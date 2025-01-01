CTrailingPSAR
CTrailingPSAR é uma classe que implementa de algoritmo Trailing Stop baseado nos valores do indicador Parabolic SAR.
Descrição
CTrailingPSAR classe implementa de algoritmo Trailing Stop baseado nos valores do indicador Parabolic SAR da barra anterior (barra completa).
Declaração
|
class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing
Título
|
#include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>
|
Hierarquia de herança
CTrailingPSAR
Métodos de classe
|
Inicialização
|
|
Define o valor "step" do indicador Parabolic SAR
|
Define o valor "maximum" do indicador Parabolic SAR
|
virtual InitIndicators
|
Inicializa indicadores e séries temporais
|
Verifica Métodos de Trailing
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
Verifica as condições de Trailing Stop da posição comprada
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
Verifica as condições de Trailing Stop da posição vendida
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Métodos herdados da classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries