Tatsumaki master scalper
- エキスパート
- Wilna Barnard
- バージョン: 1.12
- アクティベーション: 5
Tatsumaki Master Scalper EA
正確な取引の力を解き放つ Tatsumaki Master Scalper。この最先端のスキャルピングEAは、高度な戦略とインテリジェントなフィルターを組み合わせ、市場での究極の優位性を提供します。スピード、正確性、適応性を求めるトレーダー向けに設計された Tatsumaki Master Scalper は、スキャルピングの技術を習得するための最適なツールです。
これらのペアで自信を持って取引を！
- USDJPY
- EURUSD
- GOLD
- BTCUSD
- USTEC
- US30
Tatsumaki Master Scalper を選ぶ理由
-
取引セッションの最適化
市場条件が最も良い時間帯に取引できるように取引時間をカスタマイズ可能。
-
スプレッドフィルター
ボラティリティの高い市場を自信を持って操作。このEAは15秒ごとにスプレッドデータを記録し、データフォルダ（MQL5/Files）に保存します。正確な分析と戦略の調整に役立てられます。
-
RSIフィルターで賢いエントリー
RSIが80を超えるか20を下回るときの取引を回避することで、市場の反転を防ぎ、エントリータイミングを最適化します。
-
移動平均フィルター
市場のトレンドに合わせた取引を可能にする移動平均フィルターを搭載し、精度を向上。
-
ニュースフィルター
高影響のニュースイベント時に取引を保護するインテリジェントなニュースフィルターで、リスクのある状況を回避。
信頼できるバックテスト
100％のデータ品質で、最も正確な結果を保証します。長期間のバックテストにはカスタムシンボルの使用を推奨します。個人的には、Tickstory と Ducascopy データを使用しており、テストとEAの最適化で比類のない精度と信頼性を提供します。
完全にカスタマイズ可能な機能
- トレードコメントを自由に追加可能。
- 分析やレポートのニーズに合わせてスプレッドファイルの名前を変更可能。
Tatsumaki Master Scalper EA は、高速で効率的かつインテリジェントな取引のためのオールインワンソリューションです。
