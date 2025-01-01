Os sinais do Oscillator Bulls Power

Este módulo de sinais baseia-se nos modelos de mercado do oscilador Bulls Power. O mecanismo de tomada de decisões das negociações é baseado em sinais obtidos a partir dos módulos descritos em seção separada.

Condições da Geração dos Sinais

Abaixo temos a descrição das condições do módulo para o sinal a um Expert Advisor.

Tipo de Sinal Descrição das Condições Para Comprar Não há sinais de compra. Para Vender Reversão - três barras do oscilador tem uma formação fractal tipo cunha e a barra analisada tem valor maior do que 0. Divergência - o valor do topo da primeira barra (a) analisada do indicador é maior do que o topo da barra posterior (b) e o valor correspondente a máxima (High) do preço da barra (A) é menor do que o valor correspondente a máxima (High) do preço da barra (B). Além disso, as barras do indicador não devem estar abaixo do nível zero. Além disso, o oscilador não deve descer abaixo do nível zero. Sem objeções para comprar Nenhum sinal. Sem objeções para vender Valor do oscilador é maior do que 0.

Observação

Dependendo do modo de operação de um Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), a barra analisada é a barra atual (com índice 0), ou a última barra formada (com índice 1).

Parâmetros Ajustáveis

Este módulo tem os seguintes parâmetros ajustáveis: