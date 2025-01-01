DocumentaçãoSeções
Os sinais do oscilador Relative Strength Index

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos de mercado do oscilador Relative Strength Index. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal

Descrição das Condições

Para Comprar
  • Reversão atrás do nível sobrevendido - O oscilador se volta para cima e seu valor na barra analisada está atrás do nível sobrevendido (valor padrão é 30).

Relative Strength Index - Sinal para Comprar

 

  • Falha do Swing - o oscilador cresce mais alto do que o pico anterior na barra analisada.

Relative Strength Index - Sinal para Comprar

 

  • Divergência - o valor da primeira parte da linha do indicador no fundo (a) é menor do que um ponto posterior (b) em relação ao valor correspondente da mínima (Low) do preço da barra (A) que é maior do que o valor correspondente da mínima (Low) do preço da barra (B).

Relative Strength Index - Sinal para Comprar

 

  • Divergência Dupla - a linha do oscilador forma três consequentes fundos (a/b/c), onde o valor de a < b < c; correspondendo a três mínimas (Low) de preço das barras formadas (A/B/C), onde o valor da mínima do preço A > B > C.

Relative Strength Index - Sinal para Comprar

 

  • Cabeça/Ombros – O oscilador forma três consequentes fundos, onde o central é um valor menor do que os outros.

Relative Strength Index - Sinal para Comprar

Para Vender
  • >Reversão atrás do nível sobrevendido - O oscilador se volta para baixo e seu valor na barra analisada está por trás do nível de sobrecomprado (valor padrão é 70).

Relative Strength Index - Sinal para Vender

 

  • Falha do swing - o oscilador decresce mais baixo do que o fundo anterior na barra analisada.

Relative Strength Index - Sinal para Vender

 

  • Divergência - o valor da primeira parte da linha do indicador no topo (a) é maior do que um ponto posterior (b) em relação ao valor correspondente da máxima (High) do preço da barra (A) que é menor do que o valor correspondente da máxima (High) do preço da barra (B).

Relative Strength Index - Sinal para Vender

 

  • Divergência Dupla - a linha do oscilador forma três consequentes topos (a/b/c), onde o valor de a > b > c; correspondendo a três máximas (High) de preço das barras formadas (A/B/C), onde o valor da máxima do preço A < B < C.

Relative Strength Index - Sinal para Vender

 

  • Cabeça/Ombros – O oscilador forma três consequentes topos, onde o central é um valor maior do que os outros.

Relative Strength Index - Sinal para Vender

Sem objeções para comprar

Valor do oscilador cresce na barra analisada.

Sem objeções para vender

Valor do oscilador decresce na barra analisada.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis:

Parâmetro

Descrição

Weight

Peso de sinal do módulo no intervalo de 0 a 1.

PeriodRSI

Período de cálculo do oscilador.

Applied

As séries de preços utilizadas para o cálculo do oscilador.