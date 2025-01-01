DocumentaçãoSeções
Signals of the Indicator Double Exponential Moving Average 

Os sinais do indicador Double Exponential Moving Average

Este módulo é baseado nos modelos de mercado do indicador Double Exponential Moving Average. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal

Descrição das Condições

Para Comprar
  • O preço cruza a linha do indicador para baixo (o preço de abertura (Open) da barra analisada está acima do indicador e o preço de fechamento (Close) está abaixo da linha do indicador) e o indicador aumenta (sinal fraco).

Dupla Média Móvel Exponencial - Sinal para Comprar

 

  • Cruzamento Moving Average. O preço cruza a linha do indicador para cima (o preço de abertura (Open) da barra analisada está abaixo do indicador e o preço de fechamento (Close) está acima da linha do indicador) e o indicador aumenta (sinal forte).

Dupla Média Móvel Exponencial - Sinal para Comprar

 

  • A sombra inferior da barra cruzou a linha do indicador (os preços de abertura (Open) e fechamento (Close) da barra analisada está acima do indicador, e a mínima do preço (Low) está abaixo da linha do indicador) e o indicador aumenta (sinal fraco).

Dupla Média Móvel Exponencial - Sinal para Comprar

Para Vender
  • O preço cruza a linha do indicador para baixo (o preço de abertura (Open) da barra analisada está abaixo do indicador e o preço de fechamento (Close) está acima da linha do indicador) e o indicador diminui (sinal fraco).

Duplo Média Móvel Exponencial - Vender Signal

  • Cruzamento Moving Average. O preço cruza a linha do indicador para baixo (o preço de abertura (Open) da barra analisada está acima do indicador e o preço de fechamento (Close) está abaixo da linha do indicador) e o indicador diminui (sinal forte).

Duplo Média Móvel Exponencial - Vender Signal

 

  • A sombra superior da barra cruzou a linha do indicador (os preços de abertura (Open) e fechamento (Close) da barra analisada está abaixo do indicador, e a máxima do preço (High) está acima da linha do indicador) e o indicador diminui (sinal fraco).

Duplo Média Móvel Exponencial - Vender Signal

Sem objeções para comprar

O preço está acima do indicador.

Sem objeções para vender

O preço está abaixo do indicador.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis:

Parâmetro

Descrição

Weight

Peso de sinal do módulo no intervalo de 0 a 1.

PeriodMA

Período de cálculo da média do indicador.

Shift

Deslocamento do indicador ao longo do eixo do tempo (em barras).

Method

Método de média.

Applied

As séries de preços utilizadas para o cálculo do indicador.

 