Os sinais do indicador Parabolic SAR

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos de mercado do indicador Parabólico SAR. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal Descrição das Condições Para Comprar Reversão – O indicador está abaixo do preço na barra analisada e acima do preço na anterior. Para Vender Reversão – O indicador está acima do preço na barra analisada e abaixo do preço na anterior. Sem objeções para comprar Os preços estão acima do indicador. Sem objeções para vender O preço está abaixo do indicador.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis: