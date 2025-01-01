CMoneyFixedLot

CMoneyFixedLot é a classe do algoritmo de gerenciamento de dinheiro, baseado em negociação com tamanho predefinido do lote fixo.

Descrição

Declaração

class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney

Título

#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneyFixedLot

Métodos de classe

Inicialização Lots Define o volume de negociação virtual ValidationSettings Verifica as configurações Métodos de Dinheiro e Gerenciamento de Riscos virtual CheckOpenLong Obtém o volume de negociação para posição comprada virtual CheckOpenShort Obtém o volume de negociação para posição vendida