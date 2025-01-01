Módulos de Sinais de Negociação

O terminal do cliente MT5 inclui um conjunto de módulos já prontos de sinais de negociação para o "Assistente MQL5". Ao criar um Expert Advisor no Assistente MQL5, você pode usar qualquer combinação de módulos de sinais de negociação (até 64). A decisão final sobre uma operação é feita com base na análise complexa dos sinais obtidos a partir de todos os módulos incluídos. Temos a descrição detalhada dos mecanismos das tomadas de decisões abaixo:

O terminal inclui os seguintes módulos de sinais:

Os Mecanismo das Tomadas de Decisões de Negociação com Base nos Módulos de Sinal #

Os mecanismos das tomadas de decisões de negociação podem ser representados como a seguinte lista de princípios básicos:

Cada um dos módulos de sinais tem o seu conjunto de módulos de mercado (certa combinação de preços e valores de um indicador).

Cada modelo de mercado tem uma força determinada que pode variar de acordo com o intervalo de 1 a 100. Quanto maior é a força determinada, mais forte é o modelo.

Cada um dos modelos gera uma previsão da direção do movimento dos preços.

A previsão de um módulo é o resultado da pesquisa para os modelos incorporados, é transmitido como um número no intervalo de -100 a 100. O sinal determina a direção do movimento previsto (sinal negativo significa que o preço vai cair, sinal positivo significa que o preço vai subir). O valor absoluto corresponde à força do melhor modelo encontrado.

A previsão de cada módulo é enviado para uma "decisão" final com um coeficiente de peso de 0-1 especificado em suas configurações ("Weight").

O resultado da decisão é um número no intervalo de -100 a 100, onde o sinal determina o sentido do movimento previsto, o valor absoluto caracteriza a força do sinal. É calculado como uma média aritmética das previsões ponderadas de todos os módulos de sinais.

Cada Expert Advisor gerado tem duas configurações ajustáveis - níveis de limite de abertura e fechamento de uma posição (ThresholdOpen e ThresholdClose), que pode ser igual a um valor na faixa de 0 a 100. Se a intensidade de sinal final excede um nível limiar, uma operação de negociação que corresponde ao sinal será realizada.

Exemplos

Considere um Expert Advisor com os seguintes limiares: ThresholdOpen=20 e ThresholdClose=90. Dois módulos de sinais participam na tomada de decisões sobre as operações de negociação: o módulo MA com o peso de 0,4 e o módulo Stochastic com peso 0,8. Vamos analisar as duas variantes dos sinais obtidos:

Variante 1.

O preço cruzou para cima a MA em ascenção. Este caso corresponde a um dos modelos de mercado implementados no Módulo MA. Este modelo implica um aumento de preço. O seu significado é igual a 100. Ao mesmo tempo, o oscilador Stochastic está voltado para baixo e forma uma divergência com o preço. Este caso corresponde a um dos modelos implementados no Módulo Stochastic. Este modelo implica uma queda de preço. O peso deste modelo é 80.

Vamos calcular o resultado de "decisão" final. A taxa obtida a partir do módulo de MA é calculada como 0,4 * 100 = 40. O valor do módulo Stochastic é calculado como 0,8 * (-80) = -64. O valor final é calculado como a média aritmética das duas taxas: (40-64) / 2 = -12. O resultado da decisão é o sinal para a venda com força relativa igual a 12. O nível do limiar "ThresholdOpen" que é igual a 20 não é atingido. Deste modo a operação de negociação não será executada.

Variante 2.

O preço cruzou para baixo a MA em ascenção. Este caso corresponde a um dos modelos implementados no Módulo MA. Este Modelo implica um aumento de preço. O seu significado é igual a 10. Ao mesmo tempo, o oscilador Stochastic está voltado para baixo e forma uma divergência com o preço. Este caso corresponde a um dos modelos implementados no Módulo Stochastic. Este modelo implica uma queda de preço. O peso deste modelo é 80.

Vamos calcular o resultado de "decisão" final. A taxa obtidas a partir do módulo de MA é calculada como 0,4 * 10 = 4. O valor do módulo Stochastic é calculado como 0,8 * (-80) = -64. O valor final é calculado como uma média aritmética das duas taxas: (4-64) / 2 = -30. O resultado da decisão é o sinal para venda com força relativa igual a 30. O nível do limiar "ThresholdOpen" que é igual a 20 foi atingido. Assim, o resultado é um sinal para a abertura de uma posição vendida.

a) Divergência do preço e o oscilador Stochastic (variantes 1 e 2).

b) O preço cruzou para cima a MA em ascenção (variante 1).

c) O preço cruzou para baixo a MA em ascenção(variantes 2).