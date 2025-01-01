CTrailingMA
CTrailingMA é uma classe que implementa um algoritmo trailing stop, com base nos valores do indicador da média móvel.
Descrição
CTrailingMA classe implementa um algoritmo trailing stop, com base nos valores do indicador da média móvel da barra anterior (barra completa).
Declaração
class CTrailingMA: public CExpertTrailing
Título
#include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>
Hierarquia de herança
CTrailingMA
Métodos de classe
Inicialização
Define período da média móvel
Define o deslocamento da média móvel
Define método de suavização da média móvel
Define o preço para aplicar na média móvel
virtual InitIndicators
Inicializa indicadores e séries temporais
virtual ValidationSettings
|
Verifica as configurações
Verifica Métodos de Trailing
virtual CheckTrailingStopLong
|
Verifica as condições de Trailing Stop da posição comprada
virtual CheckTrailingStopShort
|
Verifica as condições de Trailing Stop da posição vendida
Métodos herdados da classe CObject
Métodos herdados da classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries