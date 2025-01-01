DocumentaçãoSeções
Classes de Trailing Stop

Esta seção contém detalhes técnicos do trabalho com as classes de Trailing Stop (deslocamento do nivel de parada para proteger o capital) e descrição dos componentes importantes da biblioteca padrão MQL5.

O uso destas classes vai economizar tempo ao criar (e testar) estratégias de negociação.

A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de estratégias de negociação) é alocada no diretório do terminal, na pasta  Include\Expert\Trailing.

Classe

Descrição

CTrailingFixedPips

Essa classe implementa o algoritmo do Trailing Stop com base em pontos fixos

CTrailingMA

Essa classe implementa o algoritmo do Trailing Stop com base nos valores do indicador Moving Average

CTrailingNone

Uma classe stub, não usa qualquer algoritmo de Trailing Stop

CTrailingPSAR

Essa classe implementa o algoritmo do Trailing Stop com base nos valores do indicador Parabolic SAR