CMoneyFixedRisk

CMoneyFixedRisk é uma classe com a implementação do algoritmo de gerenciamento de dinheiro com risco fixo predefinido.

Descrição

A classe CMoneyFixedRisk implementa o algoritmo de gerenciamento de dinheiro com risco fixo predefinido.

Declaração

class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney

Título

#include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneyFixedRisk

Métodos de classe

Métodos de Dinheiro e Gerenciamento de Riscos virtual CheckOpenLong Obtém o volume de negociação para posição comprada virtual CheckOpenShort Obtém o volume de negociação para posição vendida