Classes de Trailing Stop
Esta seção contém detalhes técnicos do trabalho com as classes de Trailing Stop (deslocamento do nivel de parada para proteger o capital) e descrição dos componentes importantes da biblioteca padrão MQL5.
O uso destas classes vai economizar tempo ao criar (e testar) estratégias de negociação.
A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de estratégias de negociação) é alocada no diretório do terminal, na pasta Include\Expert\Trailing.
|
Classe
|
Descrição
|
Essa classe implementa o algoritmo do Trailing Stop com base em pontos fixos
|
Essa classe implementa o algoritmo do Trailing Stop com base nos valores do indicador Moving Average
|
Uma classe stub, não usa qualquer algoritmo de Trailing Stop
|
Essa classe implementa o algoritmo do Trailing Stop com base nos valores do indicador Parabolic SAR