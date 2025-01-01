DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 

CMoneySizeOptimized

CMoneySizeOptimized é uma classe com a implementação do algoritmo de gerenciamento de dinheiro, baseado em negociação com tamanho de lote variável, em função dos resultados das ofertas anteriores.

Descrição

CMoneySizeOptimized implementa o algoritmo de gerenciamento de dinheiro, baseado em negociação com tamanho de lote variável, em função dos resultados das ofertas anteriores

Declaração

   class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

Título

   #include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneySizeOptimized

Métodos de classe

Inicialização

 

DecreaseFactor

Define o valor do fator de decréscimo

virtual ValidationSettings

Verifica as configurações

Métodos de Dinheiro e Gerenciamento de Riscos

 

virtual CheckOpenLong

Obtém o volume de negociação para posição comprada

virtual CheckOpenShort

Obtém o volume de negociação para posição vendida

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Métodos herdados da classe CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 