Ignition Candle Guard é um indicador visual para MetaTrader 5 que identifica candles com movimento excessivo em relação ao ATR.

O indicador destaca candles cuja amplitude (High–Low) ultrapassa um múltiplo configurável do ATR, ajudando o trader a evitar entradas tardias após movimentos esticados.

Este indicador não gera sinais de compra ou venda, não repinta e não executa operações automaticamente.

Ele funciona como um filtro visual de risco, podendo ser utilizado em qualquer estratégia, ativo ou timeframe.

Ideal para traders iniciantes e avançados que buscam mais disciplina e controle emocional durante as análises.