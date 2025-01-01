CTrailingFixedPips
CTrailingFixedPips é uma classe que implementação o algoritmo Trailing Stop baseado em pontos fixos para mover a parada das perdas do capital.
Se a posição tem preço Stop Loss, ela verifica a distância Stop Loss mínimo permitido para o preço atual. Se o seu valor for inferior, esse nível Stop Loss sugere definir novo preço Stop Loss. No caso se a posição tem Take Profit, a classe sugere a definição de novo preço Take Profit.
Se o Expert Advisor tiver inicializado com a flag every_tick=false, ele irá realizar todas as operações (de negociação, mover paradas de perdas, etc) apenas na nova barra. Neste caso o nível Take Profit pode ser utilizado. Ele permitirá o fechamento da posição aberta no preço Trailing Stop antes da nova barra ser concluída.
Descrição
CTrailingFixedPips implementa o algoritmo Trailing Stop baseado em pontos fixos para mover a parada da perdas de capital.
Declaração
|
class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing
Título
|
#include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>
|
Hierarquia de herança
CTrailingFixedPips
Métodos de classe
|
Inicialização
|
|
Define o valor do nível de Stop Loss
|
Define o valor do nível de Take Profit
|
virtual ValidationSettings
|
Verifica as configurações
|
Verifica Métodos de Trailing
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
Verifica as condições de Trailing Stop da posição comprada
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
Verifica as condições de Trailing Stop da posição vendida
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Métodos herdados da classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators