Create

Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.

bool  Create(
   string               symbol,             // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES      period,             // Period
   int                  fast_ma_period,     // Fast EMA period
   int                  slow_ma_period,     // Slow EMA period
   ENUM_MA_METHOD       ma_method,          // Averaging method
   ENUM_APPLIED_VOLUME  applied             // Volume type to apply
   )

Parâmetros

symbol

[in]  Símbolo (ativo).

period

[in]  Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).

fast_ma_period

[in]  Período da EMA rápida.

slow_ma_period

[in]  Período da EMA lenta.

ma_method

[in]  Método de média (enumerador ENUM_MA_METHOD).

applied

[in]  Tipo de volume para aplicar (enumeração ENUM_APPLIED_VOLUME).

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.