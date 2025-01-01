Os sinais do indicador Adaptive Moving Average

Este módulo é baseado nos modelos de mercado do indicador Adaptive Moving Average. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal Descrição das Condições Para Comprar O preço cruza a linha do indicador para baixo (o preço de abertura (Open) da barra analisada está acima do indicador e o preço de fechamento (Close) está abaixo da linha do indicador) e o indicador aumenta (sinal fraco). Cruzamento Moving Average. O preço cruza a linha do indicador para cima (o preço de abertura (Open) da barra analisada está abaixo do indicador e o preço de fechamento (Close) está acima da linha do indicador) e o indicador aumenta (sinal forte). A sombra inferior da barra cruzou a linha do indicador (os preços de abertura (Open) e fechamento (Close) da barra analisada está acima do indicador, e a mínima do preço (Low) está abaixo da linha do indicador) e o indicador aumenta (sinal fraco). Para Vender O preço cruza a linha do indicador para baixo (o preço de abertura (Open) da barra analisada está abaixo do indicador e o preço de fechamento (Close) está acima da linha do indicador) e o indicador diminui (sinal fraco). Cruzamento Moving Average. O preço cruza a linha do indicador para baixo (o preço de abertura (Open) da barra analisada está acima do indicador e o preço de fechamento (Close) está abaixo da linha do indicador) e o indicador diminui (sinal forte). A sombra superior da barra cruzou a linha do indicador (os preços de abertura (Open) e fechamento (Close) da barra analisada está abaixo do indicador, e a máxima do preço (High) está acima da linha do indicador) e o indicador diminui (sinal fraco). Sem objeções para comprar Os preços estão acima do indicador. Sem objeções para vender O preço está abaixo do indicador.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis: