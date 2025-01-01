DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasMódulos de Sinais de NegociaçãoSignals of the Oscillator Bears Power 

Os sinais do Oscillator Bears Power

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos de mercado do oscilador Bears Power. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal

Descrição das Condições

Para Comprar
  • Reversão - três barras do oscilador tem uma formação fractal tipo cunha e a barra analisada tem valor menor do que 0.

Bears Power - Comprar Sinal

 

  • Divergência - o valor do fundo da primeira barra (a) analisada do indicador é menor do que o fundo da barra posterior (b) e o valor correspondente a mínima (Low) do preço da barra (A) é maior do que o valor correspondente a mínima (Low) do preço da barra (B). Além disso, as barras do indicador não devem estar acima do nivel zero.

Bears Power - Comprar Sinal

Para Vender

Não há sinais para venda.

Sem objeções para comprar

Valor do oscilador é menor do que 0.

Sem objeções para vender

Nenhum sinal.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis:

Parâmetro

Descrição

Weight

Peso de sinal do módulo no intervalo de 0 a 1.

PeriodBears

Período de cálculo do oscilador.