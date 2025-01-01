DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasMódulos de Sinais de NegociaçãoSignals of the Indicator Accelerator Oscillator 

Os sinais do indicador Accelerator Oscillator

Este módulo é baseado nos modelos de mercado do indicador Accelerator oscilador. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal

Descrição das Condições

Para Comprar
  • O valor do indicador está acima de 0, se elevando nas barras analisadas e anteriores.

Accelerator Oscillator - Sinal para Comprar

 

  • O valor do indicador está abaixo de 0, se elevando nas barras analisadas e anteriores.

Accelerator Oscillator

Para Vender
  • O valor do indicador é abaixo de 0, caindo nas barras analisadas e anteriores.

Accelerator Oscillator - Sinal para vender

 

  • O valor do indicador é acima de 0, caindo nas barras analisadas e anteriores

Accelerator Oscillator - Sinal para vender

Sem objeções para comprar

O valor do indicador cresce nas barras analisadas.

Sem objeções para vender

O valor do indicador decresce nas barras analisadas.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis:

Parâmetro

Descrição

Weight

Peso de sinal do módulo no intervalo de 0 a 1.