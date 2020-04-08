Gann Candles

Este indicador Gann Candles incorpora uma série de estratégias de WD Gann num único indicador de negociação. Gann foi um comerciante lendário que viveu de 1878 a 1955. Começou como agricultor de algodão e começou a negociar aos 24 anos em 1902. As suas estratégias incluíam geometria, astronomia, astrologia, ciclos de tempos e matemática antiga. Embora Gann tenha escrito vários livros, nenhum deles contém todas as suas estratégias, pelo que são necessários anos de estudo para as aprender. Era também um estudioso devoto da Bíblia e das antigas culturas grega e egípcia, e era maçon de 33º grau do Rito Escocês.

Num esforço para simplificar o que acredito serem as melhores estratégias de Gann, reduzi-as a um indicador que simplesmente colore as suas barras de preços preexistentes quando essas estratégias estão sincronizadas ou fora de sincronia. Isto reduz bastante a possível confusão no gráfico. Além disso, reduzi o número de definições de entrada para apenas duas:

FastFilter e
Filtro Lento
Tanto o FastFilter como o SlowFilter devem ser definidos como 5 ou mais, conforme referido no separador Entradas ao anexar o indicador ao seu gráfico.

O Gann Candles funciona em gráficos regulares baseados no tempo (M5, M15, M20, etc.) e gráficos personalizados (Renko, barras de intervalo, etc.). O indicador não é repintado.

Ao utilizar as definições padrão, as velas azuis formam padrões de preços de alta, as velas cinzentas formam padrões de preços planos (lateralmente) e as velas brancas formam padrões de preços de baixa. A forma mais simples de negociar Velas Gann é comprar no fecho de uma vela azul e sair no fecho de uma vela cinzenta, e depois vender no fecho de uma vela branca e sair no fecho de uma vela cinzenta. As fotos de Gann Candles num gráfico (abaixo) falam mais ou menos por si.

AVISO LEGAL: Nada neste post pode ser interpretado como negociação ou aconselhamento de investimento. Todo e qualquer exemplo acima fornecido apenas ilustra as características técnicas e a utilização hipotética do indicador aqui publicado.
