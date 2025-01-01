CTrailingMA

CTrailingMA é uma classe que implementa um algoritmo trailing stop, com base nos valores do indicador da média móvel.

Descrição

CTrailingMA classe implementa um algoritmo trailing stop, com base nos valores do indicador da média móvel da barra anterior (barra completa).

Declaração

class CTrailingMA: public CExpertTrailing

Título

#include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingMA

Métodos de classe

Inicialização Period Define período da média móvel Shift Define o deslocamento da média móvel Method Define método de suavização da média móvel Applied Define o preço para aplicar na média móvel virtual InitIndicators Inicializa indicadores e séries temporais virtual ValidationSettings Verifica as configurações Verifica Métodos de Trailing virtual CheckTrailingStopLong Verifica as condições de Trailing Stop da posição comprada virtual CheckTrailingStopShort Verifica as condições de Trailing Stop da posição vendida