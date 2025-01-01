CTrailingPSAR

CTrailingPSAR é uma classe que implementa de algoritmo Trailing Stop baseado nos valores do indicador Parabolic SAR.

Descrição

CTrailingPSAR classe implementa de algoritmo Trailing Stop baseado nos valores do indicador Parabolic SAR da barra anterior (barra completa).

Declaração

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

Título

#include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingPSAR

Métodos de classe

Inicialização Step Define o valor "step" do indicador Parabolic SAR Maximum Define o valor "maximum" do indicador Parabolic SAR virtual InitIndicators Inicializa indicadores e séries temporais Verifica Métodos de Trailing virtual CheckTrailingStopLong Verifica as condições de Trailing Stop da posição comprada virtual CheckTrailingStopShort Verifica as condições de Trailing Stop da posição vendida