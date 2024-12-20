Tatsumaki master scalper

2

Avviso Promozionale!

Acquista il Tatsumaki Master Scalper EA per soli 60 USD fino al 1° gennaio.
Dopo quella data, il prezzo tornerà a 175 USD. Non perdere questa occasione per migliorare le tue abilità di scalping!

Tatsumaki Master Scalper EA

Libera il potere del trading preciso con Tatsumaki Master Scalper. Questo EA di scalping all'avanguardia combina strategie avanzate con filtri intelligenti per darti un vantaggio decisivo nel trading. Progettato per i trader che richiedono velocità, precisione e adattabilità, Tatsumaki Master Scalper è la tua porta d'accesso per padroneggiare l'arte dello scalping.

Scambia con fiducia su queste coppie:

  • USDJPY
  • EURUSD
  • GOLD
  • BTCUSD
  • USTEC
  • US30

Perché scegliere Tatsumaki Master Scalper?

  • Sessioni di trading ottimizzate
    Personalizza gli orari di trading per sfruttare al meglio le condizioni di mercato più favorevoli, assicurandoti di essere attivo nei momenti giusti.

  • Filtro spread intelligente
    Naviga con fiducia nei mercati volatili. Questo EA registra i dati degli spread ogni 15 secondi e li archivia nella tua cartella di dati (MQL5/Files) per un'analisi precisa e per adeguamenti strategici.

  • Filtro RSI per entrate più intelligenti
    Evita le inversioni di mercato evitando le operazioni quando l'RSI supera 80 o scende sotto 20, ottimizzando così il timing delle entrate.

  • Filtro media mobile
    Allinea le tue operazioni con le tendenze di mercato utilizzando un filtro di media mobile integrato per una maggiore precisione.

  • Filtro notizie
    Proteggi le tue operazioni durante eventi di notizie ad alto impatto con un filtro notizie intelligente che evita condizioni rischiose.

Backtest con fiducia

Assicurati di ottenere i risultati più precisi con dati di qualità al 100%. Per backtest più lunghi, consiglio di utilizzare un simbolo personalizzato. Personalmente, utilizzo Tickstory con i dati Ducascopy, che offrono precisione e affidabilità senza pari per testare e ottimizzare l'EA.

Funzionalità completamente personalizzabili

  • Aggiungi commenti personalizzati per ogni operazione.
  • Rinomina i file di spread per adattarli alle tue esigenze di analisi e reporting.

Il Tatsumaki Master Scalper EA è la tua soluzione completa per un trading rapido, efficiente e intelligente.

📺 Guarda l'EA in azione sul mio canale YouTube, dove mostro tutto il suo potenziale!


8168055B3mbyy
74
8168055B3mbyy 2025.04.06 05:54 
 

Can Tatsumaki work on Saturdays and Sundays, because I tried it on those days and it didn't work

Wilna Barnard
1447
Risposta dello sviluppatore Wilna Barnard 2025.04.06 16:23
The markets are closed on weekends
banchibanchi
300
banchibanchi 2025.02.14 18:35 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Wilna Barnard
1447
Risposta dello sviluppatore Wilna Barnard 2025.02.14 18:44
Thank you very much for purchasing my EA—I truly appreciate your support. I do not provide set files, as I believe that settings should be tailored to your individual risk tolerance and broker conditions. That is why thorough backtesting and forward testing on a demo account are essential before transitioning to live trading. This approach ensures that the EA aligns with your specific trading environment and strategy. The settings I used in the YouTube video can serve as a good starting point for your own testing and adjustments.
Rispondi alla recensione