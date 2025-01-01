DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses de Trailing StopCTrailingMA 

CTrailingMA

CTrailingMA é uma classe que implementa um algoritmo trailing stop, com base nos valores do indicador da média móvel.

Descrição

CTrailingMA classe implementa um algoritmo trailing stop, com base nos valores do indicador da média móvel da barra anterior (barra completa).

Declaração

class CTrailingMA: public CExpertTrailing

Título

   #include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingMA

Métodos de classe

Inicialização

 

Period

Define período da média móvel

Shift

Define o deslocamento da média móvel

Method

Define método de suavização da média móvel

Applied

Define o preço para aplicar na média móvel

virtual InitIndicators

Inicializa indicadores e séries temporais

virtual ValidationSettings

Verifica as configurações

Verifica Métodos de Trailing

 

virtual CheckTrailingStopLong

Verifica as condições de Trailing Stop da posição comprada

virtual CheckTrailingStopShort

Verifica as condições de Trailing Stop da posição vendida

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries