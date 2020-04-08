Visão Geral

O Universal Trendline Breakout Strategy é um indicador avançado do MetaTrader 5, projetado para detectar e negociar rompimentos de linhas de tendência com precisão. Ele identifica automaticamente níveis dinâmicos de suporte e resistência usando análise de pivôs e desenha linhas de tendência em tempo real.

Principais Recursos

Detecção automática de linhas de tendência por pivôs

Alertas de rompimento de suporte e resistência

Cores, largura, número máximo de linhas e extensão totalmente personalizáveis

Atualização automática das linhas de tendência

Exibição opcional de informações de atualização no gráfico

Benefícios para Traders

Facilita a negociação de rompimentos, melhora o timing de entradas e aumenta a consciência do mercado. Oferece uma estrutura confiável para capturar movimentos de alta probabilida



