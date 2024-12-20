Tatsumaki master scalper

2

Tatsumaki Master Scalper EA

Libérez la puissance du trading précis avec le Tatsumaki Master Scalper. Cet EA de scalping de pointe combine des stratégies avancées et des filtres intelligents pour vous offrir un avantage décisif sur le marché. Conçu pour les traders qui exigent vitesse, précision et adaptabilité, le Tatsumaki Master Scalper est la clé pour maîtriser l'art du scalping.

Tradez en toute confiance sur ces paires :

  • USDJPY
  • EURUSD
  • GOLD
  • BTCUSD
  • USTEC
  • US30

Pourquoi choisir le Tatsumaki Master Scalper ?

  • Sessions de trading optimisées
    Personnalisez vos horaires de trading pour tirer parti des meilleures conditions du marché et assurez-vous d'être actif au bon moment.

  • Filtre intelligent de spreads
    Naviguez en toute confiance sur des marchés volatils. Cet EA enregistre les données de spread toutes les 15 secondes et les stocke dans votre dossier de données (MQL5/Files) pour une analyse précise et des ajustements stratégiques.

  • Filtre RSI pour des entrées plus intelligentes
    Évitez les retournements du marché en évitant les trades lorsque le RSI dépasse 80 ou tombe en dessous de 20, optimisant ainsi le timing d'entrée.

  • Filtre de moyenne mobile
    Alignez vos trades avec les tendances du marché grâce à un filtre de moyenne mobile intégré pour une précision accrue.

  • Filtre de nouvelles
    Protégez vos trades lors des événements de nouvelles à fort impact grâce à un filtre de nouvelles intelligent qui évite les conditions risquées.

Backtests en toute confiance

Assurez-vous d'obtenir les résultats les plus précis avec des données de qualité à 100%. Pour les backtests prolongés, je recommande d'utiliser un symbole personnalisé. Personnellement, j'utilise Tickstory avec des données Ducascopy, qui offrent une précision et une fiabilité inégalées pour tester et optimiser l'EA.

Fonctionnalités entièrement personnalisables

  • Ajoutez des commentaires de trade personnalisés.
  • Renommez les fichiers de spread en fonction de vos besoins d'analyse et de rapport.

Le Tatsumaki Master Scalper EA est votre solution tout-en-un pour un trading rapide, efficace et intelligent.

📺 Regardez-le en action sur ma chaîne YouTube, où je montre tout le potentiel de l'EA !


8168055B3mbyy
74
8168055B3mbyy 2025.04.06 05:54 
 

Can Tatsumaki work on Saturdays and Sundays, because I tried it on those days and it didn't work

Wilna Barnard
1447
Réponse du développeur Wilna Barnard 2025.04.06 16:23
The markets are closed on weekends
banchibanchi
300
banchibanchi 2025.02.14 18:35 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Wilna Barnard
1447
Réponse du développeur Wilna Barnard 2025.02.14 18:44
Thank you very much for purchasing my EA—I truly appreciate your support. I do not provide set files, as I believe that settings should be tailored to your individual risk tolerance and broker conditions. That is why thorough backtesting and forward testing on a demo account are essential before transitioning to live trading. This approach ensures that the EA aligns with your specific trading environment and strategy. The settings I used in the YouTube video can serve as a good starting point for your own testing and adjustments.
Répondre à l'avis