Tatsumaki Master Scalper EA

Nutze die Kraft des präzisen Handels mit dem Tatsumaki Master Scalper. Dieser hochmoderne Scalping-EA kombiniert fortschrittliche Strategien mit intelligenten Filtern, um dir einen entscheidenden Vorteil im Handel zu verschaffen. Entwickelt für Trader, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit verlangen, ist der Tatsumaki Master Scalper dein Schlüssel, die Kunst des Scalping zu meistern.

Handel mit Vertrauen auf diesen Paaren:

USDJPY

EURUSD

GOLD

BTCUSD

USTEC

US30

Warum den Tatsumaki Master Scalper wählen?

Optimierte Handelszeiten

Passe deine Handelszeiten an, um die besten Marktbedingungen zu nutzen und sicherzustellen, dass du zur richtigen Zeit aktiv bist.

Intelligenter Spread-Filter

Handle mit Zuversicht in volatilen Märkten. Dieser EA zeichnet Spread-Daten alle 15 Sekunden auf und speichert sie in deinem Datenordner (MQL5/Files) für präzise Analysen und strategische Anpassungen.

RSI-Filter für klügere Einstiege

Vermeide Marktumkehrungen, indem du Trades vermeidest, wenn der RSI über 80 oder unter 20 liegt, und optimiere so den Einstiegszeitpunkt.

Gleitender Durchschnitts-Filter

Richte deine Trades auf den Markttrend aus, indem du einen integrierten gleitenden Durchschnitts-Filter nutzt, um die Präzision zu erhöhen.

Nachrichten-Filter

Schütze deine Trades während wichtiger Nachrichtenereignisse mit einem intelligenten Nachrichten-Filter, der riskante Bedingungen vermeidet.

Backtests mit Vertrauen

Stelle sicher, dass du die genauesten Ergebnisse mit 100% hochwertigem Datenmaterial erhältst. Für längere Backtests empfehle ich die Verwendung eines benutzerdefinierten Symbols. Persönlich nutze ich Tickstory mit Ducascopy-Daten, die unvergleichliche Präzision und Zuverlässigkeit bei der Testung und Optimierung des EA bieten.

Vollständig anpassbare Funktionen

Füge personalisierte Handelskommentare hinzu.

Benenne Spread-Dateien um, um sie an deine Analyse- und Berichtanforderungen anzupassen.

Der Tatsumaki Master Scalper EA ist deine All-in-One-Lösung für schnellen, effizienten und intelligenten Handel.

📺 Sieh dir das EA in Aktion auf meinem YouTube-Kanal an, wo ich das volle Potenzial des EA demonstriere!