Os sinais do indicador Accelerator Oscillator

Este módulo é baseado nos modelos de mercado do indicador Accelerator oscilador. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal Descrição das Condições Para Comprar O valor do indicador está acima de 0, se elevando nas barras analisadas e anteriores. O valor do indicador está abaixo de 0, se elevando nas barras analisadas e anteriores. Para Vender O valor do indicador é abaixo de 0, caindo nas barras analisadas e anteriores. O valor do indicador é acima de 0, caindo nas barras analisadas e anteriores Sem objeções para comprar O valor do indicador cresce nas barras analisadas. Sem objeções para vender O valor do indicador decresce nas barras analisadas.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis: