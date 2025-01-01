- Signals of the Indicator Accelerator Oscillator
- Signals of the Indicator Adaptive Moving Average
- Signals of the Indicator Awesome Oscillator
- Signals of the Oscillator Bears Power
- Signals of the Oscillator Bulls Power
- Signals of the Oscillator Commodity Channel Index
- Signals of the Oscillator DeMarker
- Signals of the Indicator Double Exponential Moving Average
- Signals of the Indicator Envelopes
- Signals of the Indicator Fractal Adaptive Moving Average
- Signals of the Intraday Time Filter
- Signals of the Oscillator MACD
- Signals of the Indicator Moving Average
- Signals of the Indicator Parabolic SAR
- Signals of the Oscillator Relative Strength Index
- Signals of the Oscillator Relative Vigor Index
- Signals of the Oscillator Stochastic
- Signals of the Oscillator Triple Exponential Average
- Signals of the Indicator Triple Exponential Moving Average
- Signals of the Oscillator Williams Percent Range
Os sinais do indicador Accelerator Oscillator
Este módulo é baseado nos modelos de mercado do indicador Accelerator oscilador. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.
Condições da Geração dos Sinais
Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.
|
Tipo de Sinal
|
Descrição das Condições
|
Para Comprar
|
|
Para Vender
|
|
Sem objeções para comprar
|
O valor do indicador cresce nas barras analisadas.
|
Sem objeções para vender
|
O valor do indicador decresce nas barras analisadas.
Observação
Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).
Parâmetros Ajustáveis
Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis:
|
Parâmetro
|
Descrição
|
Weight
|
Peso de sinal do módulo no intervalo de 0 a 1.