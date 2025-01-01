DocumentaçãoSeções
CMoneyFixedRisk é uma classe com a implementação do algoritmo de gerenciamento de dinheiro com risco fixo predefinido.

Descrição

A classe CMoneyFixedRisk implementa o algoritmo de gerenciamento de dinheiro com risco fixo predefinido.

Declaração

   class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney

Título

   #include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedRisk

Métodos de classe

Métodos de Dinheiro e Gerenciamento de Riscos

 

virtual CheckOpenLong

Obtém o volume de negociação para posição comprada

virtual CheckOpenShort

Obtém o volume de negociação para posição vendida

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Métodos herdados da classe CExpertMoney

Percent, ValidationSettings, CheckReverse

 