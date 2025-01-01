CMoneyNone

CMoneyNone é uma classe que implementa um algoritmo de negociação com o lote mínimo permitido.

Descrição

A classe CMoneyNone implementa a negociação com o lote mínimo permitido.

Declaração

class CMoneyNone: public CExpertMoney

Título

#include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneyNone

Métodos de classe

Inicialização virtual ValidationSettings Verifica as configurações Métodos de Dinheiro e Gerenciamento de Riscos virtual CheckOpenLong Obtém o volume de negociação para posição comprada virtual CheckOpenShort Obtém o volume de negociação para posição vendida