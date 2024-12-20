Tatsumaki Master Scalper EA

释放精准交易的力量，与 Tatsumaki Master Scalper 一起驰骋市场。这款先进的剥头皮EA结合了高级策略和智能过滤器，为您提供最终的交易优势。专为追求速度、精度和适应性的交易者设计，Tatsumaki Master Scalper 是您掌握剥头皮艺术的最佳工具。

信心满满地交易以下货币对：

USDJPY

EURUSD

GOLD

BTCUSD

USTEC

US30

为什么选择 Tatsumaki Master Scalper？

优化交易时段

自定义交易时间，以抓住最有利的市场条件，确保您在正确的时间进行交易。

智能点差过滤器

自信应对波动市场。此EA每15秒记录一次点差数据，并将其存储在数据文件夹 (MQL5/Files) 中，便于进行精确分析和策略调整。

RSI过滤器，助力更精准的入场

避免在RSI超过80或低于20时交易，从而规避可能的市场反转，优化入场时机。

移动平均线过滤器

使用内置的移动平均线过滤器，与市场趋势保持一致，提升交易精准度。

新闻过滤器

在重要新闻事件期间，保护您的交易，避免风险条件。

信心满满地回测

通过100%质量数据，确保回测的准确性。对于长期回测，我推荐使用自定义符号。我个人依赖 Tickstory 和 Ducascopy 数据，在测试和优化EA时提供无与伦比的精确性和可靠性。

完全可定制的功能

添加个性化的交易评论。

重命名点差文件以满足您的分析和报告需求。

Tatsumaki Master Scalper EA 是快速、高效、智能交易的全方位解决方案。

📺 在我的 YouTube频道 上观看EA的实时操作，了解其全部潜力！