
|0,13902
|1,29378
|4,842
|53,80
|23
|BSA
|bird swarm algorithm
|0,89306
|0,64900
|0,26250
|1,80455
|0,92420
|0,71121
|0,24939
|1,88479
|0,69385
|0,32615
|0,10012
|1,12012
|4,809
|53,44
|24
|HS
|harmony search
|0,86509
|0,68782
|0,32527
|1,87818
|0,99999
|0,68002
|0,09590
|1,77592
|0,62000
|0,42267
|0,05458
|1,09725
|4,751
|52,79
|25
|SSG
|saplings sowing and growing
|0,77839
|0,64925
|0,39543
|1,82308
|0,85973
|0,62467
|0,17429
|1,65869
|0,64667
|0,44133
|0,10598
|1,19398
|4,676
|51,95
|26
|BCOm
|bacterial chemotaxis optimization M
|0,75953
|0,62268
|0,31483
|1,69704
|0,89378
|0,61339
|0,22542
|1,73259
|0,65385
|0,42092
|0,14435
|1,21912
|4,649
|51,65
|27
|ABO
|african buffalo optimization
|0,83337
|0,62247
|0,29964
|1,75548
|0,92170
|0,58618
|0,19723
|1,70511
|0,61000
|0,43154
|0,13225
|1,17378
|4,634
|51,49
|28
|(PO)ES
|(PO) evolution strategies
|0,79025
|0,62647
|0,42935
|1,84606
|0,87616
|0,60943
|0,19591
|1,68151
|0,59000
|0,37933
|0,11322
|1,08255
|4,610
|51,22
|29
|TSm
|tabu search M
|0,87795
|0,61431
|0,29104
|1,78330
|0,92885
|0,51844
|0,19054
|1,63783
|0,61077
|0,38215
|0,12157
|1,11449
|4,536
|50,40
|30
|BSO
|brain storm optimization
|0,93736
|0,57616
|0,29688
|1,81041
|0,93131
|0,55866
|0,23537
|1,72534
|0,55231
|0,29077
|0,11914
|0,96222
|4,498
|49,98
|31
|WOAm
|wale optimization algorithm M
|0,84521
|0,56298
|0,26263
|1,67081
|0,93100
|0,52278
|0,16365
|1,61743
|0,66308
|0,41138
|0,11357
|1,18803
|4,476
|49,74
|32
|AEFA
|artificial electric field algorithm
|0,87700
|0,61753
|0,25235
|1,74688
|0,92729
|0,72698
|0,18064
|1,83490
|0,66615
|0,11631
|0,09508
|0,87754
|4,459
|49,55
|33
|AEO
|artificial ecosystem-based optimization algorithm
|0,91380
|0,46713
|0,26470
|1,64563
|0,90223
|0,43705
|0,21400
|1,55327
|0,66154
|0,30800
|0,28563
|1,25517
|4,454
|49,49
|34
|ACOm
|ant colony optimization M
|0,88190
|0,66127
|0,30377
|1,84693
|0,85873
|0,58680
|0,15051
|1,59604
|0,59667
|0,37333
|0,02472
|0,99472
|4,438
|49,31
|35
|BFO-GA
|bacterial foraging optimization - ga
|0,89150
|0,55111
|0,31529
|1,75790
|0,96982
|0,39612
|0,06305
|1,42899
|0,72667
|0,27500
|0,03525
|1,03692
|4,224
|46,93
|36
|SOA
|simple optimization algorithm
|0,91520
|0,46976
|0,27089
|1,65585
|0,89675
|0,37401
|0,16984
|1,44060
|0,69538
|0,28031
|0,10852
|1,08422
|4,181
|46,45
|37
|ABHA
|artificial bee hive algorithm
|0,84131
|0,54227
|0,26304
|1,64663
|0,87858
|0,47779
|0,17181
|1,52818
|0,50923
|0,33877
|0,10397
|0,95197
|4,127
|45,85
|38
|ACMO
|atmospheric cloud model optimization
|0,90321
|0,48546
|0,30403
|1,69270
|0,80268
|0,37857
|0,19178
|1,37303
|0,62308
|0,24400
|0,10795
|0,97503
|4,041
|44,90
|39
|ADAMm
|adaptive moment estimation M
|0,88635
|0,44766
|0,26613
|1,60014
|0,84497
|0,38493
|0,16889
|1,39880
|0,66154
|0,27046
|0,10594
|1,03794
|4,037
|44,85
|40
|CGO
|chaos game optimization
|0,57256
|0,37158
|0,32018
|1,26432
|0,61176
|0,61931
|0,62161
|1,85267
|0,37538
|0,21923
|0,19028
|0,78490
|3,902
|43,35
|41
|ATAm
|artificial tribe algorithm M
|0,71771
|0,55304
|0,25235
|1,52310
|0,82491
|0,55904
|0,20473
|1,58867
|0,44000
|0,18615
|0,09411
|0,72026
|3,832
|42,58
|42
|ASHA
|artificial showering algorithm
|0,89686
|0,40433
|0,25617
|1,55737
|0,80360
|0,35526
|0,19160
|1,35046
|0,47692
|0,18123
|0,09774
|0,75589
|3,664
|40,71
|43
|ASBO
|adaptive social behavior optimization
|0,76331
|0,49253
|0,32619
|1,58202
|0,79546
|0,40035
|0,26097
|1,45677
|0,26462
|0,17169
|0,18200
|0,61831
|3,657
|40,63
|44
|MEC
|mind evolutionary computation
|0,69533
|0,53376
|0,32661
|1,55569
|0,72464
|0,33036
|0,07198
|1,12698
|0,52500
|0,22000
|0,04198
|0,78698
|3,470
|38,55
|45
|CSA
|circle search algorithm
|0,66560
|0,45317
|0,29126
|1,41003
|0,68797
|0,41397
|0,20525
|1,30719
|0,37538
|0,23631
|0,10646
|0,71815
|3,435
|38,17
|NOA
|neuroboids optimization algorithm (joo)
|0,70135
|0,40129
|0,00000
|1,10264
|0,62230
|0,30830
|0,00000
|0,93060
|0,45231
|0,20892
|0,00000
|0,66123
|2,694
|29,94
|RW
|random walk
|0,48754
|0,32159
|0,25781
|1,06694
|0,37554
|0,21944
|0,15877
|0,75375
|0,27969
|0,14917
|0,09847
|0,52734
|2,348
|26,09
Выводы
Создавая NOA, я стремился объединить два мира: нейронные сети и оптимизационные алгоритмы. Результат оказался одновременно и предсказуемым, и неожиданным.
Главное, что меня вдохновляет в этом алгоритме — его биологическая правдоподобность. Мы часто пытаемся создать сложные модели, когда природа уже миллионы лет демонстрирует эффективные решения через коллективный интеллект простых организмов. Нейробоиды — это попытка воплотить эту естественную мудрость в алгоритмической форме.
Тестирование на различных функциях показало многообещающие результаты. Около 45% эффективности — это достойный старт для концептуально нового подхода. Я вижу, что алгоритм хорошо проявляет себя в задачах средней сложности. Однако, есть и существенные ограничения. Проблемы масштабируемости становятся критическими при высокой размерности задачи. При 1000 переменных вычислительная нагрузка становится непрактичной, это связано с обучением множества нейронных сетей — процесс, который сам по себе требователен к ресурсам.
Что особенно привлекает меня в NOA — это его способность к самообучению стратегиям поиска. В отличие от классических метаэвристик с фиксированными правилами, нейробоиды адаптируют своё поведение через обучение.
Вариативность результатов между запусками, которую я наблюдал, имеет двоякую природу. С одной стороны, это недостаток предсказуемости. С другой – это признак разнообразия стратегий исследования, что может быть преимуществом в сложных ландшафтах оптимизации.
Я вижу несколько направлений для развития алгоритма NOA:
- Оптимизация архитектуры нейросетей для снижения вычислительной нагрузки
- Внедрение механизмов переноса знаний между нейробоидами
В конечном счёте, NOA — это не просто ещё один оптимизационный метод. Это шаг к пониманию, как простые системы могут порождать сложное поведение. Это исследование грани между машинным обучением и метаэвристической оптимизацией, между индивидуальным и коллективным интеллектом.
Я верю, что этот подход имеет будущее не только в оптимизации функций, но и в более широких областях – от моделирования адаптивного поведения до поиска принципиально новых архитектур искусственного интеллекта. В мире, где сложность становится нормой, иногда простота с правильной организацией может дать неожиданно интересные решения.
В целом, алгоритм NOA следует воспринимать не как законченное решение для задач оптимизации, а как базовую платформу и отправную точку для множества направлений в исследовании и создания перспективных решений в области оптимизации вообще и машинного обучения в частности.
Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам
Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)
Плюсы и минусы алгоритма NOA:
Плюсы:
- Простая реализация.
- Интересные результаты.
Минусы:
- В виду длительного выполнения не получены результаты для многомерных пространств.
К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.
Программы, используемые в статье
|#
|Имя
|Тип
|Описание
|1
|#C_AO.mqh
|Включаемый файл
|Родительский класс популяционных алгоритмов
оптимизации
|2
|#C_AO_enum.mqh
|Включаемый файл
|Перечисление популяционных алгоритмов оптимизации
|3
|MLPa.mqh
|Включаемый файл
|Нейронная сеть MLP с ADAM
|4
|TestFunctions.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека тестовых функций
|5
|TestStandFunctions.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека функций тестового стенда
|6
|Utilities.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека вспомогательных функций
|7
|CalculationTestResults.mqh
|Включаемый файл
|Скрипт для расчета результатов в сравнительную таблицу
|8
|Testing AOs.mq5
|Скрипт
|Единый испытательный стенд для всех популяционных алгоритмов оптимизации
|9
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|Скрипт
|Простой пример использования популяционных алгоритмов оптимизации без визуализации
|10
|Test_AO_NOA.mq5
|Скрипт
|Испытательный стенд для NOA
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
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