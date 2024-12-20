Tatsumaki master scalper
- Эксперты
- Wilna Barnard
- Версия: 1.12
- Активации: 5
Tatsumaki Master Scalper EA
Освободите силу точной торговли с Tatsumaki Master Scalper. Этот передовой скальпирующий экспертный советник (EA) сочетает в себе продвинутые стратегии и интеллектуальные фильтры, предоставляя вам максимальное преимущество в торговле. Разработанный для трейдеров, которые ценят скорость, точность и адаптивность, Tatsumaki Master Scalper — это ваш путь к совершенству в скальпинге.
Торгуйте с уверенностью на этих парах:
- USDJPY
- EURUSD
- GOLD
- BTCUSD
- USTEC
- US30
Почему выбирают Tatsumaki Master Scalper?
-
Оптимизация торговых сессий
Настраивайте торговые часы, чтобы использовать наиболее благоприятные рыночные условия и быть активными в нужное время.
-
Интеллектуальный фильтр спреда
Уверенно работайте на волатильных рынках. Этот EA записывает данные о спреде каждые 15 секунд, сохраняя их в папке данных (MQL5/Files) для точного анализа и корректировки стратегий.
-
Фильтр RSI для более точных входов
Избегайте рыночных разворотов, исключая сделки, когда RSI превышает 80 или опускается ниже 20, оптимизируя время входа.
-
Фильтр скользящей средней
Согласовывайте свои сделки с рыночными трендами с помощью встроенного фильтра скользящей средней для повышения точности.
-
Фильтр новостей
Защищайте свои сделки во время новостей с высоким влиянием с помощью интеллектуального фильтра, который помогает избегать рисковых условий.
Тестирование с уверенностью
Обеспечьте максимальную точность тестов с помощью данных качества 100%. Для длительного тестирования я рекомендую использовать пользовательский символ. Лично я использую Tickstory с данными Ducascopy, что обеспечивает непревзойденную точность и надежность при тестировании и оптимизации EA.
Полностью настраиваемые функции
- Добавляйте персонализированные комментарии к сделкам.
- Переименовывайте файлы спреда для удобства анализа и отчетности.
Tatsumaki Master Scalper EA — это универсальное решение для быстрой, эффективной и интеллектуальной торговли.
📺 Посмотрите его в действии на моем YouTube-канале, где я демонстрирую весь потенциал этого EA.
Can Tatsumaki work on Saturdays and Sundays, because I tried it on those days and it didn't work