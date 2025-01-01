CTrailingNone
CTrailingNone é uma classe que se deve ter cuidado. Essa classe deve ser usada na inicialização do objeto Trailing se sua estratégia não usa Trailing Stop.
Descrição
A classe CTrailingNone não implementa qualquer algoritmo de Trailing Stop. Os métodos de verificação das condições de Trailing Stop sempre retornam falso.
Declaração
|
class CTrailingNone: public CExpertTrailing
Título
|
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
|
Hierarquia de herança
CTrailingNone
Métodos de classe
|
Verifica Métodos de Trailing
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
Um método tipo mordaça para verificar as condições do Trailing Stop da posição comprada
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
Um método tipo mordaça para verificar as condições do Trailing Stop da posição vendida
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Métodos herdados da classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Métodos herdados da classe CExpertTrailing