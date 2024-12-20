Tatsumaki master scalper

2

Tatsumaki Master Scalper EA

释放精准交易的力量，与 Tatsumaki Master Scalper 一起驰骋市场。这款先进的剥头皮EA结合了高级策略和智能过滤器，为您提供最终的交易优势。专为追求速度、精度和适应性的交易者设计，Tatsumaki Master Scalper 是您掌握剥头皮艺术的最佳工具。

信心满满地交易以下货币对：

  • USDJPY
  • EURUSD
  • GOLD
  • BTCUSD
  • USTEC
  • US30

为什么选择 Tatsumaki Master Scalper？

  • 优化交易时段
    自定义交易时间，以抓住最有利的市场条件，确保您在正确的时间进行交易。

  • 智能点差过滤器
    自信应对波动市场。此EA每15秒记录一次点差数据，并将其存储在数据文件夹 (MQL5/Files) 中，便于进行精确分析和策略调整。

  • RSI过滤器，助力更精准的入场
    避免在RSI超过80或低于20时交易，从而规避可能的市场反转，优化入场时机。

  • 移动平均线过滤器
    使用内置的移动平均线过滤器，与市场趋势保持一致，提升交易精准度。

  • 新闻过滤器
    在重要新闻事件期间，保护您的交易，避免风险条件。

信心满满地回测

通过100%质量数据，确保回测的准确性。对于长期回测，我推荐使用自定义符号。我个人依赖 TickstoryDucascopy 数据，在测试和优化EA时提供无与伦比的精确性和可靠性。

完全可定制的功能

  • 添加个性化的交易评论。
  • 重命名点差文件以满足您的分析和报告需求。

Tatsumaki Master Scalper EA 是快速、高效、智能交易的全方位解决方案。

📺 在我的 YouTube频道 上观看EA的实时操作，了解其全部潜力！

8168055B3mbyy
74
8168055B3mbyy 2025.04.06 05:54 
 

Can Tatsumaki work on Saturdays and Sundays, because I tried it on those days and it didn't work

Wilna Barnard
1802
来自开发人员的回复 Wilna Barnard 2025.04.06 16:23
The markets are closed on weekends
banchibanchi
300
banchibanchi 2025.02.14 18:35 
 

用户没有留下任何评级信息

Wilna Barnard
1802
来自开发人员的回复 Wilna Barnard 2025.02.14 18:44
Thank you very much for purchasing my EA—I truly appreciate your support. I do not provide set files, as I believe that settings should be tailored to your individual risk tolerance and broker conditions. That is why thorough backtesting and forward testing on a demo account are essential before transitioning to live trading. This approach ensures that the EA aligns with your specific trading environment and strategy. The settings I used in the YouTube video can serve as a good starting point for your own testing and adjustments.
