Os sinais do indicador Awesome Oscillator

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos de mercado do indicador Awesome Oscillator. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal Descrição das Condições Para Comprar Saucer – Valor do indicador nas barra analisada aumenta e diminui nas barras anteriores; todos os valores estão acima de 0. (obs: Saucer seria a formação de um fundo tipo pires (prato/disco) nas extremidades das barras do indicador) Cruzando a linha zero – Valor do indicador é superior a 0 (zero) na barra analisada e menor do que 0 (zero) na barra anterior. Divergência – o valor do fundo da primeira barra (a) analisada do indicador é menor do que o fundo da barra posterior (b) e o valor correspondente a mínima (Low) do preço da barra (A) é maior do que o valor correspondente a mínima (Low) do preço da barra (B). Além disso, as barras do indicador não devem estar acima do nivel zero. Para Vender Saucer – Valor do indicador nas barra analisada diminui e aumenta nas barras anteriores; todos os valores estão abaixo de 0. (obs: Saucer seria a formação de um fundo tipo pires (prato/disco) nas extremidades das barras do indicador) Cruzando a linha zero - Valor do indicador é inferior a 0 (zero) na barra analisada e maior do que 0 (zero) na barra anterior. Divergência - o valor do topo da primeira barra (a) analisada do indicador é maior do que o topo da barra posterior (b) e o valor correspondente a máxima (High) do preço da barra (A) é menor do que o valor correspondente a máxima (High) do preço da barra (B). Além disso, as barras do indicador não devem estar abaixo do nível zero. Sem objeções para comprar O valor do indicador cresce nas barras analisadas. Sem objeções para vender O valor do indicador decresce nas barras analisadas.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis: