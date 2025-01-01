Os sinais do Oscillator Bears Power

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos de mercado do oscilador Bears Power. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal Descrição das Condições Para Comprar Reversão - três barras do oscilador tem uma formação fractal tipo cunha e a barra analisada tem valor menor do que 0. Divergência - o valor do fundo da primeira barra (a) analisada do indicador é menor do que o fundo da barra posterior (b) e o valor correspondente a mínima (Low) do preço da barra (A) é maior do que o valor correspondente a mínima (Low) do preço da barra (B). Além disso, as barras do indicador não devem estar acima do nivel zero. Para Vender Não há sinais para venda. Sem objeções para comprar Valor do oscilador é menor do que 0. Sem objeções para vender Nenhum sinal.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis: