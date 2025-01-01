DocumentaçãoSeções
CMoneyNone é uma classe que implementa um algoritmo de negociação com o lote mínimo permitido.

Descrição

A classe CMoneyNone implementa a negociação com o lote mínimo permitido.

Declaração

   class CMoneyNone: public CExpertMoney

Título

   #include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyNone

Métodos de classe

Inicialização

 

virtual ValidationSettings

Verifica as configurações

Métodos de Dinheiro e Gerenciamento de Riscos

 

virtual CheckOpenLong

Obtém o volume de negociação para posição comprada

virtual CheckOpenShort

Obtém o volume de negociação para posição vendida

