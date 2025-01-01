DocumentaçãoSeções
CTrailingNone

CTrailingNone é uma classe que se deve ter cuidado. Essa classe deve ser usada na inicialização do objeto Trailing se sua estratégia não usa Trailing Stop.

Descrição

A classe CTrailingNone não implementa qualquer algoritmo de Trailing Stop. Os métodos de verificação das condições de Trailing Stop sempre retornam falso.

Declaração

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

Título

   #include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingNone

Métodos de classe

Verifica Métodos de Trailing

 

virtual CheckTrailingStopLong

Um método tipo mordaça para verificar as condições do Trailing Stop da posição comprada

virtual CheckTrailingStopShort

Um método tipo mordaça para verificar as condições do Trailing Stop da posição vendida

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Métodos herdados da classe CExpertTrailing

CheckTrailingStopLong, CheckTrailingStopShort