CMoneySizeOptimized

CMoneySizeOptimized é uma classe com a implementação do algoritmo de gerenciamento de dinheiro, baseado em negociação com tamanho de lote variável, em função dos resultados das ofertas anteriores.

Descrição

Declaração

class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

Título

#include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneySizeOptimized

Métodos de classe

Inicialização DecreaseFactor Define o valor do fator de decréscimo virtual ValidationSettings Verifica as configurações Métodos de Dinheiro e Gerenciamento de Riscos virtual CheckOpenLong Obtém o volume de negociação para posição comprada virtual CheckOpenShort Obtém o volume de negociação para posição vendida