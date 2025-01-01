CMoneyFixedLot
CMoneyFixedLot é a classe do algoritmo de gerenciamento de dinheiro, baseado em negociação com tamanho predefinido do lote fixo.
Descrição
CMoneyFixedLot implementa o algoritmo de gerenciamento de dinheiro, com base em negociação com tamanho predefinido do lote fixo.
Declaração
class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney
Título
#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>
Hierarquia de herança
CMoneyFixedLot
Métodos de classe
Inicialização
Define o volume de negociação
virtual ValidationSettings
Verifica as configurações
Métodos de Dinheiro e Gerenciamento de Riscos
virtual CheckOpenLong
Obtém o volume de negociação para posição comprada
virtual CheckOpenShort
Obtém o volume de negociação para posição vendida
Métodos herdados da classe CObject
Métodos herdados da classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Métodos herdados da classe CExpertMoney