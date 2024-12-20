



Tatsumaki Master Scalper EA

Освободите силу точной торговли с Tatsumaki Master Scalper. Этот передовой скальпирующий экспертный советник (EA) сочетает в себе продвинутые стратегии и интеллектуальные фильтры, предоставляя вам максимальное преимущество в торговле. Разработанный для трейдеров, которые ценят скорость, точность и адаптивность, Tatsumaki Master Scalper — это ваш путь к совершенству в скальпинге.

Торгуйте с уверенностью на этих парах:

USDJPY

EURUSD

GOLD

BTCUSD

USTEC

US30

Почему выбирают Tatsumaki Master Scalper?

Оптимизация торговых сессий

Настраивайте торговые часы, чтобы использовать наиболее благоприятные рыночные условия и быть активными в нужное время.

Интеллектуальный фильтр спреда

Уверенно работайте на волатильных рынках. Этот EA записывает данные о спреде каждые 15 секунд, сохраняя их в папке данных (MQL5/Files) для точного анализа и корректировки стратегий.

Фильтр RSI для более точных входов

Избегайте рыночных разворотов, исключая сделки, когда RSI превышает 80 или опускается ниже 20, оптимизируя время входа.

Фильтр скользящей средней

Согласовывайте свои сделки с рыночными трендами с помощью встроенного фильтра скользящей средней для повышения точности.

Фильтр новостей

Защищайте свои сделки во время новостей с высоким влиянием с помощью интеллектуального фильтра, который помогает избегать рисковых условий.

Тестирование с уверенностью

Обеспечьте максимальную точность тестов с помощью данных качества 100%. Для длительного тестирования я рекомендую использовать пользовательский символ. Лично я использую Tickstory с данными Ducascopy, что обеспечивает непревзойденную точность и надежность при тестировании и оптимизации EA.

Полностью настраиваемые функции

Добавляйте персонализированные комментарии к сделкам.

Переименовывайте файлы спреда для удобства анализа и отчетности.

Tatsumaki Master Scalper EA — это универсальное решение для быстрой, эффективной и интеллектуальной торговли.

📺 Посмотрите его в действии на моем YouTube-канале, где я демонстрирую весь потенциал этого EA.