Universal Trendline Breakout Strategy
- Indicadores
- Tahir Mehmood
- Versão: 2.60
- Atualizado: 20 dezembro 2025
- Ativações: 7
Visão Geral
O Universal Trendline Breakout Strategy é um indicador avançado do MetaTrader 5, projetado para detectar e negociar rompimentos de linhas de tendência com precisão. Ele identifica automaticamente níveis dinâmicos de suporte e resistência usando análise de pivôs e desenha linhas de tendência em tempo real.
Principais Recursos
-
Detecção automática de linhas de tendência por pivôs
-
Alertas de rompimento de suporte e resistência
-
Cores, largura, número máximo de linhas e extensão totalmente personalizáveis
-
Atualização automática das linhas de tendência
-
Exibição opcional de informações de atualização no gráfico
Benefícios para Traders
Facilita a negociação de rompimentos, melhora o timing de entradas e aumenta a consciência do mercado. Oferece uma estrutura confiável para capturar movimentos de alta probabilida