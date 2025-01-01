DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses de Trailing StopCTrailingPSAR 

CTrailingPSAR

CTrailingPSAR é uma classe que implementa de algoritmo Trailing Stop baseado nos valores do indicador Parabolic SAR.

Descrição

CTrailingPSAR classe implementa de algoritmo Trailing Stop baseado nos valores do indicador Parabolic SAR da barra anterior (barra completa).

Declaração

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

Título

   #include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingPSAR

Métodos de classe

Inicialização

 

Step

Define o valor "step" do indicador Parabolic SAR

Maximum

Define o valor "maximum" do indicador Parabolic SAR

virtual InitIndicators

Inicializa indicadores e séries temporais

Verifica Métodos de Trailing

 

virtual CheckTrailingStopLong

Verifica as condições de Trailing Stop da posição comprada

virtual CheckTrailingStopShort

Verifica as condições de Trailing Stop da posição vendida

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries

 

 