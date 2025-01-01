Os sinais do oscilador Triple Exponential Average

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos do mercado do oscilador Triple Exponential Average. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal Descrição das Condições Para Comprar Reversão - O oscilador se volta para cima (o oscilador cresce na barra analisada e decresce na anterior). Cruzando o nível de zero - A linha principal está acima do nivel zero no barra analisada e abaixo do nível zero na anterior. Divergência - o valor da primeira parte da linha do indicador no fundo (a) é menor do que um ponto posterior (b) em relação ao valor correspondente da mínima (Low) do preço da barra (A) que é maior do que o valor correspondente da mínima (Low) do preço da barra (B). Para Vender Reversão - O oscilador se volta para baixo (o oscilador decresce na barra analisada e cresce na barra anterior). Cruzando o nível de zero - A linha principal está abaixo do nível zero na barra analisada e acima do nível zero no anterior. Divergência - o valor da primeira parte da linha do indicador no topo (a) é maior do que um ponto posterior (b) em relação ao valor correspondente da máxima (High) do preço da barra (A) que é menor do que o valor correspondente da máxima (High) do preço da barra (B). Sem objeções para comprar Valor do oscilador cresce na barra analisada. Sem objeções para vender Valor do oscilador decresce na barra analisada.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis: