CMoneyFixedLot é a classe do algoritmo de gerenciamento de dinheiro, baseado em negociação com tamanho predefinido do lote fixo.

Descrição

CMoneyFixedLot implementa o algoritmo de gerenciamento de dinheiro, com base em negociação com tamanho predefinido do lote fixo.

Declaração

   class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney

Título

   #include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedLot

Métodos de classe

Inicialização

 

Lots

Define o volume de negociação

virtual ValidationSettings

Verifica as configurações

Métodos de Dinheiro e Gerenciamento de Riscos

 

virtual CheckOpenLong

Obtém o volume de negociação para posição comprada

virtual CheckOpenShort

Obtém o volume de negociação para posição vendida

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Métodos herdados da classe CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 