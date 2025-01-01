Classes de Gerenciamento de Dinheiro
Esta seção contém detalhes técnicos para trabalhar com classes de dinheiro, gerenciamento de risco e descrição dos componentes importantes da biblioteca padrão MQL5.
O uso destas classes vai economizar tempo ao criar (e testar) estratégias de negociação.
A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de classes de dinheiro e de gestão de riscos) é alocada no diretório do terminal, na pasta Include\Expert\Money\.
|
Classe
|
Descrição
|
Esta classe implementa o algoritmo de gerenciamento de dinheiro, baseado em negociação com tamanho predefinido de lote fixo.
|
Esta classe implementa o algoritmo de gerenciamento de dinheiro, baseado em negociação com margem fixa predefinida.
|
Esta classe implementa o algoritmo de gerenciamento de dinheiro, baseado em negociação com risco predefinido.
|
Esta classe implementa o algoritmo de gerenciamento de dinheiro, baseado em negociação com o tamanho do lote mínimo permitido.
|
Esta classe implementa o algoritmo de gerenciamento de dinheiro, baseado em negociação com o tamanho do lote variável, dependendo dos resultados das ofertas anteriores.