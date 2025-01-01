DocumentaçãoSeções
Os sinais do oscilador Triple Exponential Average

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos do mercado do oscilador Triple Exponential Average. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal

Descrição das Condições

Para Comprar
  • Reversão - O oscilador se volta para cima (o oscilador cresce na barra analisada e decresce na anterior).

Triple Exponential Average Oscillator - Sinal para Comprar

 

  • Cruzando o nível de zero - A linha principal está acima do nivel zero no barra analisada e abaixo do nível zero na anterior.

Triple Exponential Average Oscillator - Sinal para Comprar

 

  • Divergência - o valor da primeira parte da linha do indicador no fundo (a) é menor do que um ponto posterior (b) em relação ao valor correspondente da mínima (Low) do preço da barra (A) que é maior do que o valor correspondente da mínima (Low) do preço da barra (B).

Triple Exponential Average Oscillator - Sinal para Comprar

Para Vender
  • Reversão - O oscilador se volta para baixo (o oscilador decresce na barra analisada e cresce na barra anterior).

Triple Exponential Average Oscillator - Sinal para Vender

 

  • Cruzando o nível de zero - A linha principal está abaixo do nível zero na barra analisada e acima do nível zero no anterior.

Triple Exponential Average Oscillator - Sinal para Vender

 

  • Divergência - o valor da primeira parte da linha do indicador no topo (a) é maior do que um ponto posterior (b) em relação ao valor correspondente da máxima (High) do preço da barra (A) que é menor do que o valor correspondente da máxima (High) do preço da barra (B).

Triple Exponential Average Oscillator - Sinal para Vender

Sem objeções para comprar

Valor do oscilador cresce na barra analisada.

Sem objeções para vender

Valor do oscilador decresce na barra analisada.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis:

Parâmetro

Descrição

Weight

Peso de sinal do módulo no intervalo de 0 a 1.

PeriodTriX

Período de cálculo do oscilador.

Applied

As séries de preços utilizadas para o cálculo do oscilador.