CTrailingFixedPips

CTrailingFixedPips é uma classe que implementação o algoritmo Trailing Stop baseado em pontos fixos para mover a parada das perdas do capital.

Se a posição tem preço Stop Loss, ela verifica a distância Stop Loss mínimo permitido para o preço atual. Se o seu valor for inferior, esse nível Stop Loss sugere definir novo preço Stop Loss. No caso se a posição tem Take Profit, a classe sugere a definição de novo preço Take Profit.

Se o Expert Advisor tiver inicializado com a flag every_tick=false, ele irá realizar todas as operações (de negociação, mover paradas de perdas, etc) apenas na nova barra. Neste caso o nível Take Profit pode ser utilizado. Ele permitirá o fechamento da posição aberta no preço Trailing Stop antes da nova barra ser concluída.

Descrição

Declaração

class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing

#include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingFixedPips

Métodos de classe

Inicialização StopLevel Define o valor do nível de Stop Loss ProfitLevel Define o valor do nível de Take Profit virtual ValidationSettings Verifica as configurações Verifica Métodos de Trailing virtual CheckTrailingStopLong Verifica as condições de Trailing Stop da posição comprada virtual CheckTrailingStopShort Verifica as condições de Trailing Stop da posição vendida