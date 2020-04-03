ADX Multi Currency EA MT5
- Experts
- Biswarup Banerjee
- Versão: 22.0
- Atualizado: 28 dezembro 2025
- Ativações: 20
ADX Multi Currency EA MT5 implementa estratégias robustas baseadas no Índice Direcional Médio (ADX), extensivamente testadas em múltiplos pares de moedas e períodos de tempo. O robô oferece capacidades completas de negociação, incluindo recuperação em grade, opções de hedge e estratégias de martingale (configuráveis, mas desativadas por padrão). Ele possui métodos de entrada precisos (rompimentos, reversões, seguimento de tendência) e regras de saída flexíveis (baseadas em indicadores, tempo ou lucro), além de funcionalidades avançadas como proteção contra rebaixamento (drawdown), filtros de spread/deslizamento e indicadores eficientes, sem atraso, que consomem poucos recursos do sistema e executam as ordens com mínima latência.
O sistema inclui filtros de dia/horário para controle das sessões de negociação e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe as operações abertas, o patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos tornam a configuração simples. Toda a configuração conta com documentação detalhada.
Documentação detalhada: Guia Geral de Configurações | Configurações do Indicador | Backtests e Arquivos de Otimização
Você pode baixar a versão para MT4 aqui
Principais Características
-
Sistema de negociação baseado na estratégia do indicador Average Directional Index (ADX) com períodos totalmente personalizáveis
-
Negociação multi-moeda com todos os pares principais
-
Diversas opções de gerenciamento de risco: Stop Loss, Take Profit, trailing stop
-
Dimensionamento avançado de posição e proteção contra drawdown
-
Filtros de dia/horário para controle da sessão de operação
-
Painel de monitoramento em tempo real
-
Notificações pop-up, por e-mail e push
-
Compatível com VPS MQL5 para operação 24/7
Nota: Estratégias agressivas (martingale/grade) são opcionais e estão desativadas por padrão.
Recomendações Importantes
Este é um sistema profissional de negociação, não uma garantia de lucros. Flutuações normais do mercado devem ser esperadas:
-
Sempre teste primeiro em conta demo
-
Comece com risco baixo (0,5%–1% por operação)
-
Use apenas capital que esteja disposto a perder
Atualizações regulares e arquivos otimizados são lançados trimestralmente. Para as recomendações mais recentes, consulte o blog da MQL5 na seção de documentação.
Veja todos os meus produtos:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Entre em contato comigo para suporte:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Se quiser testar a versão gratuita por 7 dias, entre em contato comigo pelo perfil e terei prazer em fornecer.