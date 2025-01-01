CTrailingNone

CTrailingNone é uma classe que se deve ter cuidado. Essa classe deve ser usada na inicialização do objeto Trailing se sua estratégia não usa Trailing Stop.

Descrição

A classe CTrailingNone não implementa qualquer algoritmo de Trailing Stop. Os métodos de verificação das condições de Trailing Stop sempre retornam falso.

Declaração

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

Título

#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingNone

Métodos de classe

Verifica Métodos de Trailing virtual CheckTrailingStopLong Um método tipo mordaça para verificar as condições do Trailing Stop da posição comprada virtual CheckTrailingStopShort Um método tipo mordaça para verificar as condições do Trailing Stop da posição vendida